'Mỏm đá tử thần Hà Giang' tạm ngừng đón khách

Chiều 10/9, ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, cho biết "mỏm đá tử thần" (mỏm đá sống ảo) nổi tiếng - thuộc xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc (cũ) - đang tạm dừng đón khách tham quan để cải tạo, sửa chữa hệ thống đường, xây dựng hệ thống lan can đảm bảo an toàn cho du khách. Trong 9 ngày thi công, từ 8/9 đến 16/9, du khách được khuyến cáo không di chuyển vào tuyến đường từ Tượng đài thanh niên xung phong lên khu vực mỏm đá và các lối đi lân cận.

Toàn cảnh khu vực mỏm đá tử thần. Ảnh: Sophiaplx

Ông Nam cho biết sau quá trình sửa chữa, khách đến chụp ảnh ở mỏm đá sống ảo sẽ phải buộc dây an toàn, không được ngồi tự do như trước. Ngoài ra, UBND xã cũng bố trí người quản lý khu vực này để đảm bảo an toàn cho khách nhưng không thu phí tham quan.

"Mỏm đá tử thần" nhô ra khỏi núi là khu vực có phong cảnh đẹp, dễ chụp được những "bức ảnh ảo", tạo cảm giác chênh vênh như trên đỉnh núi. Du khách thường đi xe máy đến gần khu vực, sau đó leo bộ 30-40 m đường đá nhọn, trơn trượt. Theo người địa phương, mỏm đá không ở vị trí này ban đầu mà do thời tiết tác động khiến đá rơi từ trên cao xuống.

Khu vực mỏm đá sống ảo đã được dựng rào chắn nhưng nhiều người vẫn leo lên. Ảnh:Tiến Hà

Theo ông Nam, mỏm đá thu hút lượng lớn khách tham quan nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Năm 2023, du khách người Anh bị trượt chân, rơi xuống khoảng 2 m khi leo ra chụp ảnh, gây chấn thương chân, chảy nhiều máu. Một phượt thủ ở Sơn La cũng gặp tai nạn tương tự vào năm 2021. Chính quyền địa phương đã đặt hai biển cảnh báo nguy hiểm và cùng nhiều khuyến cáo, song nhiều du khách vẫn lên đây chụp ảnh.