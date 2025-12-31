Hoa mận Mộc Châu bung sắc trắng đẹp như cổ tích, du khách không nên bỏ lỡ trong dịp Tết dương lịch 2026

Du khách Phương Lii check in vườn mận tại cao nguyên Mộc Châu. Ảnh: FBNV

Mộc Châu Tết dương lịch có gì?: Hoa mận nở trắng núi rừng, du khách không nên bỏ lỡ

Cứ vào thời điểm này hàng năm, Mộc Châu lại đẹp đến kỳ lạ. Những thung lũng, triền núi, triền đồi được phủ bởi sắc trắng tinh khôi của hoa mận, trải dài bất tận, khiến nhiều du khách ngỡ như mình đang lạc bước vào một khu vườn cổ tích. Khắp cao nguyên, hoa mận bung nở trong ánh nắng ấm áp, mang theo sức sống mới, giúp cây cối đâm chồi, nảy lộc và khoe sắc rực rỡ giữa đất trời Mộc Châu.

Mặc dù còn gần hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng tại nhiều vườn mận ở Mộc Châu (Sơn La), hoa đã nở trái mùa, tạo nên khung cảnh trắng muốt đầy cuốn hút, thu hút đông đảo du khách và các nhiếp ảnh gia đến check-in, ghi lại khoảnh khắc đẹp.

So với mùa hoa chính vụ vào dịp cận Tết Âm lịch, hoa mận nở sớm thường nhỏ hơn đôi chút, nhưng tán vẫn đều và đẹp, mang lại vẻ tinh khôi, nhẹ nhàng rất riêng của cao nguyên Mộc Châu.

Vườn mận tại Mộc Châu đang nở bung sắc trắng, các bạn trẻ không nên bỏ lỡ trong dịp nghỉ Tết dương lịch. Ảnh: FBNV

Du khách Nguyễn Phương Lii (Hà Nội) cho biết, hiện nay nhiều vườn mận ở Mộc Châu đã mở cửa đón khách tham quan và chụp ảnh hoa mận, nổi bật như khu vực phường Thảo Nguyên, vườn mận Nà Ka Farm, Mu Náu, tổ dân phố Pa Khen, bản Pa Phách, vườn mận Ánh Tuyết… Đây đều là những địa điểm check-in quen thuộc mỗi mùa hoa nở, với giá vé tham quan dao động khoảng 40.000–50.000 đồng/người lớn, trong khi trẻ em được miễn phí.

Nếu muốn trải nghiệm lâu hơn, du khách có thể thuê lều ngay tại vườn hoặc mang theo lều cá nhân để cắm trại, tổ chức tiệc tối giữa không gian hoa mận trắng tinh khôi. Bên cạnh đó, tại đây còn có dịch vụ cho thuê trang phục Mông với nhiều mẫu mã, cùng dịch vụ chụp ảnh, quay phim phục vụ du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Theo bạn Phương Lii, hiện tại hoa mận đang nở rất đẹp. Ảnh: FBNV

Hoa mận Mộc Châu tuy nở trái vụ, nhưng sẽ tiếp tục nở gối nhau trong suốt khoảng một tháng tới. Không chỉ có hoa mận, thời điểm từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau cũng là mùa du khách có thể trải nghiệm những vườn cam canh, cam rốn lồi chín mọng, đồng thời chiêm ngưỡng sắc hồng của mai anh đào và những cánh đồng hoa cải nở rộ.

Hoa mận thường nở thành từng chùm dày, với những cánh hoa mỏng manh ôm trọn phần nhụy vàng óng. Mỗi bông hoa giữ sắc tươi trong khoảng 2–3 tuần rồi khẽ tàn. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, hàng nghìn cánh hoa đã rơi xuống, phủ trắng lối đi. Dạo bước giữa khung cảnh ấy, du khách có cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nơi cao nguyên Mộc Châu.

Phương Lii chụp ảnh với các em nhỏ ở vườn mận Mộc Châu. Ảnh: FBNV

Cao nguyên Mộc Châu vào mùa hoa mận gần như được phủ kín sắc trắng, bởi toàn vùng hiện có khoảng 1.300ha diện tích trồng mận. Từ bản làng đến ruộng nương, từ những tuyến quốc lộ đến con đường làng, ngõ nhỏ, đâu đâu cũng rợp sắc hoa, tạo nên khung cảnh vừa tinh khôi vừa nên thơ. Chính vì thế, thời điểm này cũng là mùa cao điểm du lịch tại Mộc Châu, thu hút du khách khắp nơi tìm về để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nao lòng của mùa hoa mận.

Vườn mận nhìn từ trên cao một màu trắng tinh khôi khiến du khách tưởng mình lạc vào vườn cổ tích. Ảnh: FBNV

Du khách Đỗ Vân Anh chia sẻ rằng nhóm bạn của cô vừa có chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm với nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

“Chúng tôi đi xe limousine lên Mộc Châu và chọn lưu trú tại một homestay có rất nhiều cây mận. Từ đây, nhóm thuê xe máy để thuận tiện di chuyển đến các điểm muốn khám phá. Chúng tôi ghé Trại Hoa Vàng để ngắm những chú ngựa chân dài với bộ lông trắng tinh, tham quan vườn hồng tại Bản Mộc Farm, thưởng thức cà phê và tận hưởng không gian yên tĩnh ở Little Forest, rồi tiếp tục đến thác 7 tầng Chiềng Khoa. Mùa này nước xanh trong, khách không quá đông nên chụp ảnh rất thoải mái.

Đặc biệt, hoa mận ở Mộc Châu đã bắt đầu bung nở, cả khu vườn trắng tinh khôi như một chốn cổ tích. Thực sự, đây là thời điểm rất đáng để đến Mộc Châu', du khách Đỗ Vân Anh cho biết.

Bạn Đỗ Vân Anh cho biết, nhóm bạn của cô đã có hai ngày du lịch tại cao nguyên Mộc Châu với nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Ảnh: FBNV

Đến Mộc Châu, du khách không chỉ check-in với những vườn hoa mận trắng muốt mà còn có thể khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng khác. Nổi bật trong đó là đỉnh Pha Luông - nơi được mệnh danh là “nóc nhà Mộc Châu”, với tầm nhìn rộng mở ôm trọn mây trời và núi rừng hùng vĩ. Bên cạnh đó là đồi chè Trái Tim, thuộc khu vực nông trường liên doanh với Đài Loan, gây ấn tượng bởi những luống chè được tạo hình theo biểu tượng trái tim độc đáo, trở thành điểm chụp ảnh yêu thích của du khách.

Rừng thông Bản Áng cũng là địa điểm không thể bỏ qua, nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Hồ Bản Áng trong vắt như gương, soi bóng rừng thông xanh bạt ngàn và những nếp nhà sàn nhỏ bé, mang đến cảm giác vừa bình yên vừa trong lành, rất thích hợp cho những ai muốn tìm một không gian tĩnh lặng giữa cao nguyên Mộc Châu.

Theo bạn Đỗ Vân Anh, mùa này ở Mộc Châu vẫn còn nhiều trái hồng mọng chín, du khách có thể check-in. Ảnh: FBNV

Nhắc đến những điểm du lịch được du khách yêu thích nhất ở Mộc Châu, chắc chắn không thể bỏ qua thác Tạt Nàng. Con thác nằm ẩn mình giữa những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, dòng nước đổ xuống trắng xóa suốt bốn mùa, vừa tạo nên khung cảnh hùng vĩ, vừa góp phần mang nguồn nước mát lành nuôi dưỡng ruộng đồng nơi miền cao nguyên này.

Thác 7 tầng Chiềng Khoa cũng là một trong những điểm đến check-in tuyệt đẹp của các bạn trẻ. Ảnh: FBNV

Tại Mộc Châu còn có một điểm đến đặc biệt mang tên hang Ma Suối Bàng, nơi gắn liền với hệ thống khoảng 80 hang động tự nhiên chứa các quan tài gỗ của người Xá xưa. Những cỗ quan tài này được làm từ thân cây lớn được đục rỗng, rồi đặt cheo leo trên các vách đá hoặc thềm hang, tạo nên khung cảnh kỳ bí và độc đáo.

Theo các tài liệu khảo cổ, nhiều quan tài gỗ ở đây đã tồn tại hàng trăm năm, có niên đại lên đến khoảng 500 năm, phản ánh những giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của cộng đồng cư dân bản địa.