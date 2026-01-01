Dòng người đông nghịt đổ về Thảo Cầm Viên, Suối Tiên ngày đầu năm

Ngày đầu năm mới (1/1), Thảo Cầm Viên Sài Gòn và Khu du lịch văn hóa Suối Tiên đã đón hàng nghìn lượt người dân, du khách đến vui chơi, tham quan.

Có mặt tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ phường Lái Thiêu) cho biết gia đình chị chọn nơi đây làm điểm du xuân đầu năm vì không gian xanh mát, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. “Ngày đầu năm, tôi muốn đưa các con đi chơi ở nơi vừa vui vừa gần gũi thiên nhiên. Không khí ở đây rất thoải mái, lại có nhiều hoạt động cho trẻ em,” chị Hồng nói.

Còn anh Trần Minh Tuấn (ngụ phường Chợ Quán) cho hay năm nào gia đình anh cũng ghé Thảo Cầm Viên dịp Tết Dương lịch 2026. “Mỗi năm đều có thêm hoạt động mới, đông nhưng không quá ngột ngạt. Đi chơi đầu năm ở đây tạo cảm giác nhẹ nhàng, nhiều năng lượng tích cực,” anh Tuấn nói.

Theo ông Nguyễn Thanh Nhựt (Phó giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn) điểm nhấn trong kế hoạch thời gian tới là Tuần lễ Văn hóa Quốc tế đón năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày nay đến 4/1.

Thảo Cầm Viên kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút khoảng 80.000-100.000 lượt khách tham quan, qua đó tạo không gian giao lưu văn hóa quốc tế, góp phần hình thành sản phẩm du lịch mới cho TPHCM và quảng bá hình ảnh Việt Nam, thành phố năng động, thân thiện, sáng tạo đến du khách trong và ngoài nước.

Điểm nhấn của lễ hội là chuỗi tiết mục ca múa nhạc mang màu sắc quốc tế như múa truyền thống Lào, trình diễn K-Pop, J-Pop, lễ hội hóa trang và cuộc thi Cosplay Runway. Bên cạnh đó là các hoạt động trải nghiệm như nặn tò he, làm đầu lân mini, viết thư pháp, vẽ henna Ấn Độ, thưởng trà Cung đình Huế. Không gian ẩm thực với hơn 80 gian hàng cũng hứa hẹn mang đến hành trình khám phá ẩm thực từ Âu – Mỹ, châu Á đến các món Việt Nam đặc trưng.

Trong khi đó, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong ngày đầu năm. Đại diện Suối Tiên cho biết, dịp Tết Dương lịch 2026, khu du lịch triển khai nhiều chương trình văn hóa – ẩm thực và ưu đãi hấp dẫn, nổi bật là giảm 20% vé tắm Biển Tiên Đồng khi mua vé Cổng Kỳ Quan qua website chính thức, áp dụng từ 19/12 đến 4/1.

Bên cạnh ưu đãi giá vé, Suối Tiên còn tổ chức các chương trình nghệ thuật miễn phí như vở diễn truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, các tiết mục xiếc, múa lửa đặc sắc.

Du khách tham gia khu trò chơi thể chất với mô hình pháo dài 40 m còn có cơ hội nhận quà phiên bản giới hạn, góp phần mang đến không khí vui tươi, sôi động trong những ngày đầu năm mới.

Chị Lê Thị Ngọc Mai (phường Thủ Đức) bày tỏ, gia đình chị chọn Suối Tiên làm điểm vui chơi đầu năm vì có nhiều hoạt động phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ em. “Các bé rất thích xem biểu diễn và tham gia trò chơi, giá vé lại đang được ưu đãi nên gia đình tôi rất thoải mái,” chị Mai nói.

Anh Phạm Hoàng Long (phường Dĩ An) cho hay anh ấn tượng với không khí lễ hội tại Suối Tiên dịp Tết Dương lịch. “Ngoài các trò chơi quen thuộc, năm nay còn có thêm nhiều chương trình nghệ thuật xem rất vui. Đi chơi đầu năm ở đây tạo cảm giác sôi động và nhiều năng lượng”, anh Long nói.