Becks chết lặng, được vợ con an ủi sau thất bại của tuyển Anh

Nhà Becks hát quốc ca Anh trước trận đấu. Ảnh: Instagram

David Beckham trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi có mặt trên khán đài sân vận động ở Atlanta (Mỹ) tối 15/7 để cổ vũ tuyển Anh trong trận bán kết World Cup 2026 gặp Argentina. Cựu danh thủ đi cùng vợ Victoria Beckham, các con Romeo, Cruz, Harper và bạn gái Cruz là Jackie Apostel. Cả gia đình liên tục cổ vũ "Tam sư" trong suốt trận đấu.

Hy vọng của Becks bùng lên ở phút 55 khi Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Anh. Vic, người từng gây chú ý vì phản ứng khá điềm tĩnh ở trận tứ kết gặp Na Uy, lần này bật dậy ôm chầm lấy chồng để ăn mừng.

Vic nhảy lên ôm chồng, ăn mừng khi tuyển Anh dẫn trước. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, niềm vui của gia đình Beckham không kéo dài lâu. Chỉ trong vòng bảy phút cuối trận, Enzo Fernández và Lautaro Martínez lần lượt ghi bàn giúp Argentina lội ngược dòng thắng 2-1, giành vé vào chung kết.

Becks - Vic đều ôm mặt sau khi chứng kiến thất bại của tuyển Anh. Ảnh: Instagram

Sau tiếng còi mãn cuộc, Becks lộ rõ vẻ thất thần, ôm đầu và rơm rớm trên khán đài. Con trai Cruz tiến đến ôm và động viên cha, trong khi Victoria luôn ở bên an ủi chồng. Trên trang cá nhân, David Beckham viết: "Thật đau lòng với tất cả chúng ta, nhưng những ký ức sẽ truyền cảm hứng và còn mãi. Cảm ơn đội tuyển, người hâm mộ và cả đất nước vì những gì các bạn đã mang đến ở kỳ World Cup này".

Vic ôm chồng an ủi sau tiếng còi mãn cuộc. Ảnh: Instagram

Trước đó, Becks đã theo chân tuyển Anh tới nhiều thành phố tại Mỹ để cổ vũ đội bóng quê nhà trên hành trình World Cup, với hy vọng "Tam sư" lần đầu vô địch kể từ năm 1966.

Ít ngày trước trận bán kết, Victoria từng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội khi ngồi bình thản lúc Jude Bellingham ghi bàn gỡ hòa trong trận tứ kết với Na Uy. David sau đó hài hước giải thích trên mạng xã hội rằng vợ "ăn mừng ở trong lòng", chỉ có phản ứng chậm hơn anh.

Vic từng thừa nhận không yêu bóng đá khi mới quen David năm 1997. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times năm 2024, nhà thiết kế cho biết trước đây luôn cảm thấy không thực sự thuộc về bầu không khí trên khán đài. Chỉ sau khi Becks giải nghệ và đồng sở hữu CLB Inter Miami, cô mới bắt đầu tận hưởng niềm vui khi theo dõi các trận đấu.

Một ngày trước trận bán kết Anh - Argentina, gia đình Beckham cũng xuất hiện trên khán đài theo dõi trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Pháp. Tại đây, họ gặp diễn viên Timothée Chalamet và cùng chụp ảnh với các thành viên đội cổ vũ Dallas Cowboys Cheerleaders.

Việc tuyển Anh dừng bước ở bán kết khép lại hành trình theo chân "Tam sư" của gia đình Beckham tại World Cup 2026, để lại hình ảnh xúc động khi một trong những huyền thoại lớn nhất bóng đá Anh không kìm được nỗi buồn trước thất bại của đội tuyển quê hương.