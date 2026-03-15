Bạn gái Romeo công khai 'nịnh' Victoria Beckham

Trong loạt ảnh đăng trên Instagram hôm 13/3, Kim Turnbull xuất hiện quyến rũ trong chiếc váy ren đen hở lưng trị giá khoảng 1.990 bảng do Victoria Beckham thiết kế. Bức ảnh được chụp khi cô tận hưởng chuyến đi xa hoa trên chuyến tàu huyền thoại Venice Simplon‑Orient‑Express.

Kèm theo hình ảnh, nữ DJ viết: "Không có chiếc váy nào tuyệt vời như váy của Victoria Beckham". Bài đăng nhanh chóng nhận được phản hồi từ chính Victoria với bốn biểu tượng trái tim đỏ.

Kim Turnbull khoe dáng trong chiếc váy do Vic thiết kế. Ảnh: Instagram

Kim Turnbull cũng tiết lộ thêm nhiều khoảnh khắc trong chuyến đi sang trọng, bao gồm loạt ảnh chụp khi nghỉ tại phòng hạng sang Le Lacs Grand Suite trên tàu. Phòng này có giá từ khoảng 5.500 bảng mỗi đêm, với phòng tắm riêng, phòng khách, giường đôi, sưởi sàn, dịch vụ phục vụ 24 giờ và tiệc riêng kèm champagne.

Trong chuyến đi kéo dài hai ngày từ Paris tới Venice, cô còn đăng ảnh bộ sưu tập túi xách hàng hiệu, chủ yếu là túi Chanel. Một trong số đó là mẫu túi classic quilted cỡ lớn trị giá khoảng 9.540 bảng. Ngoài ra còn có mẫu mini flap phiên bản giới hạn năm 2021 được định giá khoảng 7.000 USD trên sàn đấu giá Sotheby’s. Tổng giá trị bốn chiếc túi trong bức ảnh được ước tính hơn 26.000 bảng.

Kim Turnbull là một nữ DJ, xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ảnh: Instagram

Chuyến đi sang trọng của Kim Turnbull diễn ra trong bối cảnh gia đình Beckham đang vướng tin đồn bất hòa với con trai cả Brooklyn Beckham và vợ là Nicola Peltz. Brooklyn được cho là đã giữ khoảng cách với các hoạt động gia đình thời gian gần đây.

Trong show diễn của Victoria tại Tuần lễ thời trang Paris mới đây, nhà thiết kế nhận được sự ủng hộ từ chồng David Beckham cùng các con Romeo Beckham, Cruz Beckham và Harper Beckham. Tuy nhiên Brooklyn không xuất hiện.

Vic bên con dâu trưởng, Nicola Peltz, trước khi công khai mâu thuẫn. Ảnh: Instagram

Kim Turnbull và Romeo Beckham bắt đầu hẹn hò khoảng bảy tháng trước khi công khai mối quan hệ vào cuối năm 2024. Cả hai từng chia tay trong thời gian ngắn vào giữa năm ngoái, khi căng thẳng gia đình Beckham được cho là gây áp lực lên mối quan hệ của họ.

Thời điểm đó xuất hiện tin đồn Kim từng có mối liên hệ trong quá khứ với Brooklyn, khiến Nicola Peltz không thoải mái khi gặp cô. Brooklyn thậm chí ám chỉ vấn đề này trong một tuyên bố dài về mâu thuẫn với gia đình.

Sau đó, Romeo và Kim nối lại tình cảm vào tháng 10 và được cho là ngày càng gắn bó.

Romeo Beckham và bạn gái Kim Turnbull. Ảnh: Instagram

Tuy vậy, họ gần đây vẫn gặp vài tình huống khó xử khi vô tình chạm mặt người yêu cũ của Romeo là Mia Regan. Cả hai từng hẹn hò suốt 5 năm trước khi chia tay vào đầu năm 2024. Tại một bữa tiệc thời trang ở London gần đây, Mia Regan được cho là rời đi sớm chỉ khoảng 20 phút sau khi Romeo và Kim xuất hiện. Trong khi đó, Romeo và Kim tiếp tục ở lại tiệc đến 2h30 sáng.

Giữa những ồn ào trong gia đình Beckham, việc Kim Turnbull công khai ca ngợi thiết kế của Victoria trên mạng xã hội được nhiều người xem như một động thái khéo léo để thể hiện sự ủng hộ với mẹ của bạn trai.