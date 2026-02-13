Chiêu của Trấn Thành

Chiêu cảm xúc của Trấn Thành

Nhạc phim là trở thành yếu tố quan trọng góp phần định hình cảm xúc và sức lan tỏa của tác phẩm. Mùa Tết năm nay, Trấn Thành là cái tên được nhắc đến nhiều khi xây dựng được dấu ấn riêng với chiến lược đầu tư kỹ lưỡng cho OST.

Trong các dự án của đạo diễn, nhạc phim tạo hiệu ứng tốt, thắng giải thưởng âm nhạc cuối năm. Ca khúc Sau lời từ khước do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và thể hiện trong phim Mai là ví dụ điển hình.

"Sau lời từ khước" đạt top 1 trending YouTube mảng âm nhạc thời điểm phát hành.

Bản ballad mang màu sắc tự sự, ca từ bám sát hành trình nhân vật nữ chính nhanh chóng đạt hơn 80 triệu lượt xem trên YouTube (cộng hai bản trên kênh Trấn Thành và Phan Mạnh Quỳnh), nhận nhiều phản hồi tích cực. Không ít khán giả chia sẻ họ thực sự “vỡ òa” khi giai điệu vang lên ở đoạn kết, tạo dư âm sau khi rời rạp.

Thành công của ca khúc còn được ghi nhận bằng giải thưởng. Tại Làn Sóng Xanh 2024, Sau lời từ khước thắng hai hạng mục “Top 10 ca khúc được yêu thích” và “Ca khúc được yêu thích trên radio”. Một năm sau, Dù cho tận thế (vẫn yêu em) do Erik thể hiện cho phim Bộ tứ báo thủ tiếp tục vào Top 10 Bài hát của năm tại cùng giải thưởng.

Ngoài hai ca khúc trên, nhiều OST khác trong hệ thống phim của Trấn Thành từng tạo hiệu ứng như Ánh nắng của anh (Đức Phúc thể hiện), Chúng ta còn đó không (Orange) - nhạc phim Bộ tứ báo thủ, hay Cha già rồi đúng không (Ali Hoàng Dương) - nhạc phim Bố già.

Điểm chung của các ca khúc là lựa chọn giọng ca có thực lực, phong cách phù hợp chất liệu phim, đồng thời phần lời được viết “đo ni đóng giày” cho nội dung.

Ở mùa phim Tết 2026, dự án Thỏ ơi tiếp tục được kỳ vọng duy trì công thức này. Một số nguồn tin cho biết nhạc phim gồm Hoa gạo do NSND Thanh Lam và Văn Mai Hương thể hiện, Gửi anh em cũng làm không xong do Lyly sáng tác và trình bày cùng ca khúc Đợi của Em xinh 52Hz. Ngoài ra, một số bài hát quen thuộc như Sau tất cả, Martini, Ai chung tình được mãi có thể xuất hiện trong phim. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất vẫn chưa xác nhận các thông tin này.

OST "Thỏ ơi" được kỳ vọng tiếp nối thành công mảng nhạc phim Trấn Thành.

Khán giả ngày càng quan tâm đến tính đồng bộ giữa âm nhạc và nội dung, một bài hát được đầu tư nghiêm túc, do nghệ sĩ có chuyên môn thể hiện dễ tạo thiện cảm và kéo dài vòng đời phim sau khi rời rạp.

Khi lựa chọn ca sĩ trở thành tâm điểm tranh luận

Nếu các dự án của Trấn Thành được xem là ổn định về chiến lược nhạc phim, phim Tết của Trường Giang năm nay lại gây chú ý theo cách khác.

Nam nghệ sĩ xác nhận Jack (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) sẽ thể hiện OST chính thức Đứa trẻ mùa đông chí cho phim Nhà ba tôi một phòng. Đây là lần tái hợp hiếm hoi của cả hai kể từ chương trình Running Man Vietnam. Thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Trước đó, Jack từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính và đình chỉ biểu diễn 9 tháng do vi phạm trong một chương trình hồi tháng 10/2025. Phim khai thác đề tài tình cha con, nhấn vào yếu tố gia đình, một bộ phận khán giả cho rằng ca sĩ thể hiện không phù hợp với tinh thần tác phẩm.

Trên nền tảng Threads, một bài viết bày tỏ quan điểm không xem phim vì Jack hát OST thu hút khoảng 18.000 lượt thích và gần một triệu lượt tiếp cận. Một số ý kiến cho rằng nên tách bạch đời tư và sản phẩm nghệ thuật, số khác nhận định hình ảnh nghệ sĩ có thể tác động đến cảm nhận của người xem, đặc biệt với dòng phim gia đình dịp Tết. Đến nay, phía Trường Giang chưa lên tiếng thêm về tranh luận này.

Bên cạnh hai cái tên kể trên, thị trường nhạc phim Tết 2026 còn ghi nhận nhiều hướng tiếp cận đa dạng. Phim Mùi phở giới thiệu ca khúc Mùi ký ức do Minh Beta thể hiện, kết hợp sáng tác của Hứa Kim Tuyền, bên cạnh màn góp giọng của bộ ba từng làm nên bản hit Bắc bling là Xuân Hinh, Hòa Minzy và Tuấn Cry ca khúc Lão ông cưới vợ.

Dự án Báu vật trời cho có ca khúc chủ đề do Bùi Công Nam thể hiện, xoay quanh hành trình rời mái nhà để trưởng thành. Trong khi đó, Cảm ơn người đã thức cùng tôi ra rạp từ 27/2/2026 sở hữu tới 14 ca khúc, với sự tham gia của Nguyên Hà và Phùng Khánh Linh.

Sự phong phú này cho thấy nhạc phim ngày càng được chú trọng. Bên cạnh tính chuyên môn, việc lựa chọn nghệ sĩ thể hiện OST còn là bài toán hình ảnh và chiến lược truyền thông.

Cuộc đua nhạc phim không chỉ dừng ở chuyện bài hát nào nhiều lượt nghe hay đạt giải thưởng. Quan trọng hơn, đó là cách nhà làm phim chọn âm nhạc phù hợp với câu chuyện mình kể, tạo cảm xúc cho khán giả và đối diện với những ý kiến khen chê từ công chúng.