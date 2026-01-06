Khách Hà Nội vượt lạnh, di chuyển hơn 400km đến Tuyên Quang ngắm hoa mai anh đào

Tranh thủ kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, anh Đặng Đoàn Sang quyết định di chuyển từ Hà Nội tới xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang (xã Má Lé, huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang cũ) để chiêm ngưỡng hoa mai anh đào nở rộ tại đây.

Ban đầu, anh di chuyển bằng xe giường nằm từ bến Mỹ Đình (Hà Nội) tới bến xe phường Hà Giang 1 (phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang cũ), hết khoảng 4 giờ 30 phút. Sau đó, anh tiếp tục đi xe ghép 7 chỗ tới xã Lũng Cú, mất khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Tại đây, anh thuê xe máy, di chuyển thêm 30 phút để tới đồn biên phòng Lũng Cú (thuộc xã Lũng Cú) - một trong những địa điểm chụp ảnh hoa mai anh đào đẹp bậc nhất Tuyên Quang.

Đầu năm mới, xã Lũng Cú (Tuyên Quang) có nhiều địa điểm check-in hoa mai anh đào đẹp. Đặc biệt khu vực từ UBND xã đến Trường mầm non Lũng Cú, hoa nở rực rỡ cả con đường

“Thời điểm mình ghé thăm, hoa mai anh đào ở đây nở rực rỡ. Từ vị trí cách xa khu vực này khoảng 1km, mình đã thấy khung cảnh màu hồng nổi bật như ôm trọn lấy đồn biên phòng.

Mình không ngờ ngay ở Việt Nam cũng có những cây hoa lâu năm cao lớn, tán hoa dày và màu sắc đẹp đến như vậy, lãng mạn và nên thơ như những thước phim”, anh Sang kể.

Hoa mai anh đào nở rộ trước đồn biên phòng Lũng Cú. Đây cũng là một trong những địa điểm chụp mai anh đào đẹp ở địa phương

Thời tiết Tuyên Quang những ngày đầu năm mới khoảng 17-20 độ C, trời se lạnh nhưng khô ráo, thuận tiện cho du khách tới tham quan, chụp hình ngoài trời

Theo tìm hiểu của PV, mai anh đào được trồng tạo cảnh quan tại đồn biên phòng Lũng Cú từ năm 2010. Khuôn viên đơn vị có khoảng 7 cây, các cây có hoa nở rộ và đẹp nhất nằm ở khu vực trước cổng.

Mùa hoa nở thường từ cuối tháng 12 và có thể kéo dài đến hết tháng 1-2 dương lịch.

Người dân địa phương cho biết, hoa mai anh đào đẹp nhất trong khoảng 3 tuần kể từ lúc chớm nở. Sau thời gian này, hoa héo dần, phai màu và cây bắt đầu ra lộc, lá.

Hoa mai anh đào có 5 cánh, thường nở thành từng chùm

Vì ấn tượng trước mùa hoa tuyệt đẹp, anh Sang cũng quyết định di chuyển tới đồn biên phòng Lũng Cú vào cả buổi sáng lẫn chiều để chụp hình, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ dịp đầu năm mới.

“Buổi sáng, mình ghé địa điểm này lúc 7h. Khi ấy, trời vừa tan sương và vắng người nên chụp ảnh thoải mái.

Chiều, mình quay lại lúc 15h để ‘săn’ được ảnh hoa mai anh đào dưới nền trời xanh mây trắng. Thực sự mình rất hài lòng và mãn nguyện vì đã chụp được nhiều bức ảnh đẹp với mùa hoa ở Tuyên Quang”, anh chia sẻ thêm.

Anh Sang từng đến Tuyên Quang 4 lần nhưng đây là chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm nhất vì lần đầu tiên được chiêm ngưỡng hoa mai anh đào

Du khách nên chọn trang phục có tông màu sáng, nổi bật để có những bức hình đẹp với hoa mai anh đào

Vị khách Hà Nội gợi ý, ngoài đồn biên phòng còn có một số địa điểm chụp mai anh đào đẹp khác như: phía sau bến xe khách Đồng Văn, bên hông trường THCS & PT nội trú Đồng Văn, phía dưới chân đường dẫn vào làng Lô Lô Chải…

Để săn được những bức ảnh đẹp, du khách nên xem dự báo thời tiết, chọn những ngày có nắng nhẹ và ghé thăm vào các khung giờ như 8h-9h, 15h-16h.

Du khách kết hợp tham quan làng Lô Lô Chải, thưởng thức đặc sản cháo ấu tẩu, lẩu gà đen...

Ngoài ngắm hoa, khách du lịch tới cao nguyên đá dịp này có thể kết hợp khám phá một số điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực như phố cổ Đồng Văn, khu dinh thự nhà họ Vương, cột cờ Lũng Cú, nhà của Pao... và thưởng thức các món ăn đặc sản thơm ngon như lẩu gà đen, rau cải mèo, bánh tam giác mạch, cháo ấu tẩu…

Ảnh: Sang Doan Dang