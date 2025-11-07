Brad Pitt 'đòi Angelina Jolie bồi thường 35 triệu USD'

Theo People, trong hồ sơ đệ trình ngày 29/10, phía Pitt nộp thêm tài liệu ra tòa, về việc cô bán cổ phần trong hãng rượu Château Miraval năm 2021. Trong hồ sơ có một email của luật sư Jolie vào ngày 22/11/2023 đề cập các tài liệu mà họ yêu cầu Pitt phải nộp, liên quan đến "khiếu nại về thiệt hại kinh tế" của anh.

Luật sư của Jolie viết: "Ông Pitt đang kiện bà Jolie đòi 35 triệu USD thiệt hại. Do đó, ông phải chịu chi phí thu thập các tài liệu để chứng minh (hoặc không chứng minh) thiệt hại đó".

Brad Pitt và Angelina Jolie sánh đôi ở buổi chiếu phim "In The Land of Blood and Honey" năm 2011. Ảnh: Erik Eucke

Hôm 27/10, Pitt yêu cầu thẩm phán can thiệp để vợ cũ công khai loạt email giữa cô và đội ngũ cá nhân, trong đó có nội dung liên quan việc cô âm thầm bán cổ phần điền trang - tài sản chung của hai người - sau ly hôn. Anh dành nhiều thời gian và tiền bạc để xây dựng Miraval trở thành một hãng rượu thành công. Tuy nhiên, anh cho rằng Jolie đã bán cổ phần của cô cho Tenute del Mondo - công ty rượu thuộc tập đoàn Stoli Group, bất chấp việc cả hai từng thỏa thuận bất kỳ bên nào muốn bán đều phải được người còn lại chấp thuận.

Chủ sở hữu mới, bên mua cổ phần từ Jolie, kiện lại Pitt, cáo buộc anh quản lý sai tài sản của công ty. Pitt bác bỏ mọi cáo buộc. Stoli và Nouvel - công ty của Jolie - cũng phủ nhận mọi cáo buộc mà tài tử đưa ra.

Ngôi sao F1 cho biết đội ngũ của anh đề nghị mua lại cổ phần của Jolie với giá 55 triệu USD, nhưng cô đã rút khỏi cuộc đàm phán và bán nó cho Stoli. Còn Jolie nói Pitt từ chối mua lại cổ phần của cô vì minh tinh không muốn ký thỏa thuận bảo mật (NDA), ngăn cô chia sẻ về việc mua bán và đời tư của họ.

Điền trang Château Miraval tại Pháp. Ảnh: AFP

Trước đó, hai bên nhiều lần căng thẳng. Đầu năm 2021, luật sư của Jolie nộp tài liệu cho tòa, tuyên bố thân chủ cô sẵn sàng cung cấp bằng chứng cho các cáo buộc bạo hành vợ. Jolie cũng từng đệ trình tài liệu tuyên bố Pitt lạm dụng cô trên máy bay riêng vào năm 2016. Sau cuộc điều tra của FBI và Sở Dịch vụ Trẻ em và Gia đình, Pitt không bị truy tố bất kỳ tội danh nào.

Gần đây, Jolie viện dẫn quyền đặc miễn giữa luật sư - thân chủ, từ chối cung cấp 22 tài liệu mà phía Pitt yêu cầu, khiến nhóm pháp lý của anh cho rằng cô đang che giấu thông tin liên quan trực tiếp đến vụ bán cổ phần. Phiên điều trần công khai tiếp theo của vụ kiện được ấn định vào ngày 17/12.

Luật sư Paul Murphy, đại diện cho Jolie, nói với People: "Phản hồi của ông Pitt không giải quyết được các luận điểm của chúng tôi mà chỉ dựa vào suy đoán, xâm phạm các trao đổi bảo mật giữa cô ấy và luật sư. Điều này cho thấy vụ kiện là một phần trong nỗ lực kéo dài nhiều năm của ông Pitt nhằm kiểm soát và gây áp lực lên thân chủ của tôi. Chúng tôi mong chờ phiên điều trần sắp tới".

Brad Pitt và Angelina Jolie công khai hẹn hò sau bộ phim Mr. & Mrs.Smith (2005), kết hôn vào năm 2014. Hơn 10 năm bên nhau, họ có chung ba con nuôi, ba con ruột. Sau ly hôn, cả hai giành quyền nuôi con nhưng Brad Pitt thua cuộc. Đến nay, hầu hết con cái công khai hoặc gián tiếp bỏ họ bố, trừ con trai út - Knox Jolie-Pitt, 17 tuổi - chưa bày tỏ lập trường về mâu thuẫn của bố mẹ.