Chàng thơ nước Pháp hôn bạn gái trên khán đài chung kết World Cup

Timothée Chalamet và Kylie Jenner biến trận chung kết FIFA World Cup 2026 thành buổi hẹn hò lãng mạn. Cặp tình nhân được thấy cười nói vui vẻ trên khán đài trước khi màn so tài giữa Tây Ban Nha và Argentina bắt đầu. Cánh săn ảnh còn ghi lại được khoảnh khắc chàng thơ nước Pháp hôn môi "bà trùm mỹ phẩm" của Mỹ. Ảnh: Getty Images

Siêu sao ca nhạc Beyoncé và rapper tỷ phú Jay Z ngồi ở khu vực khán đài VIP. Beyoncé diện đồ sang chảnh như đi dự tiệc. Chiếc áo khoác dày của cô có vẻ không phù hợp với thời tiết mùa hè nóng bức. Ảnh: Getty Images

Madonna và bạn trai kém 38 tuổi Akeem Morris. Ảnh: SplashNews.com.

"Nữ hoàng nhạc pop" là nghệ sĩ trình diễn mở màn show giữa giờ của trận chung kết World Cup 2026. Bà thể hiện bản hit Music, với sự hỗ trợ từ hai huyền thoại World Cup người Brazil, Ronaldo Nazario và Ronaldinho. Ảnh: Getty Images.

Tom Cruise gia nhập cùng gia đình Beckham. Họ có khoảng thời gian chuyện trò vui vẻ trước trận chung kết. Trong khi tài tử Hollywood và Victoria Beckham diện trang phục thoải mái, Sir David Beckham như thường lệ chỉn chu với Âu phục. Ảnh: Getty Images.

Bạn gái Romeo Beckham, DJ Kim Turnbull, và bạn gái Cruz Beckham, ca/nhạc sĩ Jackie Apostel, cũng có mặt trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Harper Seven không đi cùng cha mẹ và các anh. Trong khi đó, Brooklyn Beckham theo dõi từ nhà riêng. Ảnh: Getty Images.

Nữ diễn viên Anya Taylor-Joy luôn trông thanh lịch và thời trang mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Getty Images

Anna Wintour, Giám đốc biên tập toàn cầu của tạp chí Vogue, trông thư thái trên khán đài với diện mạo quen thuộc - tóc bob ngắn, trang phục "kín cổng cao tường" và kính râm. Ảnh: NY Post

Nữ diễn viên Jessica Alba và bạn trai kém 11 tuổi, tài tử Danny Ramirez, đến cổ vũ cho đội tuyển Argentina. Ảnh: Getty Images

Hailey Bieber ngồi chung khu vực với Jay-Z và Beyoncé. Cô đến cổ vũ bóng đá và cả chồng mình, Justin Bieber, khi nam ca sĩ tham gia buổi diễn giữa giờ. Ảnh: SplashNews.com

Robbie Williams và vợ, diễn viên Ayda Field. Nam ca sĩ cũng tham gia biểu diễn tại chung kết World Cup Ảnh: Getty Images

Ngôi sao Vương quốc tội phạm Finn Cole. Ảnh: Getty Images

Diễn viên/người mẫu Mỹ Norman Reedus. Ảnh: Getty Images

Tài tử Matt Damon và vợ Luciana đến cổ vũ cho Argentina. Ảnh: Getty Images

MC truyền hình Gayle King. Ảnh: Getty Images

Người mẫu Winnie Harlow. Ảnh: Getty Images

Nam ca sĩ kỳ cựu của Anh Mick Jagger. Ảnh: Getty Images

"Vua YouTube" Mr. Beast tay trong tay vợ, nữ game thủ kiêm ngôi sao mạng Thea Booysen. Ảnh: Getty Images

Ronaldo Nazario đi cùng vợ Celina Locks. Ảnh: Getty Images

Ngôi sao Sex and The City Sarah Jessica Parker và chồng Matthew Broderick trông căng thẳng khi theo dõi trận đấu. Trong khi đó, người bạn thân bị Taylor Swift hắt hủi, nữ diễn viên Blake Lively, tranh thủ check-in trước khi bóng lăn. Ảnh: Getty Images/IG.

Tài tử Adrien Brody được thấy trò chuyện cùng gia đình Damon (trái). Nam diễn viên hài Trevor Noah mặc áo của đội tuyển Tây Ban Nha.