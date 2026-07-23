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Cảnh Điềm 'như 18 tuổi' trên biển Phú Quốc

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Diễn viên Trung Quốc Cảnh Điềm đón sinh nhật ở Phú Quốc, nhận nhiều lời khen xinh tươi.

Cảnh Điềm &#39;như 18 tuổi&#39; trên biển Phú Quốc - 1

Người đẹp du lịch Việt Nam cùng một số bạn bè, mừng tuổi 39 (ngày 21/7).

Cảnh Điềm chụp hình đón tuổi mới. Video: Weibo

Công ty quản lý đăng nhiều hình ảnh Cảnh Điềm tung tăng trên bãi biển, dạo phố.

Cảnh Điềm chụp hình đón tuổi mới. Video: Weibo

Cảnh Điềm &#39;như 18 tuổi&#39; trên biển Phú Quốc - 3

Cụm từ khóa "Cảnh Điềm như mới 18" vào danh sách chủ đề nổi bật trên Weibo.

Cảnh Điềm &#39;như 18 tuổi&#39; trên biển Phú Quốc - 4

Nhiều khán giả nhận xét diễn viên thu hút nhờ vẻ rạng rỡ, ngọt ngào.

Cảnh Điềm &#39;như 18 tuổi&#39; trên biển Phú Quốc - 5

Cảnh Điềm hoạt động ở làng giải trí 20 năm, từng đóng Cô chủ xinh đẹp của tôi, Chiến quốc, Thân phận đặc biệt, Câu chuyện cảnh sát 2013, Sóng gió ở Macau, Tử chiến Trường Thành, Kong: Skull Island. Trong đó, bom tấn Kong: Skull Island ghi hình ở Việt Nam.

Cảnh Điềm &#39;như 18 tuổi&#39; trên biển Phú Quốc - 6

Diễn viên chọn các trang phục thoải mái, tô điểm bằng phụ kiện đồng điệu màu sắc.

Cảnh Điềm &#39;như 18 tuổi&#39; trên biển Phú Quốc - 7

Người đẹp tận hưởng các món kem, đồ uống mát lạnh ngày nắng.

Cảnh Điềm &#39;như 18 tuổi&#39; trên biển Phú Quốc - 8

Diễn viên hiện độc thân. Cô từng hẹn hò vận động viên bóng bàn Trương Kế Khoa - nhà vô địch Olympic London 2012 ở nội dung đơn nam. Từ khi chia tay Trương Kế Khoa năm 2019, Cảnh Điềm chưa công khai chuyện tình cảm.

Ảnh: Weibo

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Theo Như Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/07/2026 08:51 AM (GMT+7)
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