Vic lần đầu nói về mâu thuẫn với Brooklyn: 'Chúng tôi chỉ muốn yêu thương và bảo vệ con'

Victoria Beckham. Ảnh: WSJ

Trong cuộc phỏng vấn mới với Wall Street Journal, cựu thành viên Spice Girls được hỏi trực tiếp về Brooklyn. Dù không nhắc tên con trai, Victoria vẫn có phát biểu được xem là phản hồi đầu tiên về căng thẳng trong gia đình. Cô nói: "Chúng tôi luôn yêu các con rất nhiều. Chúng tôi luôn cố gắng trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất có thể".

Victoria tiếp tục chia sẻ rằng suốt hơn 30 năm sống dưới ánh đèn truyền thông, điều duy nhất cô và chồng, David Beckham, mong muốn là bảo vệ gia đình. "Những gì chúng tôi từng cố làm là bảo vệ con cái và yêu thương chúng. Đó là tất cả điều tôi muốn nói về chuyện này", nhà thiết kế 52 tuổi nói.

Phát biểu của Victoria xuất hiện sau khi Brooklyn Beckham được cho là đã xa cách cha mẹ từ năm ngoái. Nhiều nguồn tin cho biết anh không tham dự tiệc sinh nhật tuổi 50 của David Beckham và mối quan hệ hai bên ngày càng căng thẳng.

Đầu năm nay, Brooklyn còn đăng tải tuyên bố dài trên mạng xã hội, trong đó nói rằng anh không có ý định hòa giải với gia đình ở thời điểm hiện tại. Anh cáo buộc cha mẹ kiểm soát mình trong phần lớn cuộc đời và cho rằng cuộc sống gia đình bị chi phối bởi hình ảnh truyền thông.

Vợ chồng Becks - Vic và Brooklyn trước khi công khai mâu thuẫn. Ảnh: Netflix

Khi được hỏi liệu có cảm thấy tội lỗi vì đưa gia đình vào cuộc sống nổi tiếng hay không, Victoria thừa nhận mọi người thân đều phải thích nghi với sự chú ý quá lớn từ công chúng. Cô chia sẻ: "Tôi không gọi đó là cảm giác tội lỗi, nhưng cha mẹ tôi đã phải thích nghi rất nhiều khi paparazzi xuất hiện trước cửa nhà. Cả gia đình chúng tôi đã cùng trải qua hành trình này".

Victoria và David Beckham có bốn người con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper. Cô cho biết việc làm cha mẹ của những người con đã trưởng thành khó khăn theo cách rất khác so với khi chúng còn nhỏ. "Làm cha mẹ của những đứa trẻ đã lớn là điều hoàn toàn khác. Chúng tôi chỉ đang cố làm tốt nhất có thể", Vic nói.

Doanh nhân người Anh cũng khẳng định những tin tức tiêu cực không ảnh hưởng tới thương hiệu thời trang và mỹ phẩm của cô: "Tôi nghĩ mọi người mua sản phẩm của tôi vì chúng thực sự tốt, chứ không phải chỉ vì đó là của tôi".

Brooklyn Beckham và vợ, Nicola Peltz. Ảnh: Instagram

Trong khi đó, Brooklyn gần đây gây chú ý khi đăng lời nhắn kỷ niệm ngày cưới với vợ Nicola Peltz. Anh viết rằng cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều chuyện nhưng hiện tại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Động thái này tiếp tục làm dấy lên suy đoán rằng Brooklyn đang ưu tiên cuộc sống riêng tại Mỹ và chưa có dấu hiệu hàn gắn với gia đình Beckham ở Anh.