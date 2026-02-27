'Ông trùm' Hướng Hoa Cường cho con dâu quản lý tài sản

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội ngày 25/2, ông Hướng Hoa Cường cho biết toàn bộ tài sản sẽ được quản lý bởi một quỹ tín thác gia đình, nắm quyền quản lý là con dâu cả - Quách Bích Đình. Ông thẳng thắn nói, sự sắp xếp hiện tại xuất phát từ sự tin tưởng dành cho con dâu: "Bích Đình là kiểu người thực sự giỏi quản lý tiền bạc và không phung phí".

Ông giải thích thêm về việc sắp xếp tài sản: "Tôi có thể lập di chúc trước nhưng không thể chia tài sản trước. Trước khi chia, con vẫn là con, nhưng sau khi chia, con có thể khác đi. 10 năm nữa, nếu tôi thấy ai làm tốt, tôi có thể thay đổi mọi thứ".

Ông Hướng Hoa Cường và vợ nói về quyết định với khối tài sản của gia đình. Ảnh: HK01

Theo Hướng Hoa Cường, động thái này gây ra sự bất mãn mạnh mẽ từ con trai út của ông, Hướng Hữu. Anh thậm chí cáo buộc cha mẹ thiên vị. Trước sự phản đối dữ dội của con trai, vợ chồng ông buộc phải dùng đến biện pháp cực đoan là cắt đứt mọi liên lạc. Ông kể: "Mẹ nó đã xóa nó khỏi WeChat, chặn nó rồi. Tôi cũng không có tài khoản WeChat với nó nữa". Hướng Hữu đã cố gắng gặp cha nhưng bị từ chối. Hướng Hoa Cường kể: "Nó phải liên lạc với tôi thông qua một trong những thư ký của tôi. Nó nói: 'Bố ơi, mình gặp nhau đi'. Tôi nói: 'Bố không có thời gian, chúng ta không cần gặp nhau".

Giải thích lý do khắt khe với con trai thứ, ông nói đây là hậu quả của việc gia đình từng chiều hư con và từ đó, cậu đã làm nhiều việc khiến cha mẹ thất vọng, không còn tin tưởng.

Trong một video hồi tháng một, bà Trần Lam cũng nói sẽ không bao giờ để hai con trai thừa kế công ty gia đình, do họ "không có năng lực kinh doanh". Bà chia sẻ về quyết định phân chia tài sản: "Đây là số tiền vợ chồng tôi kiếm được và quyết định của tôi là không để lại gì cho thế hệ thứ hai. Cả Hướng Tá và Hướng Hữu đều sẽ không nhận được gì, số tiền này được để lại trực tiếp cho thế hệ tiếp theo của các con, thế hệ thứ ba. Mẹ đã cho các con những gì mẹ cần cho, dù đó là làm phim hay khởi nghiệp. Mẹ đều cho các con tất cả. Mẹ muốn đảm bảo thế hệ thứ ba của mẹ được lớn lên tốt đẹp, các cháu gái và cháu trai của mẹ được nuôi dạy chu đáo và rồi chúng ta sẽ hạnh phúc".

Hai con của ông Hướng Hoa Cường, Hướng Tá và Hướng Hữu. Ảnh: Weibo

Cũng trong video, bà Hướng tự trách vì đã quá nuông chiều con trong những năm đầu đời: "Tôi chỉ hiểu câu 'mẹ nuông chiều con quá mức' khi đã ngoài 50 tuổi và tôi thực sự hối hận về điều đó". Bà đề cập khi Hướng Hữu du học, anh đã tiêu hơn 20.000 HKD mỗi tháng cho tiền điện thoại nhưng không bao giờ trả lời cuộc gọi của bố mẹ. Hướng Hữu cũng nhiều lần gây rắc rối. Vụ việc gây chấn động nhất là năm 2015, khi anh hành hung một tài xế taxi và hét lên: "Ông có biết bố tôi là ai không?". Cuối cùng, anh bị kết án 6 tháng tù giam. Bà Hướng thừa nhận những thất bại liên tiếp trong kinh doanh và cả những lời đe dọa bố mẹ của Hướng Hữu khiến bà quyết định không để con tự do làm những điều trái phép nữa.

Vợ chồng ông Hướng Hoa Cường và vợ chồng con trai Hướng Tá - Quách Bích Đình. Ảnh: Weibo

Hướng Hoa Cường là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành điện ảnh Hong Kong. Ông vừa là nhà sản xuất, doanh nhân, vừa từng tham gia diễn xuất. Ông sinh năm 1948, xuất thân trong một gia đình có nền tảng kinh doanh phức tạp nhưng đã xây dựng sự nghiệp riêng và trở thành một thế lực quan trọng trong làng giải trí châu Á.

Cùng với vợ là Trần Lam, ông đồng sáng lập công ty điện ảnh China Star Entertainment, đơn vị đứng sau nhiều bộ phim nổi tiếng từ thập niên 1990 đến 2000. China Star từng hợp tác với các ngôi sao hàng đầu như Châu Tinh Trì, Lý Liên Kiệt và Lưu Đức Hoa, góp phần tạo nên thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong.

Trần Lam không chỉ là người bạn đời mà còn là cộng sự kinh doanh thân cận nhất của Hướng Hoa Cường. Bà nổi tiếng với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và được xem là người đứng sau nhiều quyết định chiến lược của China Star. Trong giới giải trí, Trần Lam được đánh giá là người bảo vệ nghệ sĩ và duy trì các mối quan hệ quyền lực trong ngành.

Vợ chồng Hướng Hoa Cường - Trần Lam được xem là một trong những cặp đôi quyền lực nhất showbiz Hong Kong, sở hữu khối tài sản lớn và mạng lưới quan hệ sâu rộng. Gia đình họ cũng thường xuyên thu hút sự chú ý của truyền thông, đặc biệt khi con trai cả Hướng Tá kết hôn với diễn viên Đài Loan Quách Bích Đình.

Sau nhiều thập niên hoạt động, Hướng Hoa Cường và Trần Lam dần rút lui khỏi việc sản xuất phim thường xuyên, chuyển sang quản lý tài sản và các hoạt động kinh doanh khác. Tuy vậy, tên tuổi của họ vẫn gắn liền với lịch sử phát triển của điện ảnh Hong Kong và được xem là biểu tượng của quyền lực và ảnh hưởng trong ngành giải trí khu vực.