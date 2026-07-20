Nhà Beckham dự khán chung kết World Cup, Brooklyn ngồi xem ở nhà

Nhà Beckham hội ngộ Tom Cruise trên khán đài. Ảnh: Instagram

Vợ chồng David và Victoria Beckham tiếp tục thu hút sự chú ý khi cùng hai con trai Romeo, Cruz và bạn gái của họ xuất hiện tại sân MetLife (New Jersey, Mỹ) để theo dõi trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina tối 19/7 (giờ địa phương).

Cựu danh thủ 51 tuổi diện bộ suit lịch lãm, sánh đôi Victoria. Nhà thiết kế thời trang 52 tuổi được cho là đã bỏ lỡ đám cưới của thành viên Spice Girls Mel C tại Anh để cùng gia đình sang Mỹ xem trận đấu.

Romeo Beckham, 23 tuổi, ngồi cạnh bạn gái Kim Turnbull, 25 tuổi, trong khi Cruz Beckham, 21 tuổi, xuất hiện cùng bạn gái Jackie Apostel, 30 tuổi. Jackie nổi bật với váy đỏ, còn Kim chọn trang phục đen tối giản.

Romeo và Cruz Beckham ngồi cùng bạn gái trên khán đài theo dõi chung kết World Cup. Ảnh: Instagram

Trái ngược với cả gia đình, Brooklyn Beckham không có mặt tại sân vận động. Nicola Peltz chia sẻ trên Instagram bức ảnh chụp chồng đang ngồi trước tivi theo dõi trận chung kết từ nhà riêng ở Los Angeles.

Đây là lần tiếp theo Brooklyn vắng mặt trong những dịp gia đình Beckham cùng xuất hiện tại World Cup 2026, giữa lúc mối quan hệ giữa anh và gia đình vẫn được cho là chưa được hàn gắn.

Brooklyn xem chung kết World Cup qua tivi từ nhà riêng. Ảnh: Instagram

Trước trận đấu, khi được hỏi dự đoán đội vô địch, David Beckham từ chối chọn phe. Cựu đội trưởng tuyển Anh cho biết anh có tình cảm đặc biệt với cả Tây Ban Nha lẫn Argentina. "Tôi từng thi đấu ở Tây Ban Nha nên rất yêu đất nước và bóng đá nơi đây. Họ đã có một kỳ World Cup tuyệt vời và xứng đáng góp mặt ở trận chung kết", Becks nói.

Về Argentina, Becks dành nhiều lời khen cho Lionel Messi, ngôi sao đang khoác áo Inter Miami - đội bóng do anh đồng sở hữu. "Messi là một cầu thủ xuất sắc, nhưng quan trọng hơn là một con người tuyệt vời với những giá trị đúng đắn. Anh ấy luôn đối xử tốt với mọi người", cựu đội trưởng tuyển Anh chia sẻ.

Khi tiếp tục bị yêu cầu chọn đội chiến thắng, Becks cười và đáp: "Tôi sẽ đứng giữa. Tôi muốn Messi thi đấu thật tốt vì anh ấy là con người và cầu thủ đặc biệt. Nhưng Tây Ban Nha sẽ là đối thủ rất khó chơi. Tôi chỉ muốn tận hưởng trận đấu".

Câu trả lời khiến một số khán giả trên sân la ó vui vẻ. Becks cũng hài hước phản ứng: "Lâu rồi tôi mới bị la ó. Tôi đã bị một chút ở trận bán kết, không ngờ hôm nay lại tiếp tục".

Gia đình Beckham vừa trải qua nhiều cảm xúc ở bán kết hôm 15/7, khi tuyển Anh để thua Argentina 1-2 sau khi đánh mất lợi thế dẫn trước. Hình ảnh David Beckham thất thần và được con trai út Cruz ôm an ủi sau tiếng còi mãn cuộc đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội và nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ.