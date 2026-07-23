Cảnh Điềm 'như 18 tuổi' trên biển Phú Quốc

Người đẹp du lịch Việt Nam cùng một số bạn bè, mừng tuổi 39 (ngày 21/7).

Công ty quản lý đăng nhiều hình ảnh Cảnh Điềm tung tăng trên bãi biển, dạo phố.

Cảnh Điềm chụp hình đón tuổi mới. Video: Weibo

Cụm từ khóa "Cảnh Điềm như mới 18" vào danh sách chủ đề nổi bật trên Weibo.

Nhiều khán giả nhận xét diễn viên thu hút nhờ vẻ rạng rỡ, ngọt ngào.

Cảnh Điềm hoạt động ở làng giải trí 20 năm, từng đóng Cô chủ xinh đẹp của tôi, Chiến quốc, Thân phận đặc biệt, Câu chuyện cảnh sát 2013, Sóng gió ở Macau, Tử chiến Trường Thành, Kong: Skull Island. Trong đó, bom tấn Kong: Skull Island ghi hình ở Việt Nam.

Diễn viên chọn các trang phục thoải mái, tô điểm bằng phụ kiện đồng điệu màu sắc.

Người đẹp tận hưởng các món kem, đồ uống mát lạnh ngày nắng.

Diễn viên hiện độc thân. Cô từng hẹn hò vận động viên bóng bàn Trương Kế Khoa - nhà vô địch Olympic London 2012 ở nội dung đơn nam. Từ khi chia tay Trương Kế Khoa năm 2019, Cảnh Điềm chưa công khai chuyện tình cảm.

Ảnh: Weibo