Khối tài sản khổng lồ của vợ chồng Kim Tae Hee

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Kim Tae Hee vừa bán thành công một căn hộ cao cấp tại khu Hannam-dong thuộc quận Yongsan. Bất động sản này được nữ diễn viên mua vào tháng 8 năm 2018 với giá 4,23 tỷ won bằng hình thức thanh toán trọn gói tiền mặt. Sau 7 năm nắm giữ, cô đã chuyển nhượng cơ ngơi này với mức giá 12,7 tỷ won. Thương vụ này giúp ngôi sao "Chuyện tình Harvard" ghi nhận mức chênh lệch gần 8,5 tỷ won, tương đương khoảng 155 tỷ đồng.

Căn hộ đắt đỏ nói trên nằm trong tổ hợp Hannam The Hill, được xây dựng năm 2011 trên nền đất cũ của Đại học Dankook. Khu dân cư này gồm 32 tòa nhà với khoảng 600 căn hộ. Đây được giới chuyên môn đánh giá là khu vực đắt đỏ bậc nhất Seoul, quy tụ đông đảo giới tinh hoa, doanh nhân thành đạt cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sinh sống.

Nữ diễn viên Kim Tae Hee. IG.

Cùng người bạn đời Bi Rain, nữ diễn viên được mệnh danh là những nhà đầu tư sừng sỏ trong lĩnh vực địa ốc ở cả Hàn Quốc lẫn Mỹ. Dù vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, nguồn thu nhập chủ lực của cặp đôi chủ yếu xuất phát từ các hoạt động khai thác nhà đất. Năm 2021, chương trình TMI News xác nhận Bi Rain là nghệ sĩ dẫn đầu về đầu tư bất động sản trong giới giải trí. Anh thường xuyên mua lại các khu đất, tiến hành cải tạo để bán kiếm lời hoặc chuyển đổi công năng thành tòa nhà cho thuê nhằm tạo dòng tiền ổn định. Tuy nhiên, những biến động kinh tế thời gian qua cũng mang lại cho họ một số thách thức nhất định trong kinh doanh.

Hiện tại, giới truyền thông ước tính tài sản cá nhân của Kim Tae Hee đạt mức 16 triệu USD. Trong khi đó, Bi Rain nắm giữ khối tài sản lên tới 55 triệu USD. Con số ấn tượng này giúp anh đứng chung hàng ngũ với PSY hay Siwon của nhóm Super Junior, trở thành những nghệ sĩ hiếm hoi vượt mốc tài sản 50 triệu USD.

Quan niệm hạnh phúc trân trọng sự bình yên gia đình

Sinh năm 1980, Kim Tae Hee bước chân vào giới giải trí năm 2000 với vai trò người mẫu quảng cáo. Cô nhanh chóng vươn lên thành sao hạng A nhờ loạt tác phẩm truyền hình đình đám như "Nấc thang lên thiên đường", "Chuyện tình Harvard", "IRIS" hay "Hi Bye, Mama!". Xuyên suốt nhiều năm hoạt động, cô luôn duy trì vị thế biểu tượng nhan sắc hàng đầu xứ sở kim chi. Năm 2023, nữ nghệ sĩ tái xuất màn ảnh nhỏ qua tác phẩm "Ngôi nhà có sân" do đài ENA sản xuất.

Kết hôn năm 2017, cô cùng Bi Rain xây dựng tổ ấm hạnh phúc với hai cô con gái nhỏ. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên chủ động hạn chế nhận dự án mới để toàn tâm chăm lo cho chồng con. Khác với người vợ kín tiếng, Bi Rain vẫn hoạt động năng nổ ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn phim ảnh.

Sinh năm 1980, Kim Tae Hee bước chân vào giới giải trí năm 2000 với vai trò người mẫu quảng cáo. IG.

Sở hữu khối tài sản đồ sộ cùng danh tiếng vang dội, mỹ nhân họ Kim lại có góc nhìn vô cùng thực tế về cuộc sống. Theo cô, tiền bạc hay bất động sản chỉ là nền tảng tạo ra sự ổn định, giúp bản thân tự do đưa ra các lựa chọn. Cô không coi vật chất là thước đo giá trị con người hay công cụ để phô trương sự giàu có. Dù liên tục gặt hái thành công trên thị trường địa ốc, hiếm khi khán giả thấy cô đề cập chuyện tiền nong như một chiến tích cá nhân.

Đối với danh vọng, Kim Tae Hee thẳng thắn thừa nhận hào quang nghệ sĩ luôn đi liền với áp lực dư luận khắc nghiệt. Việc giảm bớt công việc chính là cách cô bảo vệ không gian riêng tư của tổ ấm nhỏ. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ hạnh phúc đích thực không nằm ở ánh đèn sân khấu hay những con số trong tài khoản ngân hàng. Sự bình yên trong tâm hồn, những khoảnh khắc giản dị bên gia đình mới là điều quý giá nhất. Từng có giai đoạn đặt nặng thành tích, nhưng giờ đây cô chỉ mong cầu một cuộc đời trọn vẹn, không vướng bận những nuối tiếc.