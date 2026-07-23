Vợ chồng Becks - Vic đi nghỉ sau World Cup

David Beckham, 51 tuổi, được bắt gặp cởi trần thư giãn trên siêu du thuyền cùng vợ Victoria Beckham ngoài khơi đảo Ibiza, Tây Ban Nha, ngày 22/7. Cựu danh thủ Anh diện quần bơi tối màu, thoải mái tắm nắng và ngắm cảnh biển. Trong một số khoảnh khắc, anh dùng ống nhòm quan sát xung quanh trước khi tắm dưới vòi sen ngay trên boong tàu. Victoria nằm nghỉ gần chồng, tận hưởng kỳ nghỉ hè riêng tư.

Becks nằm đọc sách trên du thuyền trong chuyến nghỉ dưỡng ở Ibiza. Ảnh: Instagram

Becks cũng được nhìn thấy đang đọc cuốn One True Loves của nhà văn Taylor Jenkins Reid - tác giả tiểu thuyết The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Tác phẩm này từng được chuyển thể thành phim năm 2023 với sự tham gia của Phillipa Soo và Simu Liu.

Kỳ nghỉ diễn ra chỉ ít ngày sau khi vợ chồng Beckham cùng các con Romeo, Cruz, bạn gái Romeo là Kim Turnbull, Jackie Apostel và tài tử Tom Cruise xuất hiện trên khán đài trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina tại Mỹ.

Vợ chồng Becks - Vic nghỉ xả hơi sau lịch trình bận rộn ở Mỹ. Ảnh: Instagram

Trong thời gian gần đây, gia đình Beckham tiếp tục thu hút sự chú ý vì mối quan hệ căng thẳng với con trai cả Brooklyn Beckham. Dù vậy, Becks vẫn nhắc đến Brooklyn trong bài đăng nhân Ngày của Cha hồi tháng trước.

Đầu năm nay, Brooklyn từng công khai chia sẻ về những rạn nứt trong gia đình và cho biết chưa có ý định hàn gắn quan hệ với cha mẹ cũng như các em. Khi được hỏi về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Becks từ chối bình luận trực tiếp.