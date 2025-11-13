Chủ tịch Trần Hùng Huy chinh phục cung đường hiểm trở ở Hà Giang

Có sở thích đi phượt, chinh phục những cung đường hiểm trở, gần đây, Chủ tịch ACB cùng đồng nghiệp lái xe mô tô địa hình, khám phá mảnh đất Hà Giang.

Anh cho biết từng chinh phục cung đường Hà Giang trước đây nhưng trải nghiệm lần này 'đậm nhất'.

Chủ tịch 7X dừng chân ở dốc Thẩm Mã, còn gọi là Dốc 9 khoanh nổi tiếng. Cung đường này dài khoảng 5 km với 9 khúc quanh, thu hút du khách bởi cảnh quan hùng vĩ, góc chụp ảnh độc đáo, cũng là điểm đến không thể bỏ qua của hầu hết du khách đến với Hà Giang.

Doanh nhân U50 ghé thăm khu vực hẻm Tu Sản, sông Nho Quế. Hẻm núi đá nơi đây được mệnh danh là 'đệ nhất hùng quan' của Việt Nam, nằm trên sông Nho Quế với làn nước xanh mướt như ngọc, giữa hai dãy núi thuộc cao nguyên đá Đồng Văn.

Doanh nhân chụp hình bên ô cửa sổ trên tầng 2 của Dinh Vua Mèo. Đây là dinh thự của ông Vương Chính Đức (1865-1947) được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, mô phỏng theo kiến trúc Trung Quốc (đời Mãn Thanh) với những đường cong, nét lượn, trạm trổ tinh xảo.

Cung đường từ trung tâm Đồng Văn dẫn vào Sà Phìn nơi có Dinh Vua Mèo khá ngoằn ngoèo, hiểm trở, nên càng thêm thu hút với du khách mê trải nghiệm.

Anh check in bể bơi vô cực nằm trong khu nghỉ dưỡng H'mong Village. Khu lưu trú này nổi tiếng với các căn bungalow hình chiếc quẩy tấu (gùi, địu) của người H'Mông.

Chủ tịch ACB có niềm đam mê phượt xe máy. Hồi cuối tháng 7, anh cùng hai con và nhóm bạn thân sử dụng môtô phân khối lớn chinh phục Mae Hong Son Loop - cung đường phượt nổi tiếng ở vùng Tây Bắc Thái Lan, dài gần 700 km với 4.088 khúc cua hiểm trở. Trước đây, anh cũng rong ruổi xe máy khám phá vẻ đẹp thiên nhiên tại nhiều khu vực của Việt Nam.

Trần Hùng Huy sinh năm 1978, là con trai cả của nhà sáng lập Ngân hàng Á Châu (ACB) Trần Mộng Hùng. Năm 24 tuổi, sau khi nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman (Mỹ), anh lén gia đình nộp đơn thi tuyển làm nhân viên ở ACB. Khi được nhận vào làm, anh mới báo cho bố mẹ. Trong ba năm đầu, Hùng Huy chỉ là nhân viên cấp thấp. Với mong muốn nâng cao trình độ, anh quay lại Mỹ và học tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate. Năm 2011, anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, dốc toàn bộ sức lực gây dựng sự nghiệp. Một năm sau, ở tuổi 34, Hùng Huy trở thành người giữ chức chủ tịch trẻ nhất trong giới ngân hàng Việt Nam. Đến nay, chưa ai phá vỡ kỷ lục này của anh.