Beckham và dàn WAGs Anh suy sụp

Tối 15/7 (giờ địa phương), đội tuyển bóng đá quốc gia Anh phải nói lời tạm biệt với World Cup 2026 sau khi thua 1-2 trước Argentina tại trận bán kết.

Trên khán đài, David Beckham được thấy ôm mặt suy sụp. Theo Daily Mail, huyền thoại bóng đá sinh năm 1975 gần như bật khóc trước thất bại của đội nhà. Sau đó, anh được vợ là Victoria Beckham và con trai út Cruz an ủi.

Chỉ trước đó khoảng một giờ, David cùng gia đình và toàn bộ cổ động viên tuyển Anh phấn khích tột cùng khi đội nhà mở tỷ số ở phút thứ 55.

Victoria không còn ngồi bất động như trong trận tứ kết, mà đã đứng dậy hòa chung không khí ăn mừng. Cô được thấy ôm chặt người chồng quyến rũ của mình.

Không chỉ David Beckham, cánh săn ảnh cũng chụp được khoảnh khắc dàn WAGs Anh lộ biểu cảm thất vọng trên khán đài. Vợ của Harry Kane, Kate, trông buồn rầu vào lúc kết thúc trận đấu, giống như những cổ động viên xung quanh.

Bạn gái của Jude Bellingham, Ashlyn Castro, tỏ ra chán chường trước khi rời khỏi khán đài với Denise, mẹ của Jude.

Hai người phụ nữ sau đó cùng nhau an ủi tiền vệ sinh năm 2003. Bố anh là ông Mark cũng có mặt để trấn an con trai.

Tiền vệ Eberechi Eze được vợ, Naima Corbin, ôm hôn an ủi.

Megan Davison ôm đầu buồn bã khi trận đấu kết thúc. Sau đó, cô lặng lẽ ngồi cạnh chồng mình, thủ môn Jordan Pickford, khi anh vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau thua trận.

Trước đó, Jordan Pickford bật khóc ngay trên sân cỏ.

Trung vệ Jarell Quansah hôn bạn gái Ela Olivia.

Tiền đạo Ollie Watkins cũng lấy lại tinh thần bằng một nụ hôn với vợ, Ellie Watkins.

Ellie Watkins rời khán đài với gương mặt không biểu cảm.

Declan Rice trông như sắp khóc, trong khi người thân bên cạnh đã không kìm nén được nước mắt.