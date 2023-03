Giá vàng hôm nay 21/3: Chạm đỉnh 1 năm rồi lại giảm

Thời điểm 8h50 sáng nay ngày 21/3 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.981 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Hôm qua, đã có lúc giá quý kim tăng vọt lên mức 2009 USD, mức cao nhất trong vòng 1 năm qua.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, vàng thế giới giằng co giữa áp lực chốt lời sau khi chạm mốc cao nhất trong vòng 1 năm và nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại khủng hoảng ngân hàng lây lan.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngân hàng đang diễn ra, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao quyết định chính sách của Fed vào ngày 22/3 tới. Các thương nhân đang định giá 59% khả năng Fed sẽ giữ lãi suất trong phạm vi hiện tại.

Hệ thống ngân hàng Mỹ hoàn toàn là một mớ hỗn độn và không ai biết nó sẽ trở nên tồi tệ như thế nào. Giám đốc điều hành Laurence Fink của BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, thừa nhận rằng ngay cả ông cũng không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào.

Khách hàng đang rút tiền của họ ra khỏi các ngân hàng khu vực với tốc độ đáng kinh ngạc, tạo ra một cuộc khủng hoảng thanh khoản. Để huy động vốn cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các ngân hàng khu vực này phải bán trái phiếu; tuy nhiên, do lãi suất tăng mạnh trong 12 tháng qua, các ngân hàng này đang bán lỗ trái phiếu của họ.

Nói về hướng đi của vàng, các nhà phân tích lưu ý rằng việc vàng vượt 1.960 USD/ ounce sẽ giúp vàng nhanh chóng kiểm tra mức kháng cự 2.000 USD/ounce. Tuần trước, cả Bloomberg Intelligence và Wells Fargo đều dự báo vàng cuối cùng sẽ đạt mức 3.000 USD/ounce.

Giá vàng tăng mạnh

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,75 - 67,47 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 66,8 - 67,5 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66,8 - 67,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên liền trước.

