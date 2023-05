Giá vàng hôm nay 11/5: Vọt lên cao rồi lao dốc

Thời điểm 8h45 sáng nay ngày 11/5 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.033 USD/ounce, tương đương với mức giá cùng giờ sáng qua. Đêm qua, đã có lúc giá quý kim bất ngờ vọt lên ngưỡng 2.048 USD nhưng lại quay đầu giảm mạnh ngay sau đó.

Hôm qua, thị trường đón nhận thông tin về lạm phát của Mỹ, điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới giá vàng. Cụ thể, cáo cáo lạm phát cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 0,4% so với tháng 3 và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. CPI tháng 3 tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. CPI cốt lõi tháng 4 (không bao gồm giá lương thực và năng lượng dễ biến động) đã tăng 0,4% so với tháng 3 và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tất cả các số liệu đều không tăng cao hơn dự đoán. Các chuyên gia cho rằng dữ liệu CPI mới này có thể sẽ không làm thay đổi quỹ đạo chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Việc giá vàng đứng vững chắc ở vị trí trên 2.000 USD có ý nghĩa rất lớn. Các chuyên gia phân tích Tập đoàn BCA Research (Anh) cho rằng, triển vọng vĩ mô và nhu cầu của nhà đầu tư đang hỗ trợ giá vàng tăng cao. Vàng hiện đang là tài sản có hiệu suất rất tốt.

Tập đoàn này nêu quan điểm: "Nhìn về sức mua vàng hiện tại của các ngân hàng trung ương thì trong vòng 5 năm tới, giá vàng có thể bị đẩy lên mức 2.600 USD/ounce".

Còn theo ông Edward Morse, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại Citi Research, giá vàng cuối năm nay sẽ tăng lên 2.400 USD/ounce. Giá trong ngắn hạn không ổn định do lãi suất thay đổi không chắc chắn.

Giá vàng tăng vọt lên cao rồi lao dốc

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,55 - 67,17 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 66,5 - 67,1 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với phiên trước đó.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66,55 - 67,15 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

