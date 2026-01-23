Những lần con dâu Beckham vướng lùm xùm đời tư

Nghỉ chơi Selena Gomez

Con gái tỷ phú Peltz và ca sĩ sinh năm 1992 có khoảng thời gian thân thiết sau khi gặp nhau tại sự kiện Academy Museum Gala vào tháng 10/2022. Nicola từng kể với Cosmopolitan UK rằng cô và ngôi sao Disney "hợp nhau ngay từ lần đầu". Tháng 1/2023, đôi bạn còn cùng xăm chữ "angel" trên cánh tay khi đi nghỉ ở Los Cabos cùng Brooklyn dịp năm mới.

Vợ chồng Nicola - Brooklyn từng rất thân thiết với Selena Gomez.

Tuy nhiên, vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz vắng mặt trong đám cưới Selena Gomez hồi tháng 9/2025. Có thông tin cho rằng cặp vợ chồng thậm chí không gửi một tấm thiệp chúc mừng nào cho Selena, khiến nữ ca sĩ vô cùng bàng hoàng và làm giảm đi niềm hạnh phúc trong những tuần đầu tiên của cuộc hôn nhân. Nguồn tin của The Sun còn tiết lộ Selena thấy mệt mỏi với "thái độ chảnh chọe" và "cần được chú ý" của Nicola.

Bị hairstylist gọi là 'quái vật'

Khi chưa làm dâu nhà Becks, Nicola Peltz từng bị chuyên gia Justin Anderson gọi là "quái vật" và "tệ nhất trong những điều tệ nhất" sau sự cố tẩy tóc. Năm 2014, Justin nhuộm tóc cho Nicola Peltz khi cô tham gia chuyến quảng bá cho phim Transformers: Age of Extinction của Michael Bay. Năm 2019, Justin mỉa mai Nicola là một "diva" và thề sẽ "không bao giờ làm việc với cô ấy nữa" khi tham gia podcast How Could I Want More?. Tuyên bố của Justin xuất phát từ sự cố nhuộm tóc, được cho là khiến tóc Nicola "rụng trong bồn rửa". Nguồn tin thân cận với Nicola cáo buộc Justin "đốt tóc cô ấy" trong quá trình tẩy, khi chuẩn bị cho chuyến quảng bá phim.

Sau khi Brooklyn lên tiếng về mâu thuẫn gia đình, Justin Anderson công khai đứng về phía vợ chồng Beckham với một bình luận rất gay gắt: 'Vợ Brooklyn là một trong những 'người nổi tiếng' tệ nhất tôi từng làm việc cùng'. Anh tin rằng chính Nicola gây ra mâu thuẫn gia đình Beckham và gọi nữ diễn viên 31 tuổi là một 'trái táo thối nghiêm trọng'.

Bị cáo buộc khiến bạn trai cũ xa cách gia đình

Trước khi đến với Brooklyn vào năm 2019, Nicola từng hẹn hò Anwar Hadid - em trai hai siêu mẫu Bella và Gigi Hadid. Vào thời điểm đó, Nicola 22 tuổi và Anwar 17 tuổi. Có tin đồn rằng trong mối quan hệ kéo dài một năm, Anwar đã xa cách gia đình. Cuộc tình này của Nicola cũng được cho là kết thúc không tốt đẹp, đến mức Nicola đã hủy theo dõi cả gia đình Hadid trên Instagram.

Nicola từng có quan hệ thân thiết với mẹ bạn trai cũ - bà Yolanda Hadid - nhưng sau đó cũng bị đồn là nguyên nhân khiến Anwar xa cách mẹ.

Kiện thợ tỉa lông chó

Nicola đã kiện người chăm sóc thú cưng sau cái chết của chú chó Nala vào năm 2024. Nữ diễn viên cáo buộc cái chết của chú chó chihuahua "khỏe mạnh" và "vui vẻ" là do "hành vi ngược đãi chó một cách cố ý và độc ác".

Trong đơn kiện, Nicola cũng cho rằng chú chó chihuahua đã qua đời chỉ hai giờ sau khi được đưa đến tiệm làm đẹp cho thú cưng bên ngoài nhà của những người nổi tiếng. Hồ sơ thú y cho thấy con chó tám tuổi này bị tích dịch trong phổi, có vấn đề về thần kinh và nhịp tim nhanh nguy hiểm trước khi chết.

Nicola Peltz và chó cưng.

Kiện nhà tổ chức đám cưới

Ngoài những lùm xùm xoay quanh chiếc váy cưới hay điệu nhảy trong ngày trọng đại khiến mẹ chồng - con dâu rạn nứt, đám cưới xa hoa vào tháng 4/2022 của Nicola và con cả nhà Becks còn vướng vào một vụ kiện với đơn vị tổ chức cưới.

Gia đình Peltz đã thuê hai nhà tổ chức đám cưới là Nicole Braghin và Arianna Grijalba của công ty Plan Design Events (PDE), nhưng hủy và yêu cầu hoàn trả 159.000 USD tiền đặt cọc. Bố vợ Brooklyn Beckham nói PDE không xử lý được lượng khách mời lên tới 500 người nên đã dừng hợp tác sau 9 ngày.

Nicole Braghin và Arianna Grijalba nộp đơn phản tố nói tỷ phú Nelson Peltz phá vỡ hợp đồng. Đơn vị tổ chức cưới còn hé lộ Nicola và mẹ - bà Claudia - không muốn gia đình Beckham biết quá trình chuẩn bị hôn lễ trở nên hỗn loạn như thế nào. Braghin và Grijalba cho hay danh sách khách mời của nhà Becks đã được chốt trong khi phía nhà Peltz liên tục thay đổi khiến họ khó theo dõi và quản lý.

Đám cưới xa hoa năm 2022 của Nicola - Brooklyn cũng được cho là nguồn cơn dẫn đến mâu thuẫn gia đình.

Trước khi thuê PDE, thông gia nhà Becks thuê chuyên gia tổ chức cưới nổi tiếng Preston Bailey nhưng chỉ 6 tuần trước ngày vui, ông xin rút lui vì "quá tải". Sau khi hủy hợp đồng với PDE, nhà Peltz đã thuê đơn vị tổ chức cưới thứ ba - Michelle Rago - và phải trả thêm chi phí vì thời gian gấp gáp.