Ảnh sao 26/2: Bạn gái thiếu gia Đức Phạm khoe body bốc lửa

Vợ chồng Cường Đôla - Đàm Thu Trang và hai con mặc trang phục màu pastel đồng điệu trong ngày khai xuân.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh - bạn gái doanh nhân Đức Phạm, chồng cũ Diệp Lâm Anh - mặc đầm ôm sát khoe dáng sexy bên bình hoa tự cắm.

Hoa hậu Jennifer Phạm được khen tươi trẻ trong chuyến nghỉ dưỡng đầu năm.

Ca sĩ Thanh Thảo chúc mừng sinh nhật bạn đời: "Tình yêu của em, chúc anh sức khỏe dồi dào cho các chặng đường Ironman sắp tới. Em hứa bớt xài hoang để anh đỡ phải mở thêm nhiều công ty nhằm có tiền nuôi em. Mong anh luôn hạnh phúc, bình yên bên em và con".

Diễn viên Thanh Thúy mô tả Ô Trấn (Trung Quốc) "cảnh đẹp như phim, góc nào cũng sống ảo được".

Diễn viên Midu và ông xã - doanh nhân Minh Đạt - tình tứ bên nhau trong ngày khai xuân.

Bà Mai Đoàn - mẹ vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu - gây ấn tượng bởi sắc vóc tươi trẻ ở tuổi 49.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng đầu năm tại Vũng Tàu.

4 thế hệ gia đình doanh nhân Minh "Nhựa" diện áo dài nổi bật xuống phố.

Diễn viên Hương Giang hiếm hoi chia sẻ ảnh rõ mặt ông xã và bày tỏ: "Nếu đăng, đó là vì mình vui. Nếu che, đó là vì mình muốn riêng tư. Còn chuyện 'mất' hay không, thật sự chẳng nằm ở ánh nhìn của người ngoài. Nó nằm ở cách hai người cư xử khi không có ai nhìn".