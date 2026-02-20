Brooklyn Beckham cắt đứt với hội bạn thân giữa ồn ào rạn nứt gia đình

Động thái mới nhất trên mạng xã hội cho thấy Brooklyn, 26 tuổi, đã hủy theo dõi Holly Ramsay và anh trai song sinh Jack Ramsay. Trước đó, anh cũng được cho là đã chặn Gordon Ramsay - người bạn thân lâu năm của gia đình Beckham và là cha đỡ đầu của em gái Harper.

Tuy nhiên, Brooklyn vẫn theo dõi vợ Gordon là Tana Ramsay cùng hai người con khác của gia đình này là Tilly và Oscar, khiến nhiều người đặt câu hỏi về mức độ rạn nứt thực sự.

Brooklyn Beckham - con trai cả của David và Victoria Beckham. Ảnh: Instagram

Gia đình Beckham và Ramsay vốn thân thiết từ đầu những năm 2000, khi cả hai chuyển sang Mỹ sinh sống. Brooklyn, Holly và Jack chỉ hơn kém nhau 9 tháng tuổi, từng lớn lên cùng nhau, thường xuyên xuất hiện trong các chuyến nghỉ dưỡng sang trọng của hai gia đình.

Một nguồn tin cho biết David và Victoria Beckham coi vợ chồng Gordon như người thân. "Bọn trẻ lớn lên cùng nhau. Brooklyn từng rất gắn bó với họ, nhưng giờ mối quan hệ với Jack gần như không còn nữa, điều này thật đáng buồn", nguồn tin nói.

Động thái hủy theo dõi diễn ra trong bối cảnh Brooklyn đã công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với cha mẹ - cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham - cùng các em Romeo, Cruz và Harper. Hồi tháng Một, anh đăng tải tuyên bố dài sáu trang trên Instagram, cáo buộc gia đình thao túng truyền thông và can thiệp vào hôn nhân của mình với diễn viên Nicola Peltz, con gái tỷ phú Nelson Peltz.

Từ trái sang: Jack Ramsay, Gordon Ramsay, Matilda Ramsay, Tana Ramsay, David Beckham, Brooklyn Beckham và Megan Ramsay, vào năm 2019. Ảnh: Dave Benett

Trong khi đó, Gordon Ramsay gần đây lên tiếng cho rằng Brooklyn đang bị "mù quáng vì tình yêu" và tin rằng "rồi cậu ấy sẽ hiểu". Ông khẳng định vẫn giữ mối quan hệ tốt với Brooklyn, đồng thời khen David và Victoria là những bậc cha mẹ tuyệt vời.

Ramsay cũng nhắn nhủ: "Hãy nhớ mình đến từ đâu. Một ngày nào đó, cháu sẽ không còn bố mẹ bên cạnh và khi ấy cháu sẽ hiểu".

Brooklyn hiện sống tại Mỹ cùng vợ. Anh vắng mặt trong nhiều sự kiện quan trọng của gia đình, bao gồm sinh nhật 50 tuổi của cha và các buổi ra mắt phim tài liệu về cha mẹ. Việc tiếp tục hủy theo dõi những người bạn thân thiết từ thuở nhỏ càng cho thấy mối quan hệ giữa anh và gia đình, cũng như vòng tròn bạn bè cũ, đang ngày càng xa cách.