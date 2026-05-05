Chuyện tình của tài tử Lee Jung Jae và nữ tỷ phú

Mới đây, công chúng Hàn Quốc bất ngờ bắt gặp tài tử Lee Jung Jae xuất hiện cùng bạn gái tại một sự kiện văn hóa ở Lotte Concert Hall. Không giống những ngôi sao thường chọn cách che chắn kỹ lưỡng, cả hai thoải mái diện trang phục giản dị, hòa mình vào đám đông khán giả. Họ cùng tham dự buổi trình diễn của nghệ sĩ sáo Han Ji Hee, phu nhân Chủ tịch tập đoàn Shinsegae Chung Yong Jin. Sự hiện diện của cặp đôi tại một sự kiện quy tụ giới thượng lưu cho thấy vị thế vững chắc cũng như sự gắn kết bền chặt của họ trong các hoạt động xã hội.

Lee Jung Jae vốn là gương mặt gạo cội của điện ảnh Hàn Quốc ngay những năm 1990. Khán giả Việt Nam từng biết đến anh qua tác phẩm truyền hình đình đám một thời mang tên "Cảm xúc". Tuy nhiên, bước ngoặt vĩ đại nhất sự nghiệp của anh chính là vai diễn Seong Gi Hun trong siêu phẩm "Squid Game" hay còn gọi là "Trò chơi con mực" phát hành năm 2022. Hình tượng người đàn ông khốn cùng nhưng thiện lương đã giúp anh càn quét các giải thưởng quốc tế lớn, trở thành ngôi sao tầm cỡ thế giới trên nền tảng Netflix. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục khẳng định vị thế tại Hollywood khi đảm nhận vai chính trong loạt phim "Star Wars: The Acolyte".

Lee Jung Jae và Lim Se Ryung đã vượt qua nhiều định kiến để gìn giữ mối tình hơn 1 thập kỷ.

Sự gắn kết thầm lặng suốt 12 năm

Mối nhân duyên giữa tài tử họ Lee cùng nữ doanh nhân tài năng chính thức được công khai vào năm 2015. Thực tế, họ đã có khoảng thời gian dài làm bạn trước khi quyết định tiến tới quan hệ tình cảm. Dù chênh lệch 5 tuổi, sự thấu hiểu cùng quan điểm sống tương đồng đã giúp cả hai vượt qua những sóng gió thường thấy trong làng giải trí đầy biến động.

Nếu Lee Jung Jae là ông hoàng màn ảnh thì Lim Se Ryung lại là một nhân vật quyền lực trên thương trường. Cô xuất thân từ gia đình tài phiệt, hiện giữ vai trò quan trọng tại Daesang và nắm giữ lượng cổ phần cùng bất động sản giá trị lớn tại Seoul. Trước khi gắn bó với nam chính "Squid Game", cô từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ với Lee Jae-yong, người đứng đầu tập đoàn Samsung. Sau khi chia tay vào năm 2009, cô dành toàn bộ tâm sức cho sự nghiệp kinh doanh và chăm sóc hai con.

Trong mối quan hệ này, Lim Se Ryung không chỉ đơn thuần là người đồng hành về mặt cảm xúc. Cô còn được biết đến như một đối tác kinh doanh chiến lược, cùng Lee Jung Jae thực hiện nhiều dự án đầu tư hiệu quả. Bản thân nam diễn viên cũng là một doanh nhân thành đạt khi đồng sáng lập Artist Company cùng người bạn thân Jung Woo Sung, đồng thời quản lý chuỗi nhà hàng và các danh mục bất động sản triệu đô. Sự kết hợp giữa nghệ thuật và kinh doanh giúp vị thế của cả hai ngày càng được củng cố mạnh mẽ.

Để có được sự ủng hộ như hiện tại, cặp đôi đã phải đi qua không ít tin đồn tiêu cực. Giai đoạn mới công khai, dư luận từng đặt nhiều nghi vấn về thời điểm bắt đầu mối quan hệ cũng như mục đích tình cảm của nam tài tử. Trước áp lực lớn từ truyền thông, Lee Jung Jae luôn chọn cách im lặng hoặc lên tiếng bảo vệ bạn gái một cách chừng mực. Anh dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đời tư của Lim Se Ryung, đặc biệt là thiên chức làm mẹ của cô. Nam diễn viên từng thẳng thắn bày tỏ mong muốn cuộc sống riêng của bạn gái không bị phơi bày quá mức trước công chúng.

Sự kiên trì của họ đã dần thay đổi cái nhìn của dư luận. Thay vì những ồn ào, công chúng bắt đầu ngưỡng mộ cách họ cùng nhau phát triển. Nhờ sự kết nối của bạn gái, Lee Jung Jae có thêm cơ hội tiếp cận mạng lưới quan hệ quốc tế cao cấp. Ngược lại, sức ảnh hưởng của một ngôi sao toàn cầu cũng giúp hình ảnh của nữ doanh nhân thêm phần ấn tượng trong mắt đối tác nước ngoài.