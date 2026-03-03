Sự nghiệp đầy hứa hẹn của ba con thứ nhà Beckham

Tại bữa tiệc sinh nhật tuổi 21 mang phong cách The Beatles của Cruz diễn ra hồi cuối tháng 2, sự vắng mặt của anh cả Brooklyn Peltz Beckham (hiện sống tại Los Angeles cùng vợ Nicola) tiếp tục thu hút sự chú ý. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt: Romeo, Cruz và Harper giờ đây chính thức trở thành những gương mặt đại diện cho thế hệ kế cận của gia đình Beckham.

Thay vì chỉ dựa vào hào quang của cha mẹ là David và Victoria, bộ ba này đang tự định hình lối đi riêng với thế mạnh giao thoa giữa thời trang cao cấp, âm nhạc và sức ảnh hưởng của thế hệ Z.

Romeo Beckham

Sau khi quyết định khép lại sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp để nối nghiệp mẹ, Romeo, 23 tuổi, đang cho thấy những bước tiến vững chắc trong ngành công nghiệp thời trang. Anh không chỉ là một người mẫu trình diễn mà còn chứng minh tư duy sắc bén trong lĩnh vực này.

Chuyên gia truyền thông Mark Borkowski đánh giá cao sự chuyển hướng của anh thứ nhà Becks: ""Romeo đang tạo dựng một con đường riêng, không bằng sự thừa kế danh tiếng từ gia đình, mà giống một người hiểu được nhu cầu kể chuyện của giới thời trang. Cậu ấy có ngoại hình, có mối quan hệ và quan trọng hơn cả là sự tiết chế, điều hiếm thấy ở những người nổi tiếng thế hệ thứ hai".

Romeo Beckham.

Cruz Beckham

Trái ngược với anh trai, Cruz (21 tuổi) lựa chọn con đường âm nhạc và đang đầu tư vô cùng nghiêm túc. Những bước đi chuyên nghiệp đầu tiên của Cruz bắt đầu mang lại những tín hiệu khả quan trên các nền tảng phát hành.

Sự tăng trưởng lượng người nghe hàng tháng trên Spotify - từ 30.000 lên 100.000 người chỉ trong vài tuần - minh chứng cho việc Cruz đang dần xây dựng được một tệp khán giả độc lập, thoát khỏi cái mác "con trai của Victoria Beckham".

Cruz Beckham cùng bố trong sinh nhật 21 tuổi cuối tháng 2/2026.

Harper Beckham

Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất, cô út Harper sớm bộc lộ niềm đam mê và tham vọng trong lĩnh vực làm đẹp, thừa hưởng rõ rệt gen kinh doanh từ mẹ.

Theo Hello Magazine, Harper đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến việc khởi tạo một thương hiệu làm đẹp cho riêng mình. Hồi tháng 10/2024, tại sự kiện ra mắt dòng nước hoa mới của Victoria Beckham ở New York, Harper từng viết trên một tấm thẻ điều ước rằng mục tiêu của cô bé là "tạo ra một thương hiệu tuyệt vời khi trưởng thành".

Harper Beckham cùng bố mẹ.

Giới quan sát nhận định thế hệ kế thừa nhà Beckham đang được định hướng một cách bài bản để xây dựng các đế chế kinh doanh độc lập. Bàn về khả năng tài chính của bộ ba, chuyên gia Mark Borkowski khẳng định họ chắc chắn sẽ làm gia tăng đáng kể khối tài sản của gia đình trong những năm tới.

"Một đế chế tỷ USD là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, kết quả này phụ thuộc hoàn toàn vào việc mỗi người trong số họ có thể thiết lập được sức hút và giá trị thực sự của riêng mình, vượt ra ngoài câu chuyện truyền thống của gia đình hay không", ông Borkowski nhận định. Khi Romeo, Cruz và Harper dần trở thành những ngôi sao có thực lực, "Thương hiệu Beckham" cũng đang chuyển mình mượt mà sang một kỷ nguyên quyền lực mới.

David và Victoria Beckham kết hôn năm 1999, xây dựng nên một trong những gia đình quyền lực nhất giới giải trí toàn cầu với 4 người con: Brooklyn (sinh năm 1999), Romeo (2002), Cruz (2005) và Harper (2011). Trong nhiều năm, Brooklyn luôn là trung tâm truyền thông của gia đình với tư cách là con trai trưởng. Tuy nhiên, cục diện bắt đầu thay đổi sau đám cưới của anh và ái nữ tỷ phú Nicola Peltz vào tháng 4/2022. Sự kiện này từng châm ngòi cho loạt tin đồn về "chiến tranh lạnh" giữa mẹ chồng Victoria và con dâu, xuất phát từ những bất đồng trong việc chọn váy cưới.

Kể từ đó, Brooklyn chủ yếu định cư tại Mỹ, ngày càng gắn bó với gia đình nhà vợ và thường xuyên vắng mặt trong các cột mốc quan trọng của nhà Becks tại Anh - điển hình là tiệc sinh nhật tuổi 21 của Cruz vừa qua. Chính khoảng cách địa lý và sự xa cách của anh cả đã vô tình tạo ra một khoảng trống truyền thông, tạo bước đệm để ba người em vươn lên chiếm lĩnh sự chú ý.