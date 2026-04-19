Tiệc sinh nhật 52 tuổi nhiều cảm xúc của Victoria Beckham

Theo Mirror, năm nay Victoria Beckham đón sinh nhật chỉ một ngày sau khi cô lần đầu lên tiếng về mâu thuẫn với Brooklyn. Điều này khiến bữa tiệc mang nhiều cảm xúc trái chiều đối với cựu thành viên Spice Girls, khi những bất đồng công khai trong gia đình chưa được hóa giải.

Victoria Beckham trong tiệc sinh nhật 52 tuổi. Ảnh: Instagram

Gạt sang bên những căng thẳng gia đình, Victoria cùng người thân bay sang Miami, Mỹ để đón tuổi mới. Cô diện váy xanh navy chiết eo tôn vóc dáng săn chắc từ thương hiệu của mình, kết hợp giày hở mũi trong bữa tiệc tối riêng tư. Chia sẻ ảnh selfie trước gương, cô viết: "Đó là chiếc váy dự tiệc hoàn hảo cho một đêm đi chơi với bạn bè".

Bữa tiệc diễn ra tại nhà hàng Casadonna với thực đơn gồm bò thăn, bạch tuộc nướng, cá branzino và các món salad. Con gái út Harper Beckham xuất hiện bên mẹ, ôm chặt cô trước khi cả gia đình cùng thưởng thức bánh sinh nhật. Victoria chia sẻ khoảnh khắc này kèm lời nhắn: "Mẹ yêu con rất nhiều, Harper".

Victoria và con gái Harper trong tiệc sinh nhật. Ảnh: Instagram

Trên Instagram hôm 18/4, bà xã Beckham đăng ảnh thổi nến sinh nhật kèm theo dòng tâm sự: "Hãy mơ lớn, rồi mơ còn lớn hơn nữa! Một ngày tuyệt vời nhất, đầy phép màu bên gia đình và bạn bè. Cảm ơn mọi người vì tất cả tình yêu thương và sự tử tế. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn".

Trước đó, Victoria nhận lời chúc mừng tràn ngập trên mạng xã hội. Chồng cô, danh thủ David Beckham, đăng ảnh vợ thời còn hoạt động trong Spice Girls, viết: "Chúc mừng sinh nhật Posh Spice duy nhất. Chúng tôi yêu em rất nhiều và sẽ khiến ngày của em thật đặc biệt, bởi em xứng đáng với điều đó: người vợ, người mẹ, người bạn và bạn tập gym tuyệt vời nhất".

Hai con trai Cruz, Romeo và con gái út Harper đăng ảnh mừng sinh nhật, bày tỏ tình yêu dành cho mẹ. Các thành viên trong nhóm Spice Girls là Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Horner cũng gửi lời chúc mừng Victoria, miêu tả cô là một người bạn tuyệt vời, truyền cảm hứng.

Victoria Beckham bên gia đình (thiếu Brooklyn). Ảnh: Instagram

Trong khi đó, con trai Brooklyn - người đang sống tại Mỹ cùng vợ - không tham gia các hoạt động mừng sinh nhật, cũng không đăng bất cứ lời chúc mừng nào trên mạng xã hội. Thay vào đó, đầu bếp 27 tuổi đăng video dạy nấu ăn món cá hồi. Con dâu Nicola Peltz cũng chỉ đăng những khoảnh khắc bên gia đình, bạn bè, không đề cập đến sinh nhật mẹ chồng.

Brooklyn và vợ xa cách với gia đình Beckham suốt một năm qua, căng thẳng trở nên gay gắt hơn sau khi anh đăng tuyên bố dài 6 trang trên Instagram Story hồi tháng 1, công khai mâu thuẫn gia đình, chỉ trích cha mẹ "kiểm soát câu chuyện" trên truyền thông và tuyên bố không muốn hàn gắn. Bố mẹ và các em nhiều lần thể hiện thiện chí hòa giải trên mạng xã hội nhưng anh vẫn im lặng.

Brooklyn Beckham và vợ. Ảnh: Instagram

Đầu tuần này, Victoria lần đầu lên tiếng về rạn nứt này trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal: "Chúng tôi luôn yêu các con rất nhiều và luôn cố gắng trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất có thể. Suốt hơn 30 năm sống dưới ánh đèn công chúng, điều duy nhất chúng tôi làm là bảo vệ và yêu thương các con".