Nữ đại gia 63 tuổi người An Giang sở hữu tài sản hơn 7.100 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tiếp khi kết phiên giao dịch 12/7, chỉ số VN-Index giảm 3,05 điểm để đóng cửa ở mức 1.280,75 điểm. Thanh khoản sụt giảm hai phiên liên tiếp khi tổng giá trị giao dịch thị trường TP HCM đạt hơn 15.200 tỷ đồng, thấp hơn phiên trước khoảng 3.200 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 0,37 điểm để đóng cửa ở mức 245,02 điểm. Chỉ số Upcom-Index cũng giảm 0,17 điểm để đóng cửa ở mức 98,14 điểm. Xét cho cả tuần giao dịch từ 08-12/07, chỉ số VN-Index giảm tổng cộng 2,29 điểm (-0,18%), HNX-Index tăng 2,71 điểm (+1,12%).

Trái ngược với phiên giảm thứ 3 liên tiếp của thị trường chứng khoán Việt Nam, mã cổ phiếu VHC của CTCP Vĩnh Hoàn do nữ đại gia Trương Thị Lệ Khanh giữ vị trí Chủ tịch có phiên giao dịch tích cực khi ghi nhận tăng 2,19% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức 74.800đ/cổ phiếu. Không chỉ tăng mạnh về giá, thanh khoản của VHC cũng tăng mạnh so với những phiên liền trước với hơn 1,137 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 84,546 tỷ đồng.

Khối tài sản của nữ Chủ tịch Trương Thị Lệ Khanh vượt mốc 7.100 tỷ đồng

Cổ phiếu VHC ghi nhận phiên giao dịch tích cực sau khi được công ty cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) – MAS khuyến nghị tăng tỷ trọng VHC, giá mục tiêu 86.300 đồng/cổ phiếu. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra đạt 747 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ. Việc Mỹ cấm nhập khẩu thủy sản từ Nga mở ra cơ hội lớn cho cá tra Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Bên cạnh đó, nguồn cung cá rô phi đang thiếu hụt tại thị trường Mỹ và Trung Quốc, khiến giá bán tăng cao.

Nhờ lợi thế về giá cả cạnh tranh, cá tra có thể trở thành sản phẩm thay thế tiềm năng cho cá rô phi. Điều này kỳ vọng sẽ giúp VHC gia tăng xuất khẩu tại hai thị trường chủ chốt này. Năm 2024, MAS dự phóng doanh thu của VHC đạt 11.918 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và lãi ròng ở mức 1.189 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VHC không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng trong phiên giao dịch ngày 12/7 cũng giúp khối tài sản của nữ Chủ tịch Trương Thị Lệ Khanh ghi nhận mức tăng thêm gần 152 tỷ đồng khi nữ đại gia 63 tuổi người An Giang đang trực tiếp nắm giữ gần 95 triệu cổ phiếu VHC. Tính theo giá thị trường, bà Trương Thị Lệ Khanh đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 7.104,5 tỷ đồng.

Sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp của thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên gia công ty chứng khoán Vietcap dự báo tuần sau, với diến biến tiêu cực trong ngắn hạn của nhóm vốn hóa lớn (VN30), không thể loại trừ khả năng VN-Index giảm về vùng hỗ trợ quan trọng tại 1.270 điểm. Nếu áp lực bán được cân bằng quanh vùng này, đà tăng sẽ được bổ trợ và chỉ số sẽ kiểm định lại vùng 1.300 điểm. Nếu lực cầu không gia tăng và chỉ số đóng cửa dưới hỗ trợ, nhịp tăng trước đó sẽ bị vi phạm và vùng 1.240 điểm sẽ được kiểm định lại.

Chuyên gia công ty chứng khoán SSI nhận định VN-Index đang trong quá trình tìm kiếm điểm cân bằng ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật RSI và ADX duy trì trung tính yếu. Theo đó, chỉ số VN-Index có thể tiếp tục đà giảm và dao động trong biên độ 1.270 - 1.282 điểm.

Chuyên gia công ty chứng khoán SHS cho rằng thị trường diễn biến tích lũy tích cực, nếu không có các yếu tố tiêu cực bất định mới xuất hiện thì VN-Index kỳ vọng sẽ hướng đến vùng kháng cự quanh 1.300 điểm khi các yếu tố như căng thẳng địa chính trị trên thế giới, áp lực lạm phát, tỷ giá, khối ngoại bán ròng hạ nhiệt. Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỉ trọng hợp lý. Nhà đầu tư trung - dài hạn nắm giữ danh mục hiện tại, các vị thế xem xét gia tăng tỉ trọng mới, đánh giá cẩn trọng dựa trên kết quả kinh doanh quí II và triển vọng cuối năm của các doanh nghiệp đầu ngành.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]