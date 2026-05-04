MC Phan Anh, ca sĩ Thuỷ Tiên và 3 sao Việt lặng lẽ rời showbiz không rõ lý do

Diễm Hương

Năm 1997, Diễm Hương đang ở đỉnh cao sự nghiệp với hàng loạt phim ăn khách như: Phạm Công - Cúc Hoa, Tấm cám, Nước mắt học trò - những tác phẩm bảo chứng cho phòng vé suốt 1 thập kỷ và biến mất không một lời từ biệt.

Diễm Hương thời thanh xuân.

Diễm Hương từng vướng vào scandal tình ái với một Việt kiều Mỹ. Cú sốc ấy đã khiến một trong những gương mặt đẹp nhất màn ảnh Việt nhất quyết gác lại tất cả.

Diễm Hương và những người bạn năm 2025.

Từ đó đến nay, Diễm Hương không dùng mạng xã hội, từ chối mọi lời mời tham gia showbiz và là người kín tiếng nhất trong số các mỹ nhân thập niên 1990. Cô hiện sinh sống tại nước ngoài cùng chồng hơn 18 tuổi và 4 người con. Người bạn của Diễm Hương tiết lộ cô không muốn cuộc sống bị xáo trộn, không muốn gia đình bị ảnh hưởng vì ánh hào quang cũ.

Tháng 11/2025, Diễm Hương bất ngờ về nước dự buổi họp lớp khóa 1 lớp Diễn viên của trường Điện ảnh TPHCM (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM), hội ngộ Mộng Vân, Ngọc Hiệp, Thiệu Ánh Dương sau hơn 30 năm. Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn - người chứng kiến - cho biết Diễm Hương ở tuổi 55 nhan sắc dịu dàng như xưa, vui tính là người "bày trò, nói nhiều nhất" trong buổi gặp. Cô cho biết "biết điểm dừng", không có ý định tái xuất màn ảnh và hiện về nước thường xuyên hơn vì các con đã trưởng thành, học và làm việc ở Mỹ.

Thủy Tiên

Trái với sự im lặng bí ẩn của Diễm Hương, Thủy Tiên rời xa showbiz trong ồn ào. Từng là ca sĩ được yêu mến với những ca khúc gắn liền thanh xuân của một thế hệ như: Ngôi nhà hạnh phúc, Say tình, nữ ca sĩ sinh năm 1985 bỗng chốc trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng niềm tin lớn nhất showbiz Việt khi bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt sau ồn ào từ thiện 178 tỷ đồng năm 2020.

Ca sĩ Thủy Tiên và chồng Công Vinh.

Trước áp lực dư luận, cô gần như rút lui khỏi showbiz, dừng hoạt động nghệ thuật. Cô và Công Vinh sống kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng trong thời gian dài và chỉ xuất hiện trong những sự kiện của bạn bè thân thiết.

Hiện cô sống trong căn biệt thự 300m2 tại TPHCM cùng chồng Công Vinh và con gái. Nữ ca sĩ bắt đầu ăn chay trường, dành thời gian đi chùa, tặng kinh sách và chia sẻ triết lý Phật pháp thay vì các sản phẩm âm nhạc.

Tháng 4/2026, cô đăng dòng trạng thái gây chú ý: "Nửa đời còn lại chỉ muốn buông bỏ, làm một người đơn giản, bớt vướng bận với người đời".

MC Phan Anh

Trong thập niên 2010, Phan Anh là một trong những MC đắt giá nhất Việt Nam, gắn liền với hàng loạt chương trình lớn như: Thần tượng âm nhạc Việt Nam, Giọng hát Việt, Cuộc đua kỳ thú. Giải Mai Vàng 2010 ở hạng mục Người dẫn chương trình được yêu thích nhất là minh chứng rõ ràng nhất cho vị trí của anh trong làng giải trí thời điểm đó. Nhưng sau tranh cãi về minh bạch từ thiện năm 2016, cánh cửa showbiz với Phan Anh bắt đầu khép dần.

MC Phan Anh

Hiện tại, Phan Anh ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Anh thỉnh thoảng chia sẻ trên trang cá nhân những triết lý sống bình an, không còn nhận nhiều show dẫn chương trình như trước. Vợ chồng anh cùng theo hướng Phật pháp và thiền định, coi đó là điểm tựa tinh thần sau những biến cố.

Năm 2022, MC Phan Anh tái xuất màn ảnh nhỏ VTV trong phim Lối nhỏ vào đời sau thời gian dài vắng bóng. Năm 2023, hình ảnh anh cạo đầu tham gia khóa xuất gia gieo duyên tại Tổ đình Bửu Long, TPHCM gây xôn xao. Anh viết: "Hào quang vốn không phải của tôi, nếu nó đến thì đón nhận, nếu nó đi cũng mỉm cười".

Ngân Khánh

Trong số những người chủ động rời showbiz, Ngân Khánh có lẽ là lựa chọn khó hiểu nhất với nhiều người. Năm 2015, cô là gương mặt điện ảnh được yêu mến qua các phim: Gọi giấc mơ về, Tường vy cánh mỏng, Cô dâu đại chiến.

Sau khi lên xe hoa cùng một doanh nhân Việt kiều, cô bất ngờ tuyên bố tạm xa showbiz để đi du học ngành sản xuất phim điện ảnh tại Singapore.

Diễn viên Ngân Khánh

Sau khi hoàn thành chương trình học, cô về Việt Nam từ năm 2020. Ngân Khánh chủ yếu chia sẻ hình ảnh du lịch, nấu ăn và làm đẹp trên mạng xã hội thay vì đóng phim. Khi khán giả thúc giục tái xuất, cô cho biết có dự án phù hợp sẽ trở lại liền.

Khởi My

Từ năm 2017, sau đám cưới với Kelvin Khánh, Khởi My - giọng ca được thế hệ 9X yêu mến với loạt hit Vì sao, Người yêu cũ, Gửi cho anh - gần như biến mất khỏi sân khấu. Từng giành giải nhất Tiếng ca học đường 2007 và Quán quân Gương mặt thân quen 2013, cô là một trong những ca sĩ đắt show nhất trước khi kết hôn.

Khởi My

Khởi My từng lý giải với fan thế hệ sau quá giỏi và cô cảm thấy không còn phù hợp. Cô quyết định ngưng ca hát cũng một phần vì mẹ lớn tuổi, đi theo con gái rất vất vả. "Khoảng thời gian em nghỉ hát là em muốn mẹ được đi đây đi đó, được sống đúng với ước mơ của riêng mẹ", Khởi My nói.

Suốt 6 năm, cô chuyển sang livestream game, du lịch cùng chồng và hài lòng với cuộc sống không bị chi phối bởi sự nghiệp. Năm 2023, Khởi My lộ diện tại Ca sĩ mặt nạ và hiện đang tái xuất dần với âm nhạc. Năm 2024 và 2025, Khởi My ra thêm 2 bài hát nhưng hoạt động nghệ thuật vẫn rất thưa thớt. Tháng 11/2025, nhân kỷ niệm 8 năm ngày cưới, cô nhận được nhiều thư tay của người hâm mộ bày tỏ nhớ nhung và mong ngóng ngày tái xuất. Cuộc hôn nhân của Khởi My và Kelvin Khánh từng bị đồn tan vỡ giữa năm 2024 nhưng cả hai đều lên tiếng phủ nhận và khẳng định vẫn đang hạnh phúc.