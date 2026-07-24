Cả nhà Beckham lại gây chú ý sau World Cup

Ngày 23/7, Daily Mail đăng loạt ảnh gia đình Beckham nghỉ dưỡng trên du thuyền tại Ibiza, Tây Ban Nha. David Beckham đi cùng vợ Victoria, con trai Romeo và người mẫu Kim Turnbull (bạn gái của Romeo).

Cựu danh thủ người Anh và Romeo xuất hiện trên boong tàu sau khi bơi. Hai cha con khoe thân hình săn chắc, nhiều hình xăm. Ngoại hình, vóc dáng và phong cách tương đồng khiến Romeo được nhận xét ngày càng giống người cha nổi tiếng.

Romeo được nhận xét ngày càng giống cha, từ phong cách đến ngoại hình.

Ở tuổi 23, Romeo theo đuổi công việc người mẫu sau thời gian thử sức với bóng đá. Anh từng thi đấu trong hệ thống đào tạo trẻ và đội dự bị của Inter Miami, sau đó chuyển sang Brentford B. Romeo không phát triển sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp như David mà tập trung nhiều vào thời trang.

Paparazzi ghi lại loạt ảnh Romeo chiều bạn gái. Anh và Kim Turnbull cùng trải nghiệm mô tô nước. Romeo hỗ trợ bạn gái giữ thăng bằng khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao.

Người mẫu Kim Turnbull và Romeo từng chia tay một thời gian. Kim hiện xuất hiện thường xuyên trong hoạt động của gia đình bạn trai, thân thiết với vợ chồng Beckham.

Victoria Beckham chọn trang phục đen, kết hợp mũ rộng vành và kính râm trong chuyến đi. David giúp vợ di chuyển từ du thuyền sang phương tiện khác trước khi cả nhóm đến địa điểm ăn trưa.

Gia đình Beckham nghỉ dưỡng trên siêu du thuyền sau kỳ World Cup

David Beckham hiện 51 tuổi, vẫn duy trì việc tập luyện thường xuyên. Cựu đội trưởng tuyển Anh từng là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang và underwear.

Hình ảnh của anh có ảnh hưởng nhất định đến phong cách của các con trai. Trước Romeo, Cruz Beckham cũng gây chú ý khi tạo dáng trên du thuyền, gợi nhớ những chiến dịch quảng cáo trước đây của cha.

Gia đình Beckham nghỉ dưỡng trên du thuyền mang tên Seven, được David Beckham và Victoria mua năm 2022. Con số bảy gắn với số áo nổi tiếng của cựu danh thủ tại Manchester United và đội tuyển Anh, đồng thời là tên đệm của con gái út Harper Seven Beckham.

Du thuyền dài khoảng 40 m, được định giá 16 triệu bảng. Phương tiện có năm cabin, đủ chỗ cho 10 khách cùng khu vực dành cho bảy thành viên thủy thủ đoàn. Du thuyền còn được trang bị bồn tắm spa, gara, mô tô nước và nhiều thiết bị phục vụ các hoạt động trên biển.

Victoria Beckham diện maxi đen, phối mũ rộng vành và kính râm, giữ phong cách lạnh lùng như thường lệ.

Đây là chuyến nghỉ dưỡng đầu tiên của gia đình Beckham sau chuỗi hoạt động bên lề World Cup 2026 tại Mỹ. Romeo, Kim, Cruz, bạn gái của Cruz là Jackie Apostel và Harper đồng hành với cặp vợ chồng trong nhiều hoạt động bên lề giải đấu.

Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz vẫn không xuất hiện. Con trai cả nhà Beckham cũng vắng mặt tại nhiều sự kiện gia đình Anh gần đây gây tranh luận khi tham gia chiến dịch quảng cáo của một ứng dụng giao đồ ăn.

Trong video, anh đề cập việc xem World Cup tại nhà bằng câu nói: “Chuyện dài lắm”. Một bộ phận khán giả cho rằng thông điệp này ám chỉ sự xa cách với gia đình.