Tài sản đại gia người Hưng Yên vượt 6.500 tỷ đồng trong ngày tiền đổ vào “sân chơi nóng”

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên giao dịch ngày 5/9 bùng nổ với hơn 24.500 tỷ đồng được đổ vào "sân chơi nóng" giúp chỉ số VN-Index tăng 10,93 điểm để đóng cửa ở mức giá 1.234,98 điểm. Toàn sàn HoSE có 366 cổ phiếu tăng, 141 cổ phiếu giảm.

Tương tự, chỉ số HNX-Index tăng 2,53 điểm để đóng cửa ở mức giá 252,28 điểm, chỉ số UpCom-Index tăng 0,97 điểm để đóng cửa ở mức 94,29 điểm.

Trong ngày thị trường chứng khoán bùng nổ sau kỳ nghỉ lễ, mã cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ghi nhận mức tăng 3.500đ/cổ phiếu (tăng 4%), để đóng cửa ở mức giá 91.000đ/cổ phiếu. đây là phiên tăng thứ 8 trong chuỗi 9 phiên giao dịch gần nhất của mã cổ phiếu này. Mức tăng mạnh của DGC không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng này cũng giúp khối tài sản của Chủ tịch Đào Hữu Huyền ghi nhận mức tăng thêm hàng trăm tỷ đồng.

Khối tài sản của đại gia Đào Hữu Huyền vượt mốc 6.500 tỷ đồng cùng đà tăng của các cổ phiếu đang nắm giữ

Theo đó, với việc đang trực tiếp nắm giữ gần 70 triệu cổ phiếu DGC, khối tài sản của đại gia 67 tuổi người Hưng Yên ghi nhận tăng thêm hơn 244 tỷ đồng. Cùng với đà tăng của các cổ phiếu khác đang nắm giữ như PAT của CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam và TSB của CTCP Ắc quy Tia Sáng trong phiên giao dịch ngày 5/9, giúp khối tài sản của ông Huyền ghi nhận mức tăng thêm hơn 254 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, khối tài sản đại gia sinh năm 1956 đang trực tiếp nắm giữ có giá trị hơn 6.535 tỷ đồng.

Đà tăng mạnh của DGC đến sau những thông tin tích cực từ báo cáo phân tích của công ty Chứng khoán Yuanta (FSC). Theo đó, FSC kỳ vọng lợi nhuận trong nửa cuối năm 2023 của DGC sẽ tăng so với nửa đầu năm 2023 khi giá phốt pho vàng và các sản phẩm liên quan phục hồi - cùng với sự phục hồi nhu cầu từ các nhà sản xuất phân bón và chất bán dẫn. Giá phân bón DAP đã tăng khoảng 12%-15% so với mức thấp nhất trong tháng 7 do giá nông sản tăng.

Kỳ vọng nhu cầu phốt pho vàng từ chất bán dẫn sẽ phục hồi vào cuối năm 2023, giúp DGC đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ròng hai con số cho năm 2024.

Sau phiên tăng mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhận định về xu hướng giao dịch trong phiên 6/9, chuyên gia của chứng khoán Vietcap dự báo thị trường với đại diện là VN-Index sẽ tiếp tục quán tính tăng để kiểm định vùng kháng cự đỉnh cũ tại 1.240-1.245 điểm. Sau 5 phiên tăng liên tiếp, ngưỡng kháng cự này có thể sẽ thúc đẩy lực bán chốt lãi mạnh để thách thức lực cầu, tạo nên sự giằng co trên thị trường. Theo đó, VN-Index có thể sẽ thu hẹp đà tăng, thậm chí điều chỉnh giảm nhẹ sau khi chạm vào kháng cự. Ở kịch bản này, ngưỡng hỗ trợ của VN-Index là vùng 1.220 điểm (EMA5). Ở kịch bản khả quan hơn nếu VN-Index đóng cửa trên 1.245 điểm, chỉ số sẽ kéo dài xu hướng tăng, hướng lên vùng 1.280 điểm.

Chuyên gia của CTCK Vietcombank (VCBS) nhận định thị trường sẽ tiếp tục nối dài nhịp tăng điểm, dù vẫn có xác suất xuất hiện những phiên điều chỉnh hoặc rung lắc mạnh trong phiên. Tuy nhiên, xu hướng chủ đạo của VN-Index vẫn sẽ là đi lên. VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục, có thể cân nhắc giải ngân thêm đối với những cổ phiếu đã vượt đỉnh và cho tín hiệu kiểm tra lại vùng hỗ trợ thành công thuộc các nhóm ngành như chứng khoán, dầu khí, ngân hàng.

Chuyên gia của CTCK Yuanta Việt Nam (Yuanta) cũng cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên 9/6 và chỉ số VN-Index có thể sẽ tiến về mức kháng cự 1.245 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên thị trường có thể nhanh chóng kết thúc nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Điểm tích cực là dòng tiền có dấu hiệu gia tăng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy dòng tiền đang chủ động luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng mạnh cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục lạc quan hơn với diễn biến thị trường hiện tại và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, trong ngắn hạn, Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

