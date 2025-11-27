Gen Z rủ nhau lên núi săn mây, ngắm hoa tam giác mạch

Khi ruộng bậc thang vừa qua vụ gặt, những cánh đồng hoa tam giác mạch bắt đầu phủ kín từ Quản Bạ, Yên Minh đến Đồng Văn, thu hút không chỉ các bạn trẻ mê xê dịch mà cả những du khách nước ngoài yêu thiên nhiên và văn hóa vùng cao. Ai cũng muốn một lần được tận mắt ngắm loài hoa biểu tượng cho sức sống bền bỉ của người miền núi.

Sắc hồng tím mong manh thu hút du khách từ khắp nơi kéo về để tận mắt chiêm ngưỡng, check in.

Không chỉ có hoa tam giác mạch, Hà Giang tháng 11 còn quyến rũ bằng thời tiết mát lạnh, bầu trời trong xanh và những cung đường hiểm trở nhưng nên thơ.

Sức hút ấy khiến nhiều cung đường trở nên quá tải. Dốc Thẩm Mã vốn nổi tiếng với đường cua uốn lượn và cảnh sắc ngoạn mục thường xuyên rơi vào tình trạng tắc nghẽn. Xe cộ nhích từng chút vì du khách dừng lại check-in giữa đường. Dù vậy, cảnh sắc nơi đây khiến ai cũng sẵn lòng chờ đợi thêm vài phút để đổi lấy khoảnh khắc đẹp hiếm có.

Trong “biển người” tìm đến Hà Giang, mỗi bạn trẻ đều có những trải nghiệm khác lạ. ﻿Kim Ngân (23 tuổi, Hà Nội) chia sẻ hành trình của mình: “Nhóm mình đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ lâu nhưng giờ cuối mùa rồi mới đi được. Cảnh sắc nơi đây thật sự hút hồn. Gió núi quện mùi cỏ cây, dưới chân là cả thung lũng hoa đang chuyển sắc. Khi chạm vào vẻ đẹp ấy, mình cảm giác mọi mệt mỏi trên đường đi đều tan biến”.

Còn với Linh Chi (23 tuổi, Nghệ An), chuyến đi cùng nhóm bạn 10 người là hành trình đầy tiếng cười. “Đặt phòng từ sớm mà đến vẫn thấy đông như đi hội. Các bản làng nhộn nhịp, người dân niềm nở, món ăn ngon đến bất ngờ. Mình thích nhất là buổi sớm ở phiên chợ – mùi ngô nướng, thắng cố, tiếng nói cười làm mình có cảm giác thân thuộc và gần gũi”.

Nhiều người không quên kể về trải nghiệm “dở khóc dở cười”: Kẹt gần một tiếng trên dốc Thẩm Mã. “Mỗi người một dáng đứng, giơ máy lên chụp là cả đoàn phía sau phải chờ. Nhưng thấy ai cũng vui và phấn khởi, mình lại thấy đáng”, một du khách chia sẻ.

Du khách đổ về cũng góp phần làm sôi động kinh tế địa phương: Nhà hàng, homestay, dịch vụ thuê xe và hướng dẫn viên đều hoạt động hết công suất. Các phiên chợ vùng cao trở thành nơi giao thoa văn hóa, gìn giữ nét đẹp truyền thống và mang đến sinh kế cho bà con dân tộc.

Bản làng cổ tích Lô Lô Chải thơ mộng trong làn sương sớm.

Đông đảo các bạn trẻ, du khách xếp hàng check-in với cột mốc Km0 Hà Giang.