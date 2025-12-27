Top những điểm đến ngắm hoa anh đào đẹp ngây ngất tại Tuyên Quang dịp Tết Dương lịch 2026

Tỉnh Tuyên Quang (bao gồm Hà Giang cũ) hiện nay là vùng đất địa đầu Tổ quốc luôn mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ của núi non trùng điệp và những bản làng ẩn hiện trong sương. Thú vị hơn, đây cũng là điểm đến thu hút khách quanh năm, 4 mùa đều có nét đẹp riêng.

Hoa anh đào đang trở thành trào lưu thu hút giới trẻ đến với Tuyên Quang khi bước vào mùa nở rộ. Thời điểm hoa bắt đầu khoe sắc từ cuối tháng 12 và kéo dài đến khoảng tháng 3 năm sau, tạo nên khung cảnh lãng mạn, hấp dẫn du khách. (Ảnh: Nguyễn Quân)

Hiện tại, nơi đây đang vào mùa hoa anh đào và hoa tam giác mạch, thu hút đông đảo du khách nước ngoài và các bạn trẻ đến trải nghiệm, chụp ảnh check-in. Những sắc hoa hồng rực rỡ phủ khắp triền núi, thung lũng và các con đường uốn lượn, tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng, lãng mạn. Khung cảnh ấy không chỉ mang lại cảm giác trong lành, dễ chịu mà còn trở thành điểm hẹn lý tưởng của những người yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh.

Mùa hoa anh đào thường bắt đầu nở từ cuối tháng 12 và kéo dài đến khoảng tháng 3 năm sau, khi không khí xuân dần lan tỏa khắp núi rừng. Đặc biệt, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật ngày 4/1/2026, tạo điều kiện để nhiều gia đình và bạn trẻ lên kế hoạch du lịch, khám phá mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Trong đó, hành trình trải nghiệm và check-in mùa hoa anh đào đang trở thành xu hướng “hot trend”.

Dưới đây là Top những địa điểm ngắm hoa anh đào tuyệt đẹp tại Tuyên Quang, bao gồm cả Hà Giang (cũ).

Lũng Cú Tết Dương lịch có gì? Hoa anh đào đang nở rộ khoe sắc hồng

Cây hoa anh đào nở rộ tại đồn Biên phòng Lũng Cú. (Ảnh: Nguyễn Quân)

Nếu đến Tuyên Quang, du khách không thể bỏ qua cột cờ Lũng Cú, nơi có biểu tượng thiêng liêng của địa đầu Tổ quốc. Cột cờ nằm ở độ cao hơn 2.000m, chia thành 3 chặng, ở mỗi chặng sẽ có các nhà chờ để du khách nghỉ chân và ngắm cảnh.

Đặc biệt trong mùa này, du khách đến Lũng Cú còn có thể chiêm ngưỡng những cây hoa anh đào cổ thụ. Tại Đồn Biên phòng Lũng Cú, những hàng cây anh đào đang nở rộ, khoe sắc hồng rực rỡ, trở thành điểm check-in yêu thích của nhiều du khách.

Với gam màu hồng tươi sáng, hoa mai anh đào mang đến cho du khách cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống. Vẻ đẹp của hoa, sự trong trẻo của đất trời cùng nét mến khách của con người nơi đây đã biến Lũng Cú thành một điểm đến khó quên; mỗi khi nhớ lại, du khách đều cảm thấy bồi hồi, xúc cảm dâng trào. Theo đại diện Đồn Biên phòng Lũng Cú, mỗi ngày khu vực này đón khoảng 200–300 lượt du khách và người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Lô Lô Chải - "Làng du lịch tốt nhất thế giới" năm 2025

Lô Lô Chải, một trong những điểm đến được nhiều du khách yêu thích, nơi đây cũng là điểm check in hoa anh đào. (Ảnh: Mùa Xuân - Tuệ Linh)

Lô Lô Chải một trong những thôn ở điểm đầu Tổ quốc, thuộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, lý tưởng cho du khách. Đây cũng là thôn vinh dự được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc công bố là "Làng du lịch tốt nhất thế giới" năm 2025.

Lô Lô Chải được biết đến bởi những ngôi nhà trình tường mang kiến trúc độc đáo của người dân tộc Lô Lô, với tường đất nện dày dặn, vững chãi, giữ ấm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè.

Những con đường ngõ ngách liên thôn Lô Lô Chải được xếp bằng đá phủ những lớp cỏ xanh hút khách check in. Mỗi homestay nhỏ xinh, kết hợp kiến trúc cổ và hiện đại, trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho du khách.

Hoa anh đào khoe sắc tại Tuyên Quang khiến du khách thích thú. (Ảnh: Hà Linh)

Điểm thú vị nữa, đó là những trang phục truyền thống dân tộc của người phụ nữ Lô Lô mang đậm sắc màu rực rỡ, họa tiết tinh xảo, thể hiện nét văn hóa đặc sắc.

Người dân tộc Lô Lô sinh sống dưới chân núi Rồng tự hào còn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống dân tộc.

Trẻ em đồng bào dân tộc Lô Lô được bố mẹ mặc bộ trang phục truyền thống từ khi còn nhỏ để thế hệ biết và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Phó Bảng – Thị trấn cổ với hoa anh đào nở trước cổng nhà

Phó Bảng trước kia được biết đến là thị trấn cổ mộc mạc, với những ngôi nhà trình tường cổ vùng với hoa đào nở trước cổng nhà, nhuộm hồng cả khu phố nhỏ. (Ảnh: Mia)

Phó Bảng nằm ẩn mình giữa núi rừng hoang vu của cao nguyên đá Hà Giang (cũ). Dọc theo thị trấn nhỏ là những con đường đất đỏ quanh co và những ngôi nhà vách đất in hằn dấu vết thời gian, tạo nên một khung cảnh trầm mặc nhưng rất đỗi nên thơ.

Nơi đây không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính và bình yên mà còn được biết đến bởi những cành hoa mai anh đào nở hồng rực trước hiên nhà, nhuộm hồng cả con phố, tạo nên khung cảnh thơ mộng như tranh vẽ giữa núi rừng cao nguyên đá, thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh và trải nghiệm không khí lễ hội xuân vùng cao.

Phố Cáo - Thung lũng nổi tiếng với hoa anh đào và hoa tam giác mạch

Du khách check-in với hoa anh đào tại đồn Biên phòng Lũng Cú. (Ảnh: Trần Quốc An)

Phố Cáo, thuộc xã Đông Yên, tỉnh Tuyên Quang (trước kia là thị trấn Phố Cáo, huyện Đồng Văn, Hà Giang cũ) là một trong những địa điểm tuyệt đẹp để chiêm ngưỡng hoa mai anh đào rực rỡ khoe sắc hồng, mọc thành chùm, phủ kín các vườn nhà, hiên nhà, tạo nên một thảm hoa hồng tinh khôi giữa cao nguyên đá xám.

Sắc hồng của hoa tương phản với núi đá vôi hùng vĩ và những nếp nhà trình tường cổ kính mang đậm nét đặc trưng vùng cao, tạo nên bức tranh “đá nở hoa” đầy mê hoặc.

Hoa anh đào được biết đến là loài hoa có sức sống mãnh liệt; dù thời tiết giá lạnh, những cánh hoa vẫn nở rộ – càng lạnh, hoa càng tươi và đậm màu, như biểu trưng cho ý chí kiên cường của cây cỏ nơi vùng cao.

Du khách đế Phố Cáo sẽ dễ dàng bắt gặp dọc các tuyến đường, đặc biệt là gần trường mầm non những hàng hoa anh đào.

Lũng Cú Tết Dương lịch có gì?: Má Lé – Những cây hoa mai anh đào nở bung tô sắc phố núi

Con đường ở thị trấn Đồng Văn (cũ), xã Má Lé. (Ảnh: Nguyễn Sỹ Đức)

Một trong những con đường đẹp nhất nhì của Má Lé, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang mới, (trước kia là xã Má Lé, thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ) chính là hàng cây hoa mai anh đào nở rực sắc hồng được trồng hai bên đường. Đa phần những cây mai anh đào ở đây được mọc và ra hoa tự nhiên.

Vào những ngày nắng đẹp, khi du khách đặt chân đến đây, gần như bất kỳ góc nào cũng có thể trở thành điểm check-in tuyệt đẹp. Giữa không gian những ngôi nhà trình tường của đồng bào, tiếng trẻ con nô đùa, những tia nắng “nhảy múa, hát ca” trên hàng nghìn cánh hoa mai anh đào hồng, mỗi khung hình được ghi lại đều tựa như một bức tranh sống động và đầy cảm xúc.

Hoa anh đào nở bung, cây hoa chỉ một màu hồng rực rỡ thu hút du khách check-in. (Ảnh: Nguyễn Quân)

Bên cạnh những địa điểm trên, du khách có thể tìm đến các bản làng ở cao nguyên đá Đồng Văn như Phố Là, Thài Phìn Tủng, Thung lũng Sủng Là - Nhà của Pao… ngắm hoa nở.

Ngoài ra với 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, du khách cũng có thể chọn cho mình địa điểm nổi tiếng như núi đôi Quản Bạ, thị trấn Đồng Văn (cũ), Mã Pí Lèng, sông Nho Quế, Hẻm Tu Sản, Vách đá trắng, dinh thự nhà họ Vương, Du Già, Hoàng Seo Phì, rừng thông Yên Minh, dốc Thẩm Mã, Cao nguyên đá Đồng Văn, mỏm đá tử thần, Hồ Noong, làng cổ Thiên Hương, Làng văn hoá H’mông Pả Vi, Thác Tiên – Đèo Gió, thảo nguyên Suối Thầu…