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World Cup 2026

Ảnh sao 4/7: Em dâu tương lai Tiên Nguyễn bị thương ở tay

Sự kiện: Sao Việt

Hot girl Marie Trâm Anh phải băng bó cánh tay vẫn dự sự kiện; Jennifer Phạm rạng rỡ đón tuổi mới; Nhã Phương đọ vẻ sexy với Sĩ Thanh.

Ảnh sao 4/7: Em dâu tương lai Tiên Nguyễn bị thương ở tay - 1

Hoa hậu H'Hen Niê để mặt mộc khi cùng chồng đưa con gái Harley đi biển.

Ảnh sao 4/7: Em dâu tương lai Tiên Nguyễn bị thương ở tay - 2

Hoa hậu Jennifer Phạm mừng sinh nhật bản thân: "Tuổi mới, chỉ mong trái tim bình an, sức khỏe đủ đầy và thật nhiều yêu thương".

Ảnh sao 4/7: Em dâu tương lai Tiên Nguyễn bị thương ở tay - 3

Ca sĩ Bảo Anh chú thích khoảnh khắc âu yếm con gái Misumi: "Mấy người yêu nhau hay làm vậy".

Ảnh sao 4/7: Em dâu tương lai Tiên Nguyễn bị thương ở tay - 4

Diễn viên Nhã Phương (trái) gọi Sĩ Thanh là "bà bạn cùng tần số".

Ảnh sao 4/7: Em dâu tương lai Tiên Nguyễn bị thương ở tay - 5

Hot girl Marie Trâm Anh - bạn gái doanh nhân William Hiếu Nguyễn, em trai "công chúa hàng hiệu" Tiên Nguyễn - đang phải băng bó cánh tay vẫn tươi tắn dự sự kiện.

Ảnh sao 4/7: Em dâu tương lai Tiên Nguyễn bị thương ở tay - 6

Ca sĩ Dương Triệu Vũ thưởng thức khung cảnh nên thơ tại làng cổ tích Hallstatt, Áo.

Ảnh sao 4/7: Em dâu tương lai Tiên Nguyễn bị thương ở tay - 7

Diễn viên Puka nói mọi người đã đúng khi nhận xét con gái cô giống bố - ca sĩ Gin Tuấn Kiệt.

Ảnh sao 4/7: Em dâu tương lai Tiên Nguyễn bị thương ở tay - 8

Nguyễn Phú Cường - bạn trai á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026 Hương Giang - đi xem trận đấu World Cup tại Mỹ cùng chị gái của người yêu.

Ảnh sao 4/7: Em dâu tương lai Tiên Nguyễn bị thương ở tay - 9

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh tranh thủ đưa hai con đi chơi trước khi sang Hàn Quốc tập huấn.

Ảnh sao 4/7: Em dâu tương lai Tiên Nguyễn bị thương ở tay - 10

Doanh nhân Minh "Nhựa" và ái nữ Joyce Phạm tái hiện bức ảnh từng chụp cách đây nhiều năm. Nàng rich kid đang mang bầu em bé thứ 5 ở tuổi 27.

Ảnh: FBNV

Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc đời thường, nhận được sự đồng cảm từ khán giả
Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc đời thường, nhận được sự đồng cảm từ khán giả

Mới đây, Phương Oanh đã chia sẻ khoảnh khắc bình yên bên tách trà nhỏ. Dù chỉ là một hình ảnh đời thường giản dị, nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều sự...

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/07/2026 23:13 PM (GMT+7)
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