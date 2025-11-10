Brad Pitt tung đòn chí mạng vào Angelina Jolie

Cú chốt hạ 35 triệu USD

Gần 10 năm chia tay, Brad Pitt và Angelina Jolie chưa thể thoát khỏi nhau. Château Miraval - nơi diễn ra hôn lễ trong mơ, chứa đầy kỷ niệm với sự chứng kiến của 6 người con - hiện là trung tâm của vụ kiện kéo dài ba năm.

Brad Pitt cáo buộc vợ cũ vi phạm thỏa thuận khi tự ý bán cổ phần trang trại, đòi bồi thường 35 triệu USD, yêu cầu Jolie công khai 22 tài liệu nội bộ. Phiên điều trần mới nhất dự kiến diễn ra vào ngày 17/12 tại California, Mỹ. Giới luật sư gọi đây là “chương cuối của cuộc chiến rượu hồng”, nơi mọi thứ phơi bày, chấm dứt 10 năm ồn ào của gia đình nổi tiếng bậc nhất Hollywood.

Giữa lúc cặp nghệ sĩ sa lầy vào kiện tụng, Angelina Jolie gần như kiệt sức. Trong email gửi đội ngũ pháp lý được Financial Express tiết lộ, Jolie tuyệt vọng: “Tôi cần loại bỏ mọi căng thẳng. Thành thật mà nói, tôi đang phát ốm vì lo lắng”.

Từng là hình mẫu của sự độc lập, mạnh mẽ, nhà hoạt động nhân đạo, người mẹ của sáu đứa con, biểu tượng quyền lực mềm của Hollywood, hình ảnh ấy dần biến mất. Sau gần một thập kỷ bị cuốn vào các vụ kiện kéo dài, người ta thấy ở cô phần nhiều là sự mỏi mệt.

Mối quan hệ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie ngày càng không thể cứu vãn.

Sự nghiệp diễn xuất của Angelina Jolie cũng không còn như xưa. Sau ly hôn, Jolie dồn sức nuôi sáu người con, điều hành thương hiệu thời trang Atelier Jolie, thi thoảng đạo diễn phim, nhưng các dự án đều chưa mang lại lợi nhuận đáng kể. Phần tài sản của cô tại Miraval bị “đóng băng” trong tiến trình tố tụng, khiến nguồn tài chính ngày càng eo hẹp.

Một người bạn thân tiết lộ với Vanity Fair: “Angelina từng có mọi thứ, danh tiếng, tài năng, quyền lực. Nhưng giờ cô ấy phải tính từng khoản chi cho các con, trong khi mỗi lá thư từ tòa án lại là một đòn nặng nề khác”.

Không chỉ thiệt hại vật chất, Jolie còn dần rút lui khỏi Hollywood. Sau khi tố cáo Brad Pitt có hành vi bạo lực trên chuyến bay năm 2016 (vụ việc sau đó khép lại do thiếu bằng chứng), danh xưng minh tinh của Jolie chỉ còn là quá khứ. Từ diễn viên quyền lực, Jolie ẩn mình, câu chuyện chỉ xoay quanh cuộc sống với các con.

Hình ảnh Jolie tại các sự kiện luôn được khán giả nhận xét đượm buồn. Vanity Fair cho rằng những cuộc tranh tụng, mỗi phiên tòa là vết cứa mới, đủ để một người mạnh mẽ như Jolie gục ngã.

Trong khi Jolie chìm trong mệt mỏi, Brad Pitt bước vào giai đoạn lấy lại tất cả. Sau thời gian bị gắn mác kẻ bạo hành, tài tử trở lại với phong thái người chiến thắng, đang thuận lợi trong cuộc chiến pháp lý chống lại vợ cũ.

Sau hàng loạt phán quyết thuận lợi ở Luxembourg và Los Angeles, Pitt trở thành cổ đông lớn nhất của Miraval, nắm giữ 50% cổ phần, trong khi tập đoàn Stoli sở hữu 40% và 10% còn lại do tòa tạm quản lý, theo Elle. Với vị thế này, anh không chỉ bảo toàn thương hiệu Miraval mà còn chiếm quyền điều hành gần như tuyệt đối.

Bên ngoài tòa án, Pitt cũng dần lấy lại hình ảnh. Dự án phim F1 do anh sản xuất cùng Apple Studios được xem là cú trở lại ngoạn mục. Riêng tài tử được truyền thông nhận xét ngày càng phong độ ở tuổi 62.

“Pitt đang chiến thắng không chỉ trong tòa án mà cả trên mặt trận công chúng”, People nhận xét.

People cũng nhận định đội ngũ pháp lý của Brad Pitt đang theo đuổi chiến lược kép, vừa củng cố hồ sơ pháp lý, vừa kiểm soát hình ảnh và câu chuyện thương hiệu Miraval, đồng thời đẩy mạnh thương hiệu Brad Pitt đang trên đà thắng thế.

Hollywood Reporter nhận định đội ngũ của Pitt dường như đang tập trung kéo dài tiến trình, duy trì lợi thế và gây áp lực tài chính lên Jolie, khiến minh tinh ngày càng mệt mỏi vì vụ kiện kéo dài. Các chuyên gia pháp lý cũng cho rằng đội ngũ của Pitt không vội dàn xếp. Con số 35 triệu USD là đòn chí mạng Brad Pitt giáng xuống vợ cũ.

Nhiều chuyên gia phân tích đằng sau con số 35 triệu USD là cuộc chiến định nghĩa lại quyền lực và cách nhìn của công chúng "đổ lên đầu" cả hai suốt 10 năm qua. Với việc liên tục chứng minh Angelina Jolie sai phạm, tự ý bán tài sản chung, không công khai email... Brad Pitt đang cố xóa bỏ hình ảnh người chồng, người cha bạo hành do Jolie công khai trước tòa ly hôn.

Angelina Jolie lại muốn khẳng định mình là người phụ nữ dám đứng lên trước kiểm soát và bạo hành. Nhưng việc cô ngày càng đuối lý trong vụ kiện với chồng cũ, Jolie đối mặt việc danh tiếng sụt giảm, nguy cơ khó khăn tài chính vì số tiền bồi thường quá lớn.

Vụ kiện Miraval vì thế không chỉ là tranh chấp tài sản mà là cuộc đấu giành quyền định nghĩa lại quá khứ ai mới là nạn nhân suốt 10 năm qua. Hiện, khán giả của Brad Pitt và người hâm mộ của Jolie ra sức bảo vệ thần tượng, không ai chịu nhượng bộ và chờ đợi phán quyết của tòa.

Do đâu Brad Pitt kiện Angelina Jolie tới cùng

Theo hồ sơ được People công bố ngày 29/10, Brad Pitt đã khởi kiện Angelina Jolie, yêu cầu bồi thường 35 triệu USD. Tài tử cáo buộc vợ cũ vi phạm thỏa thuận “không được bán cổ phần trong khu điền trang Château Miraval khi chưa có sự đồng ý của cả hai bên”.

Brad Pitt cho rằng anh và Jolie đã đạt được một thỏa thuận bằng lời và văn bản, trong đó hai người đồng ý sẽ không bán cổ phần Miraval nếu không có sự chấp thuận của bên kia. Tuy nhiên, năm 2021, Jolie đã âm thầm bán phần của mình cho Tenute del Mondo, công ty con của tập đoàn Stoli thuộc tỷ phú người Nga Yuri Shefler.

Các luật sư của Pitt gọi hành động này là “sự phản bội tài chính” và cáo buộc Jolie “tìm cách phá hoại công sức chung, nhằm trả đũa sau ly hôn”.

Trong đơn kiện dài 286 trang, đội pháp lý viết: "Ông Pitt đã bỏ hàng triệu USD và nhiều năm công sức để gây dựng Miraval thành thương hiệu toàn cầu. Việc bà Jolie bán cổ phần cho bên thứ ba mà không báo trước là hành vi vi phạm trắng trợn”.

Nguồn tin của USA Today cho biết Pitt xem vụ kiện là cách để “bảo vệ di sản và danh dự cá nhân”. Với anh, Miraval không chỉ là doanh nghiệp mà còn là biểu tượng cho sự hồi sinh sau thời kỳ trượt dài vì nghiện rượu.

“Brad Pitt không chịu đựng nổi việc Miraval, nơi anh gắn bó sâu sắc, rơi vào tay tập đoàn khác. Vụ kiện là cách để anh giành lại quyền kiểm soát cả tài sản lẫn câu chuyện của chính mình”, một nguồn thân cận nói với People.

Phía Angelina Jolie nhanh chóng phản công. Luật sư Paul Murphy tuyên bố vụ kiện “là hành động quấy rối và kiểm soát kéo dài mà cô Jolie đã phải chịu đựng suốt nhiều năm”.

“Phản hồi của ông Pitt không hề giải quyết các vấn đề pháp lý mà chỉ tiếp tục dựa trên suy đoán. Mục tiêu của ông ấy là xâm phạm quyền riêng tư và gây áp lực tâm lý cho cô Jolie”, ông nói.

Brad Pitt cho rằng trang trại tại Pháp là "cuộc đời" của anh, không thể để rơi vào tay người khác.

Trong văn bản gửi tòa, Jolie khẳng định giữa hai người không có thỏa thuận ràng buộc pháp lý nào về việc bán cổ phần. Cô cho rằng bản thân có toàn quyền định đoạt tài sản sau ly hôn, và việc Pitt khởi kiện chỉ là “chiêu thức trì hoãn, nhằm kéo dài sự phụ thuộc và kiểm soát”.

Nữ diễn viên còn tiết lộ Pitt từng yêu cầu cô ký một NDA (thỏa thuận không tiết lộ) để bịt miệng về các cáo buộc bạo hành năm 2016. Cô từ chối ký, và cho rằng đó là nguyên nhân khiến Pitt “thù địch” với cô trong các vụ kiện tài sản sau này.

Phía Pitt phủ nhận cáo buộc, nói rằng NDA chỉ là “thỏa thuận bảo mật tiêu chuẩn của doanh nghiệp” để tránh rò rỉ thông tin thương mại. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích pháp lý nhận định vụ việc vượt khỏi phạm vi kinh tế. NDA trong hoàn cảnh này không còn là văn bản pháp lý, mà là biểu tượng của quyền kiểm soát. Nó cho thấy cuộc chiến giữa hai người không còn xoay quanh tiền bạc, mà là về quyền lực và tiếng nói.

Đến cuối tháng 10, hồ sơ tòa án tại California, Mỹ ghi nhận số tài liệu tranh chấp giữa hai bên lên đến 300 trang. Brad Pitt yêu cầu Angelina Jolie công khai 22 tài liệu nội bộ liên quan đến việc bán cổ phần Miraval, nhưng cô viện dẫn “đặc quyền luật sư - thân chủ” để từ chối cung cấp.

Các luật sư của Pitt cho rằng đây là hành vi lạm dụng quyền đặc miễn để che giấu bằng chứng. Trong khi đó, nhóm pháp lý của Jolie cáo buộc Pitt đang biến vụ kiện thương mại thành công cụ gây áp lực cá nhân.

Một chuyên gia thương mại quốc tế nhận định với Financial Express rằng Pitt đang đi nước cờ dài hơi. Nam diễn viên muốn tạo ra tiền lệ pháp lý buộc Jolie phải chịu trách nhiệm tài chính và công khai tài liệu. Còn Jolie thì muốn dùng pháp lý như lá chắn, giữ kín những phần riêng tư từng khiến cô bị tổn thương.

Phiên điều trần công khai của vụ kiện được ấn định vào 17/12 tới tại California, Mỹ. Các chuyên gia dự đoán đây là phiên tòa quyết định liệu Jolie có phải bồi thường 35 triệu USD và giao nộp các email, hợp đồng nội bộ của Miraval hay không.