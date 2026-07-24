Diễn viên Ngọc Anh: 'Yên tâm vì có chồng ở nhà khi đi công tác dài ngày'

Ngọc Anh luôn xuất hiện trước ống kính với hình ảnh gợi cảm, xinh đẹp

Ngọc Anh không ngại đóng cảnh tình cảm, chỉ e ngại những vai diễn quá nhạy cảm

Trong bộ phim "Trời cao nguyên xanh", Ngọc Anh và Xuân Phúc vào vai một cặp đôi với nhiều phân cảnh tình cảm. Khi được hỏi liệu cô có lo ngại chồng ghen nếu phải thực hiện những cảnh quay gần gũi với bạn diễn, nữ diễn viên cho biết, cô không quá áp lực với những phân đoạn yêu đương nếu đó là yêu cầu của kịch bản.

Theo Ngọc Anh, điều khiến cô cân nhắc nhiều hơn lại là những vai diễn có tính chất quá nhạy cảm. "Tôi không ngại những cảnh yêu đương nếu đó là những phân đoạn chính thống của bộ phim. Điều tôi e ngại hơn là những vai diễn có tính chất nhạy cảm, chẳng hạn như nhân vật làm việc trong môi trường quán bar hoặc những dạng vai có màu sắc đặc biệt. Còn những cảnh tình cảm phục vụ câu chuyện phim thì với tôi là điều bình thường của nghề diễn", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết, ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, chồng đã hiểu và tôn trọng công việc của cô.

Ngọc Anh và Xuân Phúc có nhiều phân cảnh tình cảm trong phim Trời cao nguyên xanh

"Nếu ông xã không thể yêu một người làm nghệ thuật thì có lẽ từ đầu chúng tôi đã không đến với nhau. Tôi cũng không thể phù hợp với một người đàn ông quá gia trưởng", Ngọc Anh nói.

Theo cô, nền tảng của cuộc sống hôn nhân là sự tôn trọng lẫn nhau. Hai vợ chồng luôn xác định cùng nhau nuôi dạy con, xây dựng gia đình và phát triển kinh tế, vì vậy mỗi người đều cần tôn trọng công việc cũng như lý tưởng của đối phương.

"Tôi thấy việc theo đuổi nghề nghiệp là điều rất đẹp. Tôi may mắn vì luôn nhận được sự ủng hộ từ ông xã", nữ diễn viên bày tỏ.

Ngọc Anh: Chồng không kiểm soát kịch bản hay vai diễn

Ngọc Anh cho biết, chồng không có thói quen đọc kịch bản hay kiểm soát những dự án cô tham gia. "Anh ấy không soi kịch bản đâu. Nếu tôi đi công tác dài ngày thì ở nhà anh ấy là người quán xuyến việc nhà nên tôi rất yên tâm", cô nói.

Nữ diễn viên tiết lộ, trước đây cô từng là người khá hay ghen và có xu hướng kiểm soát người yêu. "Có thời điểm tôi còn kiểm tra cả lịch sử duyệt web của người yêu cũ. Nhưng từ khi kết hôn, tôi luôn tự nhủ phải thay đổi điều đó", nữ diễn viên bày tỏ.

Sau khi kết hôn, Ngọc Anh buông bỏ sự ghen tuông và kiểm soát

Theo Ngọc Anh, cuộc sống hôn nhân khiến cô nhận ra rằng, càng cố kiểm soát đối phương thì khoảng cách giữa hai người càng dễ xuất hiện.

"Tôi nghĩ con người hoàn toàn có thể thay đổi. Với tôi, hoặc là vì tình yêu, hoặc là sau những biến cố đủ lớn, tôi đã học cách buông bỏ sự ghen tuông và kiểm soát. Chúng ta nên để nhau có sự tự do nhất định trong cảm xúc, điều quan trọng là mỗi người phải có sự lý trí để giữ gìn hạnh phúc gia đình", cô chia sẻ.

Ngọc Anh tiết lộ bí quyết giảm cân sau sinh

Khi xuất hiện trong bộ phim mới, nhiều khán giả nhận xét Ngọc Anh lấy lại vóc dáng khá nhanh sau khi sinh con. Chia sẻ về điều này, nữ diễn viên cho hay, yếu tố quan trọng nhất để duy trì sắc vóc không nằm ở một phương pháp đặc biệt nào, mà là sự kiên trì.

"Tôi nghĩ trước khi nói đến bí quyết thì điều đầu tiên là phải kiên định. Hãy coi việc vận động là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày", cô nói.

Vì vậy, cô duy trì việc tập luyện như một thói quen hằng ngày. Ngay cả những hoạt động thường nhật như làm việc nhà hay đi lại nhiều cũng được cô xem là cách để cơ thể luôn vận động, thay vì ngồi yên một chỗ.

Theo Ngọc Anh, bản thân duy trì một số nguyên tắc trong chế độ ăn uống như kết thúc bữa tối trước 18h30, hạn chế tinh bột và đường, đồng thời ưu tiên rau xanh, chất xơ và đạm trong bữa sáng.

Để duy trì vóc dáng như hiện tại, Ngọc Anh chăm chỉ tập luyện và ăn uống khoa học

"Tất nhiên việc giảm cân luôn cần sự hy sinh. Có những lúc rất thèm ăn nhưng mình vẫn phải kiên trì với mục tiêu của mình", nữ diễn viên chia sẻ.

Ngọc Anh cho biết, khi mang thai cô tăng khoảng 13 kg. Sau khi sinh, cân nặng của cô đã giảm dần theo thời gian. Để chuẩn bị cho vai diễn trong "Trời cao nguyên xanh", cô tiếp tục giảm khoảng 5 kg nhằm phù hợp với tạo hình nhân vật.

Ngọc Anh học cách nhẫn nhịn hơn khi làm mẹ

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, Ngọc Anh cho biết, việc trở thành mẹ cũng khiến cô trưởng thành hơn trong cách nhìn nhận cuộc sống. Nếu trước đây, cô từng phản hồi nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội thì hiện tại, cô lựa chọn cách im lặng.

"Nếu đó là những góp ý mang tính xây dựng thì tôi luôn lắng nghe. Nhưng nếu là những bình luận thiếu tôn trọng thì tôi sẽ bỏ qua", Ngọc Anh cho hay.

Sự thay đổi ấy cũng được nữ diễn viên mang vào cuộc sống gia đình. Cô cho biết, bản thân học được cách kiềm chế cảm xúc và nhường nhịn nhiều hơn trong hôn nhân. Theo Ngọc Anh, ông xã là người chân thành, ấm áp nhưng khá nóng tính, trong khi cô thường giữ bình tĩnh hơn khi xử lý mọi việc.

"Anh ấy quan tâm mọi người bằng hành động. Còn tôi thì bình tĩnh hơn nên trong nhiều tình huống, đặc biệt là chuyện gia đình, tôi thường là người nhường một chút", nữ diễn viên nói.

Ngọc Anh không cố xây dựng hình ảnh theo một khuôn mẫu

Những năm trước, Ngọc Anh thường xuất hiện với hình ảnh gợi cảm trên mạng xã hội. Sau khi lập gia đình và có con, phong cách của cô cũng có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết, đó không phải là sự thay đổi có chủ đích. "Tôi mặc theo đúng sở thích của mình ở từng giai đoạn. Nếu mọi người thấy tôi khác đi thì đó là vì theo thời gian, gu của tôi cũng thay đổi chứ không phải cố tình xây dựng hình ảnh", cô nói.

Ngọc Anh biến hóa đa dạng phong cách

Theo Ngọc Anh, trang phục chỉ phản ánh sở thích cá nhân chứ không thể đánh giá nhân cách hay đạo đức của một con người.

Dẫu vậy, cô cũng thừa nhận, là người của công chúng nên cân nhắc hơn trong cách xây dựng hình ảnh để phù hợp với khán giả.

Sau "Trời cao nguyên xanh", Ngọc Anh cho biết, cô hiện chưa nhận thêm dự án phim mới nhưng hy vọng sẽ sớm có cơ hội tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh. Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn được thử sức ở những bộ phim thuộc thể loại ngôn tình, thanh xuân hoặc tâm lý tình cảm gia đình thay vì chỉ gắn với dòng phim chính luận như thời gian gần đây.

"Hy vọng sau bộ phim này sẽ có thêm nhiều đạo diễn nhớ đến tôi để bản thân có cơ hội tiếp tục làm nghề", Ngọc Anh chia sẻ.