Tài tử 'The Wire' thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn

Văn phòng Giám định Y khoa bang Maryland cho biết Brown qua đời do tổn thương nhiệt và ngạt khói. Cái chết của ông được xác định là một tai nạn.

Diễn viên Bobby J. Brown. Ảnh: Courtesy Image

Theo nguồn tin của TMZ, Brown đang ở trong một nhà kho ở Maryland cố gắng khởi động xe bằng cách nối dây điện. Sau đó, ông gọi điện cho một người thân để xin bình chữa cháy. Khi mọi người đến, nhà kho đã chìm trong biển lửa. Vợ ông, bà Arlene, được cho là đã bị bỏng nặng khi cố gắng cứu chồng.

"Tôi rất bàng hoàng và đau buồn. Ông ấy là một diễn viên và một người tuyệt vời", người đại diện Albert Bramante nói. "Bobby J. Brown hoàn toàn tận tâm với nghệ thuật diễn xuất và là người mang lại niềm vui cho những ai từng làm việc cùng".

Sinh ra và lớn lên tại Washington DC, Bobby J. Brown theo đuổi môn quyền Anh từ sớm, giành năm chức vô địch Golden Gloves trước khi chuyển đến New Jersey để thi đấu chuyên nghiệp.

Trong thời gian thượng đài tại các sòng bạc ở Atlantic City, ông bắt đầu quan tâm đến diễn xuất khi chứng kiến quá trình quay bộ phim quyền Anh Homeboy (1988) do võ sĩ kiêm tài tử Mickey Rourke đóng chính. Sau đó, Brown chuyển đến New York để theo học tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Mỹ.

Bobby J. Brown (trái) đóng vai chính trong phim 'The Wire'.

Ông ra mắt màn ảnh năm 1998 trong một tập của Homicide: Life on the Street, đồng thời xuất hiện trong phim Pecker của đạo diễn John Waters cùng năm đó. Ngoài các tác phẩm điện ảnh như City by the Sea (2002) và Miss Virginia (2019), Brown còn góp mặt trong nhiều series truyền hình nổi tiếng như Law & Order: Special Victims Unit và Veep.

Brown được biết đến nhiều nhất với vai diễn cảnh sát Bobby Brown trong loạt phim truyền hình ăn khách The Wire chiếu trên HBO từ năm 2002 đến 2008. Năm 2022, ông trở lại HBO với vai Thomas Allers trong loạt phim ngắn tập We Own This City, tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật về bê bối tham nhũng của Đội đặc nhiệm truy tìm súng thuộc Sở Cảnh sát Baltimore.

Diễn viên qua đời để lại vợ, con trai Bobby Brown II và một con gái.