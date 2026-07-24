Công chúa Campuchia sẽ hát khai mạc ASEAN Cup

Theo trang Khmertimeskh, cô song ca cùng ca sĩ Sambath Sok trong chương trình trước trận Campuchia gặp Singapore. Sự kiện diễn ra tại địa điểm có sức chứa 60.000 khán giả.

Công chúa Norodom Jenna là một trong những thành viên trẻ tuổi nổi bật của Hoàng gia Campuchia. Cô sinh năm 2012 tại Paris, có bố là người Pháp, mẹ là công chúa Norodom Bupphary, cụ cố là Quốc vương Norodom Sihanouk. Jenna cùng gia đình về Campuchia năm 2015. Cô tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật liên quan ca hát, diễn xuất, thời trang, được truyền thông nước này ca ngợi góp phần quảng bá văn hóa quê hương tới khán giả toàn cầu.

Công chúa Norodom Jenna. Ảnh: Instagram Norodom Jenna

Cô từng học thanh nhạc tại một trường nghệ thuật, có thời gian hoạt động trong công ty giải trí trước khi tách ra độc lập. Năm 2021, công chúa ra mắt ca khúc đầu tay Phnom Penh. Jenna có nhiều video cover, MV đạt hàng triệu view. Cô theo đuổi phong cách đa dạng, có thể hát những ca khúc pop hiện đại và những nhạc phẩm mang âm hưởng truyền thống của Campuchia.

Sau trận đấu đầu tiên với Singapore, Campuchia sẽ làm khách tại Indonesia vào ngày 27/7 trước khi kết thúc vòng bảng bằng trận gặp đương kim vô địch Việt Nam ngày 7/8.

ASEAN Cup là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á dành cho các đội tuyển quốc gia nam trong khu vực, do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Mùa đấu năm nay diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8 tại nhiều nước, theo thể thức sân nhà - sân khách. Đây là lần thứ 16 sự kiện được tổ chức, đồng thời đánh dấu 30 năm kể từ mùa giải đầu tiên năm 1996.