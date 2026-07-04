Ảnh sao 4/7: Em dâu tương lai Tiên Nguyễn bị thương ở tay

Hoa hậu H'Hen Niê để mặt mộc khi cùng chồng đưa con gái Harley đi biển.

Hoa hậu Jennifer Phạm mừng sinh nhật bản thân: "Tuổi mới, chỉ mong trái tim bình an, sức khỏe đủ đầy và thật nhiều yêu thương".

Ca sĩ Bảo Anh chú thích khoảnh khắc âu yếm con gái Misumi: "Mấy người yêu nhau hay làm vậy".

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Hot girl Marie Trâm Anh - bạn gái doanh nhân William Hiếu Nguyễn, em trai "công chúa hàng hiệu" Tiên Nguyễn - đang phải băng bó cánh tay vẫn tươi tắn dự sự kiện.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ thưởng thức khung cảnh nên thơ tại làng cổ tích Hallstatt, Áo.

Diễn viên Puka nói mọi người đã đúng khi nhận xét con gái cô giống bố - ca sĩ Gin Tuấn Kiệt.

Nguyễn Phú Cường - bạn trai á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026 Hương Giang - đi xem trận đấu World Cup tại Mỹ cùng chị gái của người yêu.

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh tranh thủ đưa hai con đi chơi trước khi sang Hàn Quốc tập huấn.

Doanh nhân Minh "Nhựa" và ái nữ Joyce Phạm tái hiện bức ảnh từng chụp cách đây nhiều năm. Nàng rich kid đang mang bầu em bé thứ 5 ở tuổi 27.

Ảnh: FBNV