Vợ Brooklyn bị nghi 'cà khịa' mẹ chồng đúng dịp sinh nhật

Nhà thiết kế Victoria Beckham mới đón sinh nhật tuổi 52 ở Mỹ, hôm 17/4. Nhân dịp này, Vic nhận lời chúc mừng tràn ngập trên mạng xã hội.

Chồng cô, danh thủ David Beckham, đăng ảnh vợ thời còn hoạt động trong Spice Girls kèm những lời ngọt ngào. Hai con trai Cruz, Romeo và con gái út Harper chia sẻ ảnh mừng sinh nhật, bày tỏ tình yêu dành cho mẹ. Các thành viên trong nhóm Spice Girls là Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Horner cũng gửi lời chúc mừng Victoria, miêu tả cô là một người bạn tuyệt vời, truyền cảm hứng.

Sinh nhật tuổi 52 của Vic mang nhiều cảm xúc trái chiều khi những bất đồng công khai trong gia đình chưa được hóa giải.

Trong khi đó, con trai Brooklyn - người đang sống tại Mỹ cùng vợ - không tham gia các hoạt động mừng sinh nhật, cũng không đăng bất cứ lời chúc mừng nào trên mạng xã hội. Về phía Nicola Peltz, trên Story Instagram cô khoe bó hoa bất ngờ nhận được từ Brooklyn dù không vào dịp gì.

Cùng với đó, con gái tỷ phú Peltz còn có động thái được cho là "bóng gió" đến mẹ chồng khi đăng bài chia sẻ về tổ chức từ thiện dành cho chó ở Los Angeles. Theo The Sun, hành động của Nicola Peltz dường như được cân nhắc kỹ lưỡng, vì trước đó Brooklyn từng công khai chỉ trích mẹ từ chối hỗ trợ quảng bá cho một trại cứu hộ chó.

Con dâu nhà Becks chia sẻ đoạn video về trại cứu hộ chó vào ngày sinh nhật mẹ chồng.

Hồi đầu năm, trong tuyên bố dài 6 trang trên Instagram Story công khai mâu thuẫn gia đình, có đoạn Brooklyn viết: "Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã cố gắng hết sức để có mặt và ủng hộ tại mọi buổi trình diễn thời trang, mọi bữa tiệc và mọi hoạt động báo chí để thể hiện 'gia đình hoàn hảo của chúng tôi!. Nhưng có một lần vợ tôi nhờ mẹ tôi giúp đỡ cứu những chú chó bị lạc trong vụ cháy ở Los Angeles, mẹ tôi đã từ chối".

Hồi đầu tháng 3, Nicola Peltz từng đăng bức ảnh với tư thế ngồi xoạc chân cũng khiến mạng xã hội xôn xao, nhiều người cho rằng cô đang ngầm so kè với động tác giơ chân đặc trưng củaVictoria Beckham.

Đầu tuần này, Victoria lần đầu lên tiếng về rạn nứt này trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal: "Chúng tôi luôn yêu các con rất nhiều và luôn cố gắng trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất có thể. Suốt hơn 30 năm sống dưới ánh đèn công chúng, điều duy nhất chúng tôi làm là bảo vệ và yêu thương các con".

Con dâu nhà Becks luôn nhiệt tình với các hoạt động bảo vệ động vật.

Brooklyn Beckham, sinh năm 1999 tại Anh, là con trai cả của David Beckham và Victoria Beckham.

Tháng 4/2022, Brooklyn kết hôn với Nicola Peltz, hơn 4 tuổi, là con gái tỷ phú Nelson Peltz, trong đám cưới xa hoa tại điền trang của gia đình Peltz ở Palm Beach, Florida. Sự kiện này cũng được xem như nguyên nhân sâu xa của rạn nứt nhà Becks, khi con dâu quyết định không mặc một trong những chiếc váy do mẹ chồng thiết kế đồng thời Victoria "chiếm spotlight" của cô dâu khi nhảy cùng Brooklyn trong điệu nhảy đầu tiên tại tiệc cưới.

Gần hai năm qua, nhà Becks gây chú ý khi những mâu thuẫn với vợ chồng con trai cả Brooklyn - Nicola Peltz mãi chưa thể hóa giải.