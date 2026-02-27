"Ác nữ màn ảnh Việt" nhập viện, gặp vấn đề sức khỏe đáng lo ngại

Mới đây, trên trang cá nhân, "ác nữ màn ảnh Việt" Cao Thái Hà đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Đại diện của nữ diễn viên cho biết thời gian qua cô gặp một số vấn đề riêng tư, ảnh hưởng đến tinh thần và thể trạng, dẫn đến tình trạng suy nhược phải nhập viện theo dõi.

Cao Thái Hà nhập viện vì suy nhược cơ thể. Ảnh: FBNV

Theo quản lý, hiện sức khỏe của Cao Thái Hà đã ổn định và cô được xuất viện để tiếp tục theo dõi tại nhà. Tình trạng không nghiêm trọng, song ê-kíp quyết định điều chỉnh lại lịch trình công việc, tạo điều kiện để nữ diễn viên có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục.

Trước đó, Cao Thái Hà liên tục có những chia sẻ đầy tâm trạng trên mạng xã hội nhưng không nói rõ nguyên nhân. Cuối năm 2025, cô từng viết: “Đôi khi mình ở trong một giai đoạn tăm tối, mình nghĩ đã bị chôn vùi. Nhưng thật ra, mình đang ở điểm bắt đầu của một sự sống mới”. Cách đây ít ngày, nữ diễn viên tiếp tục đăng tải dòng trạng thái ẩn ý về việc bị hãm hại, thu hút sự quan tâm của khán giả và đồng nghiệp, nhiều người đã gửi lời động viên, hỏi thăm.

Cao Thái Hà được gọi là "Ác nữ màn ảnh Việt". Ảnh: FBNV

Cao Thái Hà (sinh năm 1990) là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam, ghi dấu ấn bằng nhan sắc sắc sảo và phong cách diễn xuất giàu nội tâm. Trước khi bén duyên với phim ảnh, cô từng tham gia Hoa hậu Việt Nam, tạo tiền đề để bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Không lựa chọn hình ảnh “ngọc nữ” dịu dàng, Cao Thái Hà dần khẳng định tên tuổi qua những vai diễn cá tính mạnh, đặc biệt là các nhân vật phản diện, qua đó được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “ác nữ màn ảnh Việt”.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô đến với vai Diệu Ngọc trong bộ phim truyền hình Bán chồng. Nhân vật Diệu Ngọc là người phụ nữ tham vọng, sẵn sàng chen vào cuộc hôn nhân của người khác để đạt được mục đích cá nhân. Lối diễn lạnh lùng, ánh mắt sắc bén cùng khả năng thể hiện những chuyển biến tâm lý tinh tế đã giúp Cao Thái Hà tạo nên một hình tượng phản diện đáng nhớ. Thành công của vai diễn này mang về cho cô giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc, đánh dấu sự ghi nhận từ giới chuyên môn.

Cao Thái Hà sinh năm 1990. Ảnh: FBNV

Sau Bán chồng, Cao Thái Hà tiếp tục củng cố hình ảnh “ác nữ” qua nhiều dự án khác. Trong phim điện ảnh Kiều, cô hóa thân thành Hoạn Thư – nhân vật nổi tiếng ghen tuông và mưu lược trong văn học Việt Nam. Thay vì khắc họa một Hoạn Thư đơn thuần độc ác, nữ diễn viên lựa chọn cách tiếp cận đa chiều, thể hiện sự thông minh, tự trọng và những giằng xé nội tâm phía sau hành động. Ở Tiếng sét trong mưa hay Đồng tiền quỷ ám, cô tiếp tục đảm nhận những vai diễn sắc sảo, nhiều toan tính, góp phần làm dày thêm “thương hiệu” phản diện của mình trên sóng truyền hình.

Việc liên tục gắn liền với các nhân vật tham vọng, mạnh mẽ và đôi khi thủ đoạn khiến Cao Thái Hà trở thành một trong những “ác nữ” tiêu biểu của phim Việt những năm gần đây. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài lạnh lùng trên màn ảnh, cô nhiều lần chia sẻ mong muốn không bị đóng khung trong một dạng vai. Nữ diễn viên cho biết bản thân luôn tìm kiếm cơ hội thử sức với những nhân vật có màu sắc khác biệt, tích cực hơn để làm mới hình ảnh và chứng minh khả năng biến hóa.

Với hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Cao Thái Hà từng bước xây dựng vị trí riêng bằng sự nghiêm túc và nỗ lực. Danh xưng “ác nữ màn ảnh Việt” có thể là dấu ấn đặc trưng, nhưng cũng chính là bệ phóng để cô tiếp tục bứt phá, khẳng định mình như một diễn viên thực lực của truyền hình Việt Nam.