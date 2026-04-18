Chồng con mừng sinh nhật Victoria, Brooklyn vẫn phớt lờ mẹ

Trong đó có bức ảnh của Vic từ MV Say You'll Be There của nhóm Spice Girls vào năm 1996 - cũng là MV đã khiến Becks cảm mến và phải lòng Vic. "Chúc mừng sinh nhật Posh Spice số một và duy nhất. Cả gia đình yêu em rất nhiều và bố con anh đảm bảo em sẽ có một ngày đặc biệt nhất. Vì em là một người vợ, người mẹ, người bạn tuyệt vời nhất và tất nhiên em còn là tri kỷ trong phòng tập của anh", Becks chia sẻ kèm loạt ảnh của Vic.

David Beckham đăng lại ảnh thời trẻ nhân sinh nhật lần thứ 52 của vợ.

Bên cạnh đó, còn có bức ảnh chụp Vic khi còn nhỏ, đứng cạnh chiếc Rolls-Royce của cha mình. Đây là một trong những trò đùa mà cựu tiền vệ Anh nhiều lần trêu bà xã.

Trò đùa này bắt nguồn từ phim tài liệu Beckham ra mắt tháng 10/2023, khi Vic nói hai vợ chồng đều xuất thân từ tầng lớp lao động, Becks liền 'bóc mẽ' vợ khi hỏi bố thường đưa cô đi học bằng xe gì. Sau một hồi biện minh, cuối cùng Vic thừa nhận bố cô có một chiếc Rolls-Royce.

Cựu tiền vệ Anh cũng trêu đùa vợ bằng bức ảnh ngày nhỏ khi Vic đứng cạnh chiếc xe sang của bố.

Cùng với David, hai con trai Romeo, Cruz và con gái út Harper cũng chia sẻ những khoảnh khắc bên mẹ lên trang Instagram cá nhân kèm lời yêu thương, chúc mẹ tuổi mới.

"Chúc mừng sinh nhật người mẹ tuyệt vời nhất của con. Con không thể đòi hỏi một hình mẫu, một người bạn thân hay một người mẹ nào tốt hơn mẹ được nữa. Con mong mẹ có một ngày thật tuyệt vời vì mẹ xứng đáng với điều đó", Harper Beckham viết nhân ngày mẹ bước sang tuổi 52.

Bạn gái của Romeo Beckham - DJ Kim Turnbull và Jackie Apostel - bạn gái hơn 10 tuổi của Cruz Beckham - cũng đăng khoảnh khắc chụp cùng Vic kèm lời chúc sinh nhật. Jackie Apostel còn nói "may mắn khi được bao quanh bởi sự tử tế" đồng thời thấy được truyền cảm hứng bởi nguồn năng lượng từ Vic.

Harper đăng ảnh selfie cùng mẹ kèm những lời yêu thương ngọt ngào.

Tuy nhiên, hiện vợ chồng con trai cả Brooklyn - Nicola vẫn chưa có bất kỳ động thái nào mừng ngày sinh nhật của Vic. Dù trước đó trong ngày sinh nhật Brooklyn hồi đầu tháng 3, vợ chồng David Beckham đều đăng lại một số tấm ảnh cũ từ thời nhỏ của Brooklyn kèm lời yêu thương con.

Victoria Beckham sinh năm 1974, nổi tiếng với tư cách là một trong những thành viên của nhóm nhạc đình đám một thời tại Anh - Spice Girls. Sau khi nhóm tan rã, Victoria hoạt động solo và lấn sân sang mảng thời trang, hiện chủ yếu kinh doanh mỹ phẩm. Năm 1999, Victoria làm đám cưới với cựu tiền vệ David Beckham sau hai năm hẹn hò. Cặp sao người Anh có bốn con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper.

Trước thềm sinh nhật, cựu thành viên nhóm Spice Girls được tạp chí TIME vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới 2026. Bên cạnh bản lĩnh kinh doanh, vợ chồng Vic cũng duy trì sức hút gần 30 năm qua bằng hình ảnh gia đình hạnh phúc viên mãn cùng ứng xử khôn khéo với truyền thông, công chúng. Hôn nhân của họ từng trải qua thời kỳ khó khăn khi Becks vướng nghi vấn ngoại tình trợ lý Rebecca Loos nhưng cả hai cùng nhau vượt qua.

Vợ chồng Becks cùng các con trước khi Brooklyn xa lánh gia đình.

Gần hai năm qua, nhà Becks gây chú ý khi có những mâu thuẫn với vợ chồng con trai cả Brooklyn - Nicola Peltz mãi chưa thể hóa giải. Nguyên nhân sâu xa của rạn nứt được cho là đến từ việc con dâu quyết định không mặc một trong những chiếc váy do mẹ chồng thiết kế đồng thời Victoria "chiếm spotlight" của cô dâu khi nhảy cùng Brooklyn trong điệu nhảy đầu tiên tại tiệc cưới hồi tháng 4/2022.