Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Ảnh sao 26/2: Bạn gái thiếu gia Đức Phạm khoe body bốc lửa

Sự kiện: Sao Việt

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh mặc đầm bó tôn đường cong hút mắt; vợ chồng Midu tình tứ bên nhau; Hương Giang đăng ảnh rõ mặt ông xã.

Ảnh sao 26/2: Bạn gái thiếu gia Đức Phạm khoe body bốc lửa - 1

Vợ chồng Cường Đôla - Đàm Thu Trang và hai con mặc trang phục màu pastel đồng điệu trong ngày khai xuân.

Ảnh sao 26/2: Bạn gái thiếu gia Đức Phạm khoe body bốc lửa - 2

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh - bạn gái doanh nhân Đức Phạm, chồng cũ Diệp Lâm Anh - mặc đầm ôm sát khoe dáng sexy bên bình hoa tự cắm.

Ảnh sao 26/2: Bạn gái thiếu gia Đức Phạm khoe body bốc lửa - 3

Hoa hậu Jennifer Phạm được khen tươi trẻ trong chuyến nghỉ dưỡng đầu năm.

Ảnh sao 26/2: Bạn gái thiếu gia Đức Phạm khoe body bốc lửa - 4

Ca sĩ Thanh Thảo chúc mừng sinh nhật bạn đời: "Tình yêu của em, chúc anh sức khỏe dồi dào cho các chặng đường Ironman sắp tới. Em hứa bớt xài hoang để anh đỡ phải mở thêm nhiều công ty nhằm có tiền nuôi em. Mong anh luôn hạnh phúc, bình yên bên em và con".

Ảnh sao 26/2: Bạn gái thiếu gia Đức Phạm khoe body bốc lửa - 5

Diễn viên Thanh Thúy mô tả Ô Trấn (Trung Quốc) "cảnh đẹp như phim, góc nào cũng sống ảo được".

Ảnh sao 26/2: Bạn gái thiếu gia Đức Phạm khoe body bốc lửa - 6

Diễn viên Midu và ông xã - doanh nhân Minh Đạt - tình tứ bên nhau trong ngày khai xuân.

Ảnh sao 26/2: Bạn gái thiếu gia Đức Phạm khoe body bốc lửa - 7

Bà Mai Đoàn - mẹ vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu - gây ấn tượng bởi sắc vóc tươi trẻ ở tuổi 49.

Ảnh sao 26/2: Bạn gái thiếu gia Đức Phạm khoe body bốc lửa - 8

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng đầu năm tại Vũng Tàu.

Ảnh sao 26/2: Bạn gái thiếu gia Đức Phạm khoe body bốc lửa - 9

4 thế hệ gia đình doanh nhân Minh "Nhựa" diện áo dài nổi bật xuống phố.

Ảnh sao 26/2: Bạn gái thiếu gia Đức Phạm khoe body bốc lửa - 10

Diễn viên Hương Giang hiếm hoi chia sẻ ảnh rõ mặt ông xã và bày tỏ: "Nếu đăng, đó là vì mình vui. Nếu che, đó là vì mình muốn riêng tư. Còn chuyện 'mất' hay không, thật sự chẳng nằm ở ánh nhìn của người ngoài. Nó nằm ở cách hai người cư xử khi không có ai nhìn".

'Chị Bờ Vai' là ai mà khiến dân mạng rần rần?
'Chị Bờ Vai' là ai mà khiến dân mạng rần rần?

Nhân vật “Chị Bờ Vai” trong phim Tết Thỏ ơi!! của Trấn Thành gây sốt mạng xã hội.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/02/2026 23:19 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Sao Việt Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN