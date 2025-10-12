Angelina Jolie kể giai đoạn khó khăn và đau buồn sau ly hôn Brad Pitt

Ngày 6/10, Angelina Jolie nộp văn bản lên tòa án Los Angeles phản hồi một kiến nghị của Brad Pitt trong vụ kiện kéo dài liên quan đến trang trại rượu vang Château Miraval - nơi từng thuộc sở hữu chung của cô và Brad. Theo các tài liệu tạp chí People thu thập, diễn viên 50 tuổi tiết lộ chi tiết lý do cô bán cổ phần điền trang, vì khó khăn tài chính và kỷ niệm đau buồn tại đây.

Angelina Jolie và Brad Pitt ly hôn năm 2016 sau hai năm kết hôn và 10 năm gắn bó. Ảnh: Anadolu

Jolie viết: "Những sự việc dẫn đến quyết định chia tay chồng cũ đã gây tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần cho tôi và các con. Khi nộp đơn ly hôn, tôi đã để anh ấy toàn quyền kiểm soát và cư trú tại những ngôi nhà của gia đình ở Los Angeles cũng như Miraval, mà không nhận bất kỳ khoản đền bù nào, với hy vọng điều đó sẽ giúp anh bình tĩnh hơn trong cách đối xử với tôi sau một giai đoạn khó khăn và đầy tổn thương".

Ngôi sao Maleficent tiếp tục: "Cho đến hôm nay, tôi và các con vẫn chưa một lần quay lại nơi đó, vì nó gắn liền với những ký ức đau đớn dẫn tới cuộc ly hôn. Sau khi chia tay, tôi lập tức tìm một nơi ở mới cho mấy mẹ con, ban đầu là thuê nhà trong lúc tìm giải pháp lâu dài hơn. Vì muốn Brad tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của các con, tôi đã tìm mua một căn nhà gần nơi anh ở".

Angelina cho biết thời điểm đó cô rất khó khăn vì phần lớn tiền tiết kiệm đã đầu tư vào nhà máy rượu ở Miraval và cô cũng không yêu cầu Brad cấp dưỡng hay hỗ trợ tài chính. Ngoài ra, cô không nhận hợp đồng làm phim nào trong khoảng hai năm để toàn tâm chăm sóc 6 người con, giúp bọn trẻ hàn gắn tổn thương. Angelina kể rằng cô thậm chí không đủ khả năng mua một ngôi nhà nên đã vay tiền Brad Pitt "có tính lãi".

Điền trang Miraval ở Pháp.

Theo tài liệu, đầu năm 2017, Jolie bàn với Brad Pitt về việc bán lại phần cổ phần Miraval cho anh, nhưng quá trình thương lượng rất khó khăn vì cô còn nhiều tình cảm gắn bó với ngôi nhà và bị ảnh hưởng bởi cách cuộc hôn nhân tan vỡ. Miraval từng là nơi cô và Brad kết hôn, cũng là ngôi nhà cô đón cặp song sinh Knox và Vivienne từ viện trở về.

Trong các tài liệu pháp lý trước đây, Jolie khẳng định Brad Pitt đã từ chối mua lại cổ phần vì cô không chịu ký một thỏa thuận bảo mật thông tin. Nữ diễn viên cho rằng Brad muốn "ép cô im lặng về các hành vi bạo lực" của anh. Điều này ám chỉ đến vụ việc xảy ra trên chuyến bay riêng năm 2016, khi Pitt bị cáo buộc bạo hành thể chất và lời nói với vợ con. FBI từng vào cuộc điều tra các cáo buộc này, nhưng sớm khép lại vì không đủ bằng chứng.

Brad Pitt và Angelina Jolie bên các con ngày nhỏ. Ảnh: Splash

Brad Pitt đang kiện Angelina Jolie vì bán cổ phần ở Miraval cho tỷ phú người Nga, vi phạm thỏa thuận riêng của họ là không được phép bán cho bên thứ ba nếu người kia chưa đồng ý. Vụ kiện kéo dài từ năm 2022 đến nay, trong đó Brad Pitt cáo buộc vợ cũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho anh và nhà máy rượu khi bán cổ phần. Brad Pitt hiện yêu cầu phía Angelina phải giao nộp những tin nhắn riêng tư giữa cô với nhân viên Tập đoàn Stoli về thương vụ mua bán này.

Angelina Jolie mong muốn Brad rút đơn kiện nhưng bị từ chối. Trong đơn nộp lên tòa hôm 6/10, Angelina yêu cầu Brad thanh toán 33.000 USD để bù chi phí pháp lý mà cô buộc phải chi trả khi phản hồi các kiến nghị của anh.