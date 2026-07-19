Beckham bị la ó

Ngày 17/7 (giờ địa phương), David Beckham tham gia Fanatics Fest 2026 tại trung tâm Javits ở thành phố New York, Mỹ. Trong sự kiện, anh hội ngộ huyền thoại bóng đá Brazil Kaka và hai người cùng nhau tham gia talk show về bộ môn thể thao vua.

Beckham hội ngộ Kaka tại Fanatics Fest 2026. Ảnh: PRIMICIAS.

Khi được hỏi về đội tuyển sẽ giành chiến thắng tại chung kết World Cup 2026 vào ngày 19/7, David Beckham trả lời: “Rõ ràng là tôi từng thi đấu ở Tây Ban Nha, vì vậy tôi dành rất nhiều tình cảm cho đất nước này cũng như đội tuyển bóng đá của họ. Tôi nghĩ họ đã có một kỳ World Cup tuyệt vời và hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở trận chung kết. Còn với Argentina, họ có Lionel (Messi). Giống như tôi đã nói về Ricardo (Kaka), tôi cũng chung quan điểm về Lionel, bởi cậu ấy là cầu thủ xuất sắc, đồng thời cũng là con người tuyệt vời, có những giá trị đúng đắn và luôn đối xử với mọi người theo cách họ xứng đáng được đối xử. Tôi đang nói vòng vo quá…”.

Người dẫn chương trình không hài lòng với chia sẻ “nước đôi” này và yêu cầu cựu đội trưởng tuyển bóng đá Anh phải đưa ra lựa chọn. Tuy nhiên, David từ chối gọi tên đội mà anh hướng về.

“Tôi sẽ giữ quan điểm trung lập. Tôi không biết ai sẽ thắng. Tôi mong Lionel sẽ thi đấu thật tốt vì cậu ấy là con người tuyệt vời, cũng là cầu thủ xuất sắc. Nhưng Tây Ban Nha là đối thủ khó chơi. Tôi không nói mình nghĩ đội nào sẽ thắng. Tôi chỉ muốn giữ thái độ trung lập và tận hưởng trận đấu”, ngôi sao sinh năm 1975 đáp.

Ngay lập tức, dưới khán đài vang lên nhiều tiếng phản đối. Đám đông rõ ràng không thích cách hành xử không muốn mất lòng ai của Beckham.

Trước phản ứng đó, cả David và Kaka đều bật cười. Chồng của Victoria Beckham sau đó bình luận: “Lâu rồi tôi mới lại bị la ó. Mấy hôm trước tôi cũng bị la ó một chút. Không ngờ hôm nay lại gặp chuyện đó ở đây”.

Beckham suy sụp vì tuyển Anh không thể vào chung kết World Cup 2026.

David Beckham gần như xuất hiện xuyên suốt kỳ World Cup năm nay. Ngày 11/7, anh gây chú ý khi cùng vợ và các con (Romeo, Cruz và Harper Seven) có mặt tại sân vận động Hard Rock ở Miami Gardens, Florida, Mỹ, để cổ vũ cho tuyển Anh trong trận tứ kết với Na Uy.

David và người vợ lớn hơn một tuổi trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội vì biểu cảm trái ngược nhau trước chiến thắng của đội nhà. Trong khi David và các con đều ăn mừng đầy phấn khích, Victoria lại gần như “bất động”. Cô không để lộ biểu cảm gì xuyên suốt trận đấu, kể cả khi các chân sút Anh ghi bàn.

Đến tối 15/7, gia đình Beckham lại lọt vào tầm ngắm của truyền thông trong trận Anh và Argentina gặp nhau ở bán kết. Cựu danh thủ được thấy ôm mặt suy sụp khi “Tam sư” mất cơ hội vào chung kết. Bức ảnh con trai Cruz ôm cha động viên sau đó gây sốt.

Gần 30 năm trước, khi đang trong thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp bóng đá, David từng nổi tiếng với chiếc thẻ đỏ ở World Cup 1998 trong trận gặp Argentina, sau pha trả đũa Diego Simeone. Trận đấu đó kết thúc với chiến thắng của Argentina trên chấm luân lưu ở vòng 1/8.

Fanatics Fest 2026 là lễ hội thể thao và văn hóa dành cho người hâm mộ, được tổ chức thường niên bởi công ty Fanatics – tập đoàn hàng đầu thế giới về kinh doanh đồ thể thao, vật phẩm sưu tầm và sự kiện thể thao. Đây được xem là một trong những sự kiện lớn nhất dành cho người yêu thể thao tại Mỹ. Năm 2026, Fanatics Fest NYC diễn ra từ 16 đến 19/7 tại trung tâm Hội nghị Javits (Javits Center), thành phố New York, đúng vào dịp cuối tuần diễn ra trận chung kết World Cup 2026. Sự kiện quy tụ hàng trăm ngôi sao thể thao và người nổi tiếng như: David Beckham, Lionel Messi (tham gia một số hoạt động liên quan đến World Cup), Tom Brady, LeBron James, Serena Williams, Kaka, Kevin Hart, Travis Scott... cùng nhiều huyền thoại và vận động viên đến từ NFL, NBA, MLB, UFC, WWE và bóng đá.