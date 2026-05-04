MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bất ngờ về Việt Nam vì một nam ca sĩ kém tuổi

Mới đây, ca sĩ Mạnh Cương chia sẻ những khoảnh khắc MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên từ Mỹ trở về Việt Nam và ghé thăm gia đình anh. Được biết, vợ chồng nam ca sĩ hiện định cư tại Mỹ, song đã về nước một thời gian để sinh con và chăm sóc con nhỏ.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Mạnh Cương có mối quan hệ thân thiết nhiều năm. Nam ca sĩ được xem là học trò thân cận, từng được nữ MC phát hiện, hỗ trợ và định hướng trên con đường nghệ thuật.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên hái xoài ở nhà ca sĩ Mạnh Cương. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay khi vừa về nước, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã dành thời gian tới thăm gia đình đàn em. Mạnh Cương hào hứng chia sẻ việc chuẩn bị đón tiếp đàn chị, đồng thời xin phép cô trước khi ghi lại những hình ảnh đời thường.

Ở lứa tuổi 60, Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước diện mạo được nhận xét trẻ hơn tuổi thật đáng kể.

Không chỉ giữ hình ảnh cuốn hút, nữ MC còn ghi điểm bởi sự gần gũi và tình cảm. Vừa tới nhà, cô đã bế bồng, nựng nịu con nhỏ của Mạnh Cương, liên tục pha trò vui vẻ và hát mừng sinh nhật bé. Những cử chỉ tự nhiên, thân thiện cho thấy tình yêu trẻ nhỏ và sự gắn bó của cô với gia đình đàn em.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở nhà ca sĩ Mạnh Cương. Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi em bé ngủ say, Nguyễn Cao Kỳ Duyên mới ngồi lại trò chuyện cùng bạn bè trong không khí ấm cúng, thân mật.

Tháng 11/2025, Nguyễn Cao Kỳ Duyên gây chú ý khi công khai tái hợp với người chồng thứ hai là Trịnh Hội. Nữ MC tiết lộ chính cô là người chủ động cầu hôn bạn trai kém 5 tuổi trong chuyến du lịch tại Thái Lan, đánh dấu bước ngoặt mới trong chuyện tình từng trải qua nhiều biến động.

Trong những tháng cuối năm 2025, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên Trịnh Hội trên mạng xã hội. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026, nữ MC không còn đăng tải hình ảnh liên quan đến bạn đời, thay vào đó tập trung vào hoạt động kinh doanh cá nhân và chia sẻ những quan điểm sống tích cực.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở tuổi 61. Ảnh: FBNV

Gần đây, Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhận được nhiều sự đồng tình khi chia sẻ suy ngẫm về tuổi tác, nhấn mạnh rằng sự trẻ trung không chỉ đến từ ngoại hình mà còn phụ thuộc vào trạng thái tinh thần và sự bình an nội tại. Những chia sẻ của cô xoay quanh lối sống chậm, cân bằng và tận hưởng các giá trị giản dị trong cuộc sống thường nhật.

Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, nữ MC dường như lựa chọn cách sống nhẹ nhàng, đề cao sự bình yên hơn những chuẩn mực hay áp lực vô hình. Ở tuổi ngoài 60, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phong thái cuốn hút cùng nguồn năng lượng tích cực.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965 tại Mỹ, từng được đào tạo bài bản về nghệ thuật trước khi trở thành một trong những MC nổi bật của cộng đồng người Việt hải ngoại. Dù tốt nghiệp ngành luật, cô lại thành công rực rỡ trong lĩnh vực dẫn chương trình.

Về đời tư, nữ MC từng trải qua nhiều biến cố tình cảm. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, cô kết hôn với Trịnh Hội vào năm 2004 nhưng chia tay sau 4 năm. Đến năm 2025, cả hai bất ngờ tái hợp, khép lại hành trình tình cảm nhiều biến động bằng một chương mới đầy bất ngờ.