Giá vàng hôm nay 14/11: Lo đàm phán trở ngại, vàng nhúc nhích tăng

Thứ Năm, ngày 14/11/2019 09:03 AM (GMT+7)

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng giao ngay thế giới trên sàn Kitco chỉ còn đứng ở mức 1.461,4 USD/ounce, tăng khoảng 6 USD so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng vẫn chưa thể bứt phá do chịu ảnh hưởng từ những thông tin về đàm phán thương mại Mỹ -Trung.

Tờ Wall Street Journal đưa tin đàm phán thương mại Mỹ - Trung gặp trở ngại liên quan đến việc mua bán nông sản. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc nếu hai bên không đạt thỏa thuận.

Thị trường cũng chịu ảnh hưởng sau bình luận tích cực về nền kinh tế Mỹ. Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định kinh tế Mỹ vẫn “tăng trưởng ổn định” trong tương lai. Điều này đồng nghĩa với khả năng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách lãi suất như hiện tại.

Bên cạnh sự thiếu chắc chắn về thương mại, thị trường chứng khoán còn chịu thêm áp lực bởi các cuộc biểu tình ở Hongkong (Trung Quốc) chưa có dấu hiệu chấm dứt.

"Về lâu dài, vàng vẫn là nơi trú ẩn an toàn, mọi người vẫn muốn nắm giữ tài sản này, do đó xu hướng chung là giá sẽ còn tăng nữa", ông Michael Matousek thuộc công ty U.S. Global Investors cho biết.

Vàng thế giới lấy lại đà tăng nhẹ.

Đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng SJC ở mức 41,16 – 41,42 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 60 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng của Tập đoàn DOJI niêm yết tại Hà Nội ở mức 41,2 – 41,4 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 50 nghìn đồng/lượng chiều bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 9999 được niêm yết ở mức 41,31– 41,71 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm theo công bố của Ngân hàng Nhà nước hôm nay vẫn đang ở mức 23.145 đồng/USD, tăng 6 đồng sau khi giữ nguyên vào hôm qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá từ 23.140-23.260 đồng/USD, chưa điều chỉnh từ cuối tuần trước. Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết chiều mua và bán ra từ 23.140 -23.250 đồng/USD, giữ ổn định trong nhiều ngày qua.

