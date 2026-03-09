Romeo Beckham bế bổng bạn gái trong ảnh mừng ngày Quốc tế Phụ nữ

Con trai thứ của cặp sao David Beckham và Victoria Beckham được nhìn thấy hôn nữ DJ 24 tuổi khi bế cô lên không trung. Cặp uyên ương trông quấn quýt và đồng điệu với trang phục thể thao màu xám. Hai người chụp ảnh selfie trước gương trong căn hộ của Romeo, kèm chú thích: "Chúc mừng Ngày Phụ nữ tới tình yêu của anh. Yêu em, Kim Turnbull".

Romeo Beckham tình cảm bên bạn gái trong ngày 8/3.

Romeo Beckham cũng đăng ảnh chụp cùng mẹ, nhà thiết kế Victoria Beckham, và em gái Harper Beckham để chúc mừng ngày phụ nữ.

Romeo và Kim công khai mối quan hệ vào cuối năm 2024 trước khi chia tay vào tháng 6/2025. Sau một thời gian xa cách do căng thẳng liên quan đến mâu thuẫn giữa anh trai Romeo - Brooklyn Beckham - với bố mẹ, đôi trẻ tái hợp vào tháng 10/2025 và ngày càng gắn bó.

Kim Turnbull - bạn gái hiện tại của Romeo Beckham - từng bị đồn là người yêu thời trung học của Brooklyn Beckham.

Kim Turnbull bị đổ lỗi là một trong những nguyên nhân khiến căng thẳng giữa vợ chồng Brooklyn với gia đình Beckham leo thang. Theo một số nguồn tin, Kim và Brooklyn từng hẹn hò khi còn tuổi teen, khiến Brooklyn không thoải mái khi cô bắt đầu mối quan hệ với Romeo và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của gia đình.

Trong bài đăng công khai mâu thuẫn gia đình hồi tháng 1 năm nay, Brooklyn dường như ám chỉ đến quá khứ này trong một tuyên bố dài chỉ trích gia đình. Đầu bếp 27 tuổi viết rằng vợ anh - diễn viên Nicola Peltz - cảm thấy không thoải mái khi ở gần "người cũ" của anh. "Mẹ tôi nhiều lần mời những người phụ nữ từng có quan hệ với tôi trong quá khứ xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi, theo cách rõ ràng là nhằm khiến cả hai chúng tôi cảm thấy khó xử", Brooklyn viết.

Tuy nhiên, từ năm ngoái, Kim Turnbull phủ nhận từng hẹn hò Brooklyn và cho biết họ chỉ là bạn thời trung học.

Romeo (trái) bên em trai Cruz (giữa) và anh cả Brooklyn năm 2023. Ảnh: Wire

Romeo Beckham sinh năm 2002, là con trai thứ hai của David và Victoria Beckham. Anh từng theo đuổi sự nghiệp cầu thủ, thi đấu cho đội trẻ của Inter Miami CF - câu lạc bộ do cha anh đồng sở hữu. Hiện Romeo tập trung vào lĩnh vực người mẫu và thời trang, hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Burberry và Puma. Trước Kim Turnbull, anh có mối quan hệ kéo dài từ năm 2019 đến 2024 với người mẫu Mia Regan.