Ngọc Huyền tiết lộ lý do từ chối Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Trong tập 21 "Ngược đường ngược nắng" đã được phát sóng, Mai (Ngọc Huyền) tiếp tục né tránh Trung (Đình Tú), không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại và cũng không gặp mặt khi anh tìm tới nhà. Dù Trung là người hết lòng giúp đỡ, kết nối Mai với công ty dẫn tour, thậm chí túc trực cả đêm tại bệnh viện khi bạn của Mai gặp nạn, cô vẫn chọn cách lảng tránh.

Tuy nhiên, sự né tránh này không xuất phát từ việc Mai không có tình cảm gì với Trung. Trong cuộc trò chuyện với chị gái, Mai thừa nhận bản thân có tình cảm nhưng không thể tiến tới vì thái độ gay gắt của mẹ Trung đối với gia đình cô. Cả Mai và chị gái đều không hiểu nguyên nhân khiến hai gia đình mâu thuẫn với nhau nhưng họ đều hy vọng hai bên sẽ được hòa giải. Mai cũng muốn giấu bố chuyện tình cảm để ông không phải suy nghĩ.

Mai tâm sự với chị gái rằng đang muốn né Trung vì hai gia đình không hòa hợp. Ảnh VTV

Địa phương triển khai mô hình tham quan du lịch tại làng nghề làm hương. Trong khi chính quyền xã và cán bộ thôn mong muốn một sự phát triển đa dạng, thì bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) và ông Trực (Anh Tuấn) lại dùng việc tài trợ kinh phí để thể hiện bản thân và có được sự chủ động nắm bắt dự án. Gia đình bà Diện được cử nhận làm đại diện nhận đăng ký tham gia của các hộ làm hương trong làng.

Cuộc họp triển khai mô hình tham quan du lịch làng nghề. Ảnh VTV

Thấy bố không có ý định tham gia, Mai đã thuyết phục được bố. Cô cho rằng chính cách se hương bằng tay mới là linh hồn của nghề truyền thống, là trải nghiệm độc đáo nhất thu hút khách du lịch. Mai đã chủ động nhận nhiệm vụ sang nhà bà Diện đăng ký.

Thế nhưng, khi Mai đến đăng ký tham gia mô hình, cô đã bị bà Diện dội ngay một gáo nước lạnh với thái độ trịch thượng của bà Diện: "Tôi không làm việc với trẻ con. Nếu nhà cô muốn tham gia thì bảo ông Phúc sang đây mà đăng ký... Chuyện nội bộ của nhà cô, tôi không quan tâm”.

Dì Tính của Mai đến gặp Trung để trách móc. Ảnh VTV

Sự việc Mai - người đưa ra ý tưởng đầu tiên về du lịch làng nghề lại không có tên trong danh sách đã khiến dư luận trong làng xôn xao. Dì Tính (NSƯT Tú Oanh) thậm chí đã đến tận nhà tìm Trung để chất vấn về hành vi chèn ép của bà Diện: "Mẹ cậu gạt anh tôi ra khỏi danh sách, cả làng, cả xã này đều biết... Đây là đề án của nhà nước chứ không phải của gia đình cậu mà muốn múa gì thì múa nhé”.

Trung cũng bất ngờ trước thông tin này và hứa sẽ đích thân đến mời gia đình bác Phúc tham gia nếu sự thật đúng như vậy.