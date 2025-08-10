Lý do mối tình mặn nồng thời trẻ của Brad Pitt và Gwyneth Paltrow tan vỡ

Cuốn tiểu sử sắp phát hành Gwyneth: The Biography của nhà báo Amy Odell tiết lộ chi tiết về câu chuyện tình nổi tiếng một thời của Gwyneth Paltrow với Brad Pitt, từ mối quan hệ mặn nồng, màn cầu hôn lãng mạn cho đến lý do tan vỡ và những cảm xúc chồng chéo của người đẹp Shakespeare đang yêu khi Brad cưới Jennifer Aniston.

Mối tình vàng của Hollywood những năm 90

Gwyneth Paltrow và Brad Pitt quen nhau năm 1994 khi cùng đóng phim Se7en. Diễn viên trúng sét ái tình ngay khi gặp Brad trên phim trường. Không lâu sau đó, họ trở thành một trong những cặp sao được săn đón nhất làng giải trí. Sự kết hợp giữa vẻ ngoài điển trai của Brad và khí chất cổ điển của Gwyneth cùng danh tiếng của cả hai khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ.

Gwyneth Paltrow và Brad Pitt. Ảnh: Wire

Cuối năm 1996, cặp sao đính hôn trong kỳ nghỉ lãng mạn tại Argentina. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một năm sau, vào tháng 6/1997, họ bất ngờ tuyên bố hủy hôn. Đại diện của Brad Pitt khi ấy khẳng định hai ngôi sao chia tay trong hòa bình, không vì một sự kiện cụ thể nào.

Vì sao tan vỡ?

Theo những tiết lộ trong cuốn tiểu sử sắp ra mắt, nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ không nằm ở scandal hay phản bội, mà đến từ những vết nứt âm thầm trong quá trình yêu nhau. Thời gian quay phim Emma, Gwyneth Paltrow tâm sự với một thành viên đoàn làm phim rằng cô không biết mình và Brad liệu có hợp nhau.

"Brad và tôi lớn lên trong hai môi trường rất khác. Ví dụ, khi đi ăn và gọi món trứng cá muối, tôi phải giải thích với anh ấy: Đây là beluga, còn kia là osetra", Gwyneth nói với người được phỏng vấn (giấu danh tính) trong cuốn tiểu sử.

Nữ diễn viên và Brad có xuất thân cũng như lối sống khác biệt. Gwyneth được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có, danh giá ở Hollywood, có cha là đạo diễn - biên kịch Bruce Paltrow, mẹ là diễn viên kỳ cựu Blythe Danner còn cha đỡ đầu là đạo diễn Steven Spielberg. Trong khi đó, gia đình Brad Pitt thuộc tầng lớp trung lưu ở Missouri, bố mẹ đều không làm nghệ thuật. Bố anh quản lý một công ty xe tải và mẹ làm cố vấn hướng nghiệp tại trường trung học. Nền tảng văn hóa cùng những điều nhỏ nhặt khác nhau được cho là khiến Gwyneth Paltrow tự hỏi liệu hai người có thực sự phù hợp để đi đường dài.

Cuốn sách cũng tiết lộ nữ diễn viên thú nhận với bạn bè rằng cô có cảm tình với bạn diễn Hugh Grant khi quay phim Emma và sau đó là John Hannah trong Sliding Doors. Trong lúc đó, Brad được cho là cảm thấy bất an trước thành công và mức độ nổi tiếng của Gwyneth. Những điều này khiến cô đào trẻ rơi vào trạng thái rối loạn cảm xúc và phải nhờ đến sự giúp đỡ của người bạn thân thiết - chuyên gia trang điểm Kevyn Aucoin. "Kevyn đã thẳng thắn khuyên Gwyneth: 'Em thực sự cần phải chấm dứt chuyện này'", cuốn sách viết.

Gwyneth Paltrow hủy hôn ước với Brad Pitt dù vẫn yêu. Ảnh: Wire

Sau này, trong cuộc phỏng vấn năm 2015 với Howard Stern, Gwyneth thừa nhận: "Tôi đã thực sự yêu anh ấy. Anh ấy đẹp trai vào ngọt ngào, nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ con. Tôi mới 22 tuổi khi gặp Brad. Tôi chưa sẵn sàng và không biết mình đang làm gì. Anh ấy quá tốt so với tôi".

Đau khổ khi Brad cưới người khác

Sau khi chia tay Gwyneth, năm 1998, Brad hẹn hò nữ diễn viên Jennifer Aniston. Anh cầu hôn ngôi sao Friends năm 1990 và tổ chức lễ cưới một năm sau đó - sự kiện xa hoa được ví như "đám cưới thế kỷ" của Hollywood. Gwyneth Paltrow đã rất buồn và hụt hẫng.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9/2000 tại Liên hoan phim Toronto, một phóng viên đã hỏi Gwyneth cảm thấy thế nào về việc Brad Pitt kết hôn với Jennifer Aniston. Cô cáu kỉnh đáp với "ánh mắt như dao găm: "Anh thực sự hỏi tôi câu này sao? Tôi không có bình luận gì cả".

Brad Pitt và Jennifer Aniston. Ảnh: Wire

Một đoạn trích từ cuốn sách viết rằng nữ diễn viên không chia sẻ điều gì trước công chúng, nhưng tâm sự với bạn bè rằng cô cảm thấy buồn khi Brad Pitt kết hôn. "Cô ấy cũng nói rằng Brad có gu thẩm mỹ rất tệ hại về phụ nữ".

Một số nguồn tin nói với tác giả Amy Odell, thời điểm đó Gwyneth Paltrow cho rằng Brad là kẻ ngu ngốc và không còn giống như người cô từng yêu.

Chiêm nghiệm của Gwyneth về tình yêu thời trẻ với Brad Pitt

Nhiều năm sau, khi đã trải qua nhiều cuộc tình, Gwyneth Paltrow có cái nhìn sáng tỏ hơn về tuổi trẻ của mình. Trong một số lần nhắc lại ký ức xưa, Gwyneth luôn khẳng định Brad là tình yêu lớn của đời mình. Năm 2023, diễn viên giải thích trên podcast Call Her Daddy rằng mối tình với Brad có lẽ đến vào sai thời điểm khi cô vẫn bồng bột chưa biết giữ gìn một mối quan hệ sâu sắc còn Brad, người hơn cô 9 tuổi, đã hiểu rõ bản thân muốn gì. "Xét trên nhiều phương diện, tôi đã không thực sự hoàn thiện bản thân cho đến năm 40 tuổi", người đẹp chiêm nghiệm.

Ngôi sao đoạt giải Oscar cho biết hiện tại họ duy trì tình bạn và cô rất trân trọng Brad. "Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi thực sự rất yêu quý anh ấy", Gwyneth nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, khi được đặt câu hỏi so sánh Brad Pitt với tình cũ khác cuối thập niên 1990, tài tử Ben Affleck, Gwyneth tiết lộ Brad lãng mạn hơn Ben nhưng cả hai đều "hôn giỏi". Trước câu hỏi ai xuất sắc hơn trong chuyện giường chiếu, Gwyneth cười đáp: "Thật sự khó so sánh. Bởi Brad có phản ứng hóa học rất mạnh, là tình yêu của đời tôi tại thời điểm đó, kiểu tình cảm đầy đam mê. Còn Ben thì có kỹ năng giường chiếu xuất sắc".

Gwyneth Paltrow từng là mỹ nhân đào hoa, làm mê đắm nhiều sao nam Hollywood. Ảnh: Instagram

Năm 2022, Gwyneth có cơ hội ôn chuyện cũ với Brad Pitt khi cô mời anh chia sẻ về thời trang trên trang phong cách sống Goop. Trong cuộc trò chuyện, cô đề cập đến người cha quá cố Bruce đã ủng hộ Brad Pitt và mong anh trở thành con rể, "mặc dù chúng ta đã không kết hôn, thật không may", cô nói. Brad cười đáp. "Ôi trời, mọi chuyện thế rồi đều ổn cả, phải không?".

Gwyneth Paltrow trả lời: "Đúng vậy. Cuối cùng em cũng tìm được Brad mà mình muốn cưới. Chỉ là em mất tới 20 năm thôi", Paltrow nhắc đến nhà sản xuất phim Brad Falchuk - người cô kết hôn vào tháng 9/2018.

Gwyneth hiện có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Brad Falchuk. Trước đó, cô ly hôn ca sĩ Chris Martin của ban nhạc Coldplay năm 2014 sau hơn 10 năm chung sống, có chung hai người con. Về phía Brad, tài tử Huyền thoại mùa thu ly hôn Jennifer Aniston năm 2005, sau đó trải qua mối quan hệ kéo dài 11 năm với diễn viên Angelina Jolie. Sau khi ly hôn "bà Smith" năm 2016, tài tử hẹn hò nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon.