Brad Pitt ráo riết yêu cầu Angelina Jolie nộp các email cá nhân

Trong hồ sơ gửi lên tòa, Brad Pitt đề nghị Angelina Jolie cung cấp các email giữa cô và quản lý kinh doanh Terry Bird, hai chuyên viên truyền thông người Anh Chloe Dalton - Arminka Helic, cùng hai cố vấn tài chính. Tài tử 61 tuổi cho biết Jolie từng thừa nhận thường xuyên trao đổi với Terry Bird về hầu hết vấn đề trong công việc và đời sống nghề nghiệp, bao gồm cả "chiến lược pháp lý" liên quan vụ kiện.

Brad Pitt lập luận rằng các cuộc thảo luận này diễn ra giữa "những người không phải luật sư", do đó không được bảo vệ bởi quyền "bảo mật luật sư - thân chủ". Anh cáo buộc Jolie cố tình che giấu thông tin, giữ lại hầu hết email nội bộ liên quan đến việc bán cổ phần của cô trong điền trang Chateau Miraval - tài sản chung của hai người và là tâm điểm tranh chấp. Sau hơn ba năm rưỡi kiện tụng, Pitt nói Jolie "mới chỉ nộp một email duy nhất" có nhắc đến điều khoản thương vụ, trong khi anh tin vẫn còn nhiều tài liệu bị giấu.

Brad Pitt và Angelina Jolie. Ảnh: FilmMagic

Trước đó, phía Jolie kiên quyết cho rằng các email đều liên quan đến vấn đề pháp lý nên cô không có nghĩa vụ phải giao nộp. Ngược lại, cô yêu cầu tòa buộc Brad Pitt trả 33.000 USD phí luật sư vì phải phản đối yêu cầu vô lý của anh.

Luật sư đại diện Jolie, Paul Murphy, nói với Us Weekly: "Phản hồi của ông Pitt chỉ dựa trên suy đoán, nhằm xâm phạm quyền riêng tư giữa Jolie và các luật sư. Đây tiếp tục là bằng chứng cho thấy vụ kiện này là công cụ để ông Pitt kéo dài việc quấy rối và kiểm soát Angelina".

Mâu thuẫn giữa "ông bà Smith" bắt nguồn từ khối tài sản chung - điền trang và nhà máy rượu Miraval ở Pháp. Đây là nơi họ cùng nhau đầu tư, trồng nho, kinh doanh rượu vang hồng, tổ chức đám cưới và chăm hai con song sinh lúc mới chào đời. Năm 2021 - 5 năm sau chia tay - Jolie thông báo muốn bán cổ phần trong Miraval. Pitt cho biết anh từng đàm phán để mua lại phần này và đưa ra mức giá hơn 55 triệu USD. Tuy nhiên, thương vụ đổ vỡ khi Jolie từ chối ký thỏa thuận bảo mật mà chồng cũ đưa ra. Jolie cho rằng Pitt ép cô ký để nhằm che giấu "các hành vi bạo lực gia đình". Sau đó, Jolie bán phần sở hữu cho công ty Stoli của tỷ phú người Nga.

Brad Pitt đang kiện Angelina Jolie vi phạm thỏa thuận khi bán cổ phần cho bên thứ ba mà chưa được sự đồng ý của anh. Tài tử cáo buộc Angelina bán điền trang để trả thù, phá hoại công việc kinh doanh của anh. Brad mong muốn tòa hủy thương vụ mua bán của Angelina với công ty Stoli.

Điền trang Miraval. Ảnh: AFP

Trong đơn phản hồi hôm 6/10, nữ diễn viên 50 tuổi giải thích chi tiết lý do cô bán cổ phần điền trang - vì khó khăn tài chính và những kỷ niệm đau buồn tại đây. "Cho đến hôm nay, tôi và các con vẫn chưa một lần quay lại nơi đó, vì nó gắn liền với những ký ức đau đớn dẫn tới cuộc ly hôn", Angelina viết. Cô kể từ khi chia tay, Brad toàn quyền kiểm soát điền trang ở Pháp và ngôi nhà ở Los Angeles, 7 mẹ con rời đi nên kinh tế chật vật. Angelina cho biết cô thậm chí không đủ khả năng mua một ngôi nhà nên đã vay tiền Brad Pitt "có tính lãi".

Angelina Jolie từng yêu cầu Brad Pitt rút đơn kiện, chấm dứt cuộc chiến để các con được hàn gắn, tuy nhiên tài tử từ chối.