Nam Em lại "có biến"

Nam Em nghi bản thân là tiểu tam

Nam Em muốn bán nhà bỏ chạy khỏi cuộc tình với anh Cường

Mới đây, Nam Em cho thấy bản thân đang bất ổn khi đăng tải nhiều video lạ. Một trong số đó là việc cô nghĩ bản thân có thể là tiểu tam chen vào mối quan hệ của bạn trai (anh Cường) với học trò nam.

Theo Nam Em, hai người đó đã ở cạnh nhau 7-8 năm trong khi cô mới yêu Cường 2-3 năm thôi. Cô nhiều lần biết người học trò ấy "nấu xói" mình với bạn trai. Thậm chí mới đây Nam Em cầm điện thoại bạn trai và thấy tin nhắn của anh với nam học trò đã bị xóa sạch, chỉ còn đoạn chất vấn "tại sao nhỏ đó đến ở hoài vậy, anh mua đất 1.000 m2 cho em đi".

Ngoài ra, Nam Em thường xuyên thấy mình không được bạn trai ưu tiên trong cuộc tranh luận với cậu học trò, khi anh gọi cô là "nó", còn gọi học trò là "em" và thường xuyên đứng về phe cậu ấy.

Nam Em còn nói về quan điểm "tu hành" của bạn trai, đồng thời cô rao bán nhà với giá 4,3 tỉ - mua nhanh chốt giá 4,1 tỉ để sớm rời đi.

Nam Em thường xuyên bất ổn

Nam Em từng là người khiến người khác ganh tị vì sở hữu nhiều ưu thế

Cuộc sống của Nam Em dường như là sự bất ổn. Mới đây, cô trở thành đề tài bàn tán khi xuất hiện biểu diễn trên sân khấu với ca khúc Lý ngựa ô. Đáng nói, Nam Em nhảy minh họa cho bài hát của mình bằng hành động "cưỡi ngựa" trực tiếp trên sân khấu. Cô di chuyển liên tục, tái hiện hình ảnh theo hướng phóng đại, mang màu sắc hài hước rõ nét.

Dù có thể xuất phát từ mong muốn tạo không khí sôi động, khoảnh khắc này vẫn khiến nhiều khán giả tại chỗ không khỏi bất ngờ. Khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nó nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi dữ dội.

Giải thích cho hành động bị chỉ trích này, Nam Em nói, thù lao biểu diễn của cô là 25 triệu đồng/ bài. Mỗi buổi diễn hát 3 bài, tức cô được trả 75 triệu đồng. Với mức thù lao đó, muốn cô làm gì cũng được!

Trước đó không lâu, Nam Em cũng từng đối mặt với làn sóng chỉ trích liên quan đến vấn đề bản quyền khi đi biểu diễn. Cụ thể, khi cô trình bày ca khúc "Địa đàng" tại một quán bar, nhạc sĩ sở hữu ca khúc đã công khai đặt câu hỏi về việc sử dụng tác phẩm mà chưa có sự cho phép.

Nam Em từng cãi nhau với Nam Anh ngay trên sóng livestream bán hàng khiến khán giả bất ngờ.