Giá vàng hôm nay 22-8: Giảm nhẹ khi nhà đầu tư chờ tín hiệu lãi suất từ Fed

Giá vàng hôm nay đi xuống

Tính đến 6 giờ ngày 22-8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 3.339 USD/ounce, giảm 6 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.345 USD/ounce). Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 3,5 USD, xuống còn 3.385 USD/ounce.

Sự suy yếu của giá vàng được cho là do tâm lý thận trọng của thị trường trước thềm hội nghị chuyên đề về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Các nhà đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ Fed về định hướng chính sách lãi suất trong thời gian tới, đặc biệt là bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Fed - ông Jerome Powell sẽ cung cấp cái nhìn sâu hơn về quan điểm của Fed liên quan đến khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9.

Thị trường vàng hiện đang chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố vĩ mô, bao gồm chính sách tiền tệ của Fed và diễn biến lạm phát toàn cầu.

Với tâm lý thận trọng đang bao trùm, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn, đặc biệt khi các nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu cụ thể từ bài phát biểu của Chủ tịch Powell. Nếu Fed phát đi tín hiệu rõ ràng về việc cắt giảm lãi suất trong tháng 9, giá vàng thế giới sẽ có nhiều diễn biến bất ngờ.

Tại Việt Nam, vào cuối ngày 21-8, giá vàng SJC được bán ra ở mức 125,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 119,8 triệu đồng/lượng.