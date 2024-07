Tân chủ tịch công ty mía đường lớn nhất Việt Nam xuất thân thế nào?

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa - TTC AgriS (SBT) mới đây đã công bố Nghị quyết HĐQT bầu bà Đặng Huỳnh Ức My vào vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 5 năm kế nhiệm bà Huỳnh Bích Ngọc.

Bà Đặng Huỳnh Ức My sinh năm 1981, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh và tài chính tại Đại học Preston, New Zealand. Bà My từng giữ vị trí Chủ tịch Công ty mía đường Thành Thành Công - Tây Ninh vào 2012-2015. Tháng 10/2019, bà là Phó chủ tịch Thành Thành Công - Biên Hòa. Theo xếp hạng của Vietnam Report năm 2023, TTC AgriS là doanh nghiệp lớn nhất trong nước ở lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh đường.

Bà Đặng Huỳnh Ức My được bổ nhiệm giữ vị trí Chủ tịch SBT

Đáng chú ý, bà Đặng Huỳnh Ức My chính là con gái của bà Huỳnh Bích Ngọc và ông Đặng Văn Thành, nhà sáng lập TTC Group và Sacombank. Bà còn được biết đến với tên gọi "công chúa mía đường". Hiện tại, bà Đặng Huỳnh Ức My đang sở hữu gần 145 triệu cổ phần SBT, tương đương 19,02% vốn doanh nghiệp. Tính theo giá thị trường, khối tài sản bà My đang trực tiếp nắm giữ có giá trị hơn 1.850 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mới đây bà My đã đăng ký bán 70 triệu cổ phiếu SBT nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian đăng ký bán ra là từ ngày 12/7-10/8 theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn. Nếu hoàn tất giao dịch, ước tính số tiền bà My thu về khoảng 880 tỷ đồng.

Sau khi có Chủ tịch mới, các Thành viên HĐQT của TTC AgriS gồm có GS.TS Võ Tòng Xuân; TS Trần Tấn Việt (cựu Trưởng khoa Nông học Trường Đại học Nông lâm TP.HCM); bà Võ Thúy Anh (chuyên gia tài chính, kinh doanh quốc tế); thạc sĩ kinh tế Trần Trọng Gia Vinh; chuyên gia tài chính Đào Duy Thi.

Trong khi đó, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nguyên Chủ tịch HĐQT Huỳnh Bích Ngọc sẽ giữ vai trò Cố vấn cấp cao cho HĐQT. Trước khi rời vị trí Chủ tịch TTC AgriS, hồi tháng 4 vừa qua bà Huỳnh Bích Ngọc cũng thôi làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land). Hiện tại, bà vẫn giữ vai trò Phó chủ tịch thường trực, kiêm Tổng giám đốc TTC Group.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 3 tháng đầu năm 2024, TTC AgriS đạt doanh thu hơn 6.170 tỷ đồng và lãi trước thuế hơn 200 tỷ. Lũy kế 9 tháng (theo niên độ 2023-2024), TTC AgriS ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 19.500 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 680 tỷ đồng, tăng 17%. So với mục tiêu đề ra, doanh nghiệp đã hoàn thành 90% kế hoạch doanh thu 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]